Ecuador y su "democracia tutelada"

La pregunta que se formula para este debate sobre: Cul es el estado actual de la democracia en Ecuador? Si se puede mirar en forma crtica a la historia de nacin se puede afirmar se halla en una especie de constante debate que no pareciera terminar nunca, y que la disputa del poder es fraccionada entre sectores que se hallan en condiciones contradictorias. En su discurso enfocan permanentemente su derecho a defender a esa democracia, esa considerada suya, pero que no se lo permiten al resto si no es coincidente. Esto es el resultado de un proceso vivido en los ltimos 40 aos y que bien puede ser definida como una democracia tutelada.

La historia poltica ecuatoriana es una muestra palpable de lucha permanente entre grupos que se sintieron desde los inicios mismos de la actual repblica all en 1830, como los dueos del rgimen al que llegaban de cualquier forma, sea por elecciones o conspiraciones. El intercambio constante de esos grupos hegemnicos nos da un carcter de nacin sujeta a variaciones intempestivas de gobernantes o grupos actuantes en el poder, y que se constituyen en una lista interminable como violenta de la lucha para conducir a la nacin a su modo y manera.

La inestabilidad cuasi perenne en la repblica en buena medida se debe a la forma como concibieron la democracia los grupos de poder que se repartieron los cargos y representacin de toda la sociedad desde los albores mismos de la nacin ecuatoriana, y desde esa nocin hicieron las leyes, el modelo econmico y, la relacin estado-sociedad bajo su propia concepcin poltico ideolgica, cultural y social.

El actual proceso democrtico que vive Ecuador tiene un origen en una dictadura militar, de esa que imper a lo largo de los 70s en casi toda Amrica Latina, y que en 1977 motiv el retorno a la civilidad. Buscando imponer un modelo lgico de comportamiento poltico adecuado a la modernidad, se trat de generar un sistema de representacin poltica simplificado en una divisin bsica de poderes, con un tono presidencialista, unicameral legislativo y, un poder judicial elegido por las fuerzas polticas representadas en el parlamento se hizo la cpula gobernante. Se sum a ello un afn de adecuar un rgimen de partidos que permita la institucionalizacin de la poltica y, se busc generar una respetabilidad para la constitucin de la repblica con un tribunal establecido.

Sin embargo, en este proceso, la relacin poltica-sociedad, dej intacta la divisin del poder en una especie de feudos que siguen controlando a la nacin en una serie de grupos, grandes o pequeos, que tienen a su haber la defensa de esa democracia, a su particular modo de entender a la misma, y eso es hasta el momento el principal campo de batalla en el que se desenvuelve la sociedad nacional.

As: Los militares conservaron a su haber el control de la fuerza, el derecho de veto en los sectores estratgicos y el arbitraje de la democracia. La economa est en manos de los grupos hegemnicos financieros, industriales, empresariales y sobre todo comerciales, que mantienen bajo su pulso el mercado y sus aadidos. La movilizacin social, la educacin o la participacin ciudadana y resistencia civil qued en manos de una dirigencia sindical selecta y las dirigencias o sectores de agrupaciones de izquierda radical. La opinin pblica es conducida por la dinmica de los medios de comunicacin y voceros o periodistas que interactan con esos representantes de los grupos en disputa y se convierte desde actores polticos o propietarios del escenario para zanjar las disputas permanentes. El poder poltico, el de mayor disputa, control el manejo de leyes, nombramientos, cargos, cuotas de jueces, ministerios, embajadas, empleos pblicos, permisos, concesiones, licencias y negocios del estado con los otros sectores, incluidos todos y hasta lo ideolgico entre la fe y moral se mantienen en manos de las iglesias, principalmente la catlica cuya cpula mantiene su influencia.

Las dcadas de los 80s, 90s y hasta el 2006 fueron los peores momentos de esa disputa, tanto que la crisis permanente de la democracia fue zanjada con golpes de estado, crisis financiera, quiebra bancaria sumados a un alto grado de conflictividad social y, un proceso de explotacin o sometimiento de la economa a la extraccin petrolera, al rentismo o la manipulacin monetaria. Mientras la gran ciudadana fue sujeta de un chantaje permanente por todos estos grupos, que dijeron siempre que sus disputas eran por defender la democracia. y, claro, aprovecharse de ella conduciendo a la nacin aunque sea de manera delictiva como lo hizo la clase poltica de esos das

Sin embargo, de por medio debe aceptarse que emergi una fraccin de la sociedad ecuatoriana, que de manera insurgente reclam espacios y derechos entrando en la disputa como actores no esperados, y esa fue la organizacin ciudadana que por cierto demostraron tener una alta capacidad de respuesta a la represin en el poder y lograron irrumpir en el mismo, desde el 2000 con los indgenas y en el 2006 con la Revolucin Ciudadana liderados por Rafael Correa.

Este tiempo, los 10 aos de gobierno del Presidente Rafael Correa, deben ser vistos para la historia ecuatoriana como el gran cambio que se ha logrado en Ecuador, as con todas las letras, de el gran cambio econmico, poltico, social, ideolgico,que fue justamente por el resultado continuo de esa lucha de poderes y reordenamiento de fuerzas, en el marco de un nuevo concepto de manejo democrtico. Sustentado en una nueva constitucin el rgimen de la Revolucin Ciudadana plante su modelo de conducirse en democracia en medio de una confrontacin con los sectores tradicionales de control de la nacin desde sus espacios, as con la banca, el sector empresarial oligrquico, agrupaciones polticas, sectores sociales organizados y medios de comunicacin, contra los cuales hizo de su gestin su contraparte y contrapoder.

Alianza PAIS desde su gobierno y frente la banca y sectores empresariales contrapuso su modelo econmico y los oblig a interactuar con sus regulaciones. Con la poltica y sus partidos, lderes y agrupaciones, interpuso su estilo en el manejo y conduccin de la nacin, ms la captacin cuasi total del poder como resultado de elecciones con triunfos arrolladores, lo que se consolidaron desde su concepcin democrtica. Sus nociones en el manejo de lo social, as como la relacin con los otros y distintos sectores que ocuparon estos espacios, sean sindicales, ecologistas, estudiantiles, academia y universidades o hasta la propia iglesia, vivieron el conflicto constante de querer funcionar con sus reglas frente a un gobierno y gobernante que supo trascender en lo suyo y lograr resultados al margen de estas agrupaciones que no pudieron mantenerse en su lgica democrtica. Mientras tanto, desde el reclamo ciudadano contra los medios de comunicacin se confront a estos espacios, grandes propietarios, lderes impositivos de la palabra y conductas abusivas de los medios y periodistas que vivan con constantes exigencias de abuso de su visin de la libertad de expresin, informacin, comunicacin y pensamiento. Para con ellos, la lucha ha sido para defender desde la nocin del poder que ellos son y fueron siempre actores polticos, y que no aceptaron jams que la comunicacin social es un derecho ciudadano y no solo de la prensa nacional.

Las ltimas elecciones presidenciales de febrero/abril-2017 fueron el reflejo de todo ese conflicto. La lucha de los sectores alineados con la propuesta de AP fue para mantener su lgica de lo logrado con el ejercicio de los diez aos, y que estuvo sujeta y dependiente de un liderazgo como el de Rafael Correa. Los sectores de oposicin fueron una mezcla entre quienes les arrebat el poder Rafael Correa, sumados aquellos que se sintieron disminuidos en sus prebendas, junto a sectores que decan haber sido traicionados por el ex mandatario y el grupo que se qued gobernando. La disputa del poder era entre conservar lo obtenido como proceso poltico o, volver a controlar los feudos que se haban perdido en todo este tiempo.

El triunfo de AP no es al momento una garanta de sostenimiento del enfoque de su forma de hacer democracia por el cambio de estilo del nuevo mandatario Lenn Moreno, que tampoco ratifica que seguir el enfrentamiento entre las dos fuerzas, no al menos a la manera como lo sostuvo Rafael Correa y su grupo. Tan certera puede ser esta afirmacin que el ambiente de aparente estabilidad poltica que vive el Ecuador sigue dependiendo de la accesibilidad al poder y las concesiones que pueda hacer el nuevo mandatario para recuperar el tiempo, espacio y poder perdidos por los otros. Si nada de eso se logra dentro de poco se tendr un conflicto similar al que hasta momento vivido, porque la tutela es y ser siempre dependiente de los intereses que manejan los grupos de poder y la proteccin prebendaria de lo suyo, y ante ello se nota ms bien al grupo gobernante como Alianza PAIS en una estrategia de repliegue tctico que solo espera y no acta, al menos no en forma pblica, sin activar sus mecanismos de control del poder y de sus bases, sea por el recambio o por un presumible conflicto interno. No se sabe.

Debe aadirse que el estado moral de la democracia en Ecuador es tambin parte de ese enfoque y tutelaje con el que se le mantiene a la nacin. As, por ejemplo la lucha contra la corrupcin en estos momentos es enfocada solo contra el rgimen anterior, contra lo pblico y nadie mas, pero no tiene ninguna intencin de enfocarla a las verdaderas acciones, gestiones y actitudes promotoras de esa corrupcin y quienes han fomentado a la misma: es decir, el sector privado, los anteriores partidos y gobernantes, as como sectores sociales que fueron y son sus aliados. Lo grave del hecho es que en esta confrontacin de tipo grupal colectivo y corporativo se esmeran en demostrar cuan corruptos son unos u otros y no cuan efectiva puede ser la lucha por la democracia sin corrupcin. El enfoque distorsionado conduce a una sociedad que duda de todo y de todos, afectando ampliamente la credibilidad en el sistema y su responsabilidad.

Ahora bien, el Ecuador, aunque parezca extrao, depende en estos momentos en su estabilidad emocional polticamente hablando de la forma como se asuma la ausencia del poder y la actitud que mantenga fuera del poder el ex presidente Rafael Correa, cuyo liderazgo es altamente influyente en la nacin. De hecho, hay toda la sensacin que un alto grado de sensibilidad se activa alrededor de la figura del ex mandatario, tanto entre sus partidarios como sus opositores que se han mantenido estos diez aos bajo su gida. La dependencia poltica del hacia donde ir se nota que todava espera de la palabra y concepto de Correa, que al parecer no se va a mantener ni callado ni inactivo y que, tal como lo dej anunciado, l est dispuesto a volver para enfrentarse con la oposicin si quiere destruir lo que dej conquistando con la revolucin ciudadana.

Tambin incide el momento actual, el ser resultado de una herencia por la lucha que han mantenido los diversos sectores mencionados por conservar su tutela de tipo ideolgico, como por ejemplo en el manejo social, poltico e ideolgico-cultural de la comunicacin y su control. Los medios de comunicacin, en una buena parte, en cuestin de semanas, han optado por regresar a los esquemas pasados de hacer informacin, opinin y pensamiento, que se hallaban represados por la confrontacin con el ex mandatario, y ya sin su presencia denotan ms bien un desgaste evidente en las formas de hacer esa comunicacin, ante una sociedad que contempla un tanto azorada como la libertad de expresin vuelve a explotar desde las crticas ms duras hasta los comportamientos mas insanos.

Sintiendo que su libertad de expresin ya no est en juego, el espectculo que le ofrecen a la nacin muchos de los sectores de la prensa saben ms a una revancha antes que a una reaccin nacional de respaldo, y el pedido de eliminacin total del ley de comunicacin es bajo la aplicacin obscena del comportamiento perverso de algunos de los dueos de medios de comunicacin ecuatorianos que siempre proclamaron la impunidad al grito que La mejor ley para la comunicacin es la que no existe y punto, con lo cual quieren cerrar el debate.

Ante esta arremetida de los medios se nota que AP y el gobierno del seor Lenin Moreno no atinan una respuesta ordenada al tema, la sola promesa de total apertura a la prensa y aceptar cambios en la LOC dispararon los excesos en las redes sociales, al punto que dan la impresin de no saberse cmo comportarse en ese ambiente que reclamaban, ese de los que quieren seguir abusando algunos medios y periodistas como ciertos lderes de opinin.

Lo irnico del caso es que el ex presidente Correa tambin est aprovechando el usar las redes sociales en su beneficio, pero esta vez en igualdad de condiciones frente a quienes disfrutaron del twitter para atacarlo. Correa ahora critica desde a sus rivales hasta el propio nuevo gobierno, responde e interacta con sus millones de seguidores, lo que ha desatado pnico entre algunos voceros, periodistas y lderes de ongs ecologistas que hoy protestan por la presencia del ex mandatario y exigen que se le quite todo derecho de libertad de expresin al ex presidente denotando una contradiccin desastrosa para el debate democrtico en Ecuador en este tema.

El punto ms visible al mundo desde el Ecuador de este momento en juego con la democracia es el papel de verdadera independencia de la funcin judicial, el accionar de la Fiscala y el caso Odebrecht. La democracia en este caso, ante la propia comunidad nacional e internacional, se ver afectada o fortalecida dependiendo de las acciones y sanciones. Una leve sombra de impunidad o encubrimiento, un gesto de tipo protectivo o una sea de complicidad de alguien del rgimen, del sistema de justicia, del estado en s van a provocar un incremento el grado de desconfianza de la poblacin. Por lo pronto, est comenzando a asombrarse de los espectculos dados desde la Contralora, con la disputa entre sus titulares y la guerra desatada por sus asesoras vinculadas a la empresa brasilera, o al partido Social Cristiano, que al parecer tena tomada y controlada esta institucin, mientras la clase poltica incrementa la duda al clamar a gritos por la lista de Odebrecht, sin saber qu har con ella.

Tambin uno de los puntos crticos de este momento es la corporatividad de las fuerzas armadas, de los grupos sociales de la sociedad civil y la academia universitaria. Para ellos, el impacto de la recesin econmica, ms la lucha por sus derechos y reivindicaciones, tanto como los reconocimientos a sus beneficios anteriormente obtenidos, son parte de un debate que lo vienen sosteniendo desde hace algunos aos ya y son la punta de lanza del actual momento. Pero, debe reconocerse en s que la democracia ecuatoriana ha permitido ese debate, y es ms, lo apoya y se trata de dar respuestas democrticas que se las merecen todos estos grupos con fallas o dificultades. La expectativa porque el nuevo gobierno devuelva algunos de esos derechos, o los restituya en su totalidad es alta y ha frenado en algo la conflictividad que depende de las respuestas que se den para sofrenar o garantizar la vida democrtica de la nacin, sin embargo se percibe un aire de chantaje de algunos sectores para acudir al dilogo convocado por el mandatario Lenin Moreno, y cuya poltica no est clara.

El estado de la democracia actual en el Ecuador, en medio de este reclamo tutelar de los grupos en disputa solo puede definirse como de incertidumbre, a la espera de los pasos que cada uno de ellos, tanto el gobierno como la comunidad organizada den.

Debe considerarse que siendo como somos una nacin conformada en su pensamiento con un modelo de corte autoritario o presidencialista, dependiendo del momento poltico, en esta ocasin nuevamente el Ecuador depende de lo que har su gobierno y no se sabe cmo lo asumir en cambio la sociedad para su propio beneficio. La construccin de la democracia en el pas sigue siendo una enorme duda que siempre se ve golpeada por los hechos y discursos, muchas veces contradictorios entre s y que incrementan paso a paso esa incertidumbre. (FHA)

Dr. Francisco Herrera Aruz es periodista, politlogo, abogado. Director General de Ecuadorinmediato.com

