Eran las 4 de la maana cuando Nice, su hermana y sus primas despertaron en casa de su abuelo. Tena 8 aos y haba perdido recientemente a sus padres. Recuerda el miedo y la negacin ante lo que iba a suceder en apenas unas horas: sera sometida a la ablacin. Tras una ducha de agua fra, la nica forma de anestesia que encontrara aquel da, sali de la casa. Cuando la pequea vio acercarse a la comitiva encargada de practicarle le mutilacin, corri a esconderse. Sin embargo, su familia la encontr. Nice prometi someterse al corte pero la segunda vez que intentaron mutilarla, no dej que la encontraran.Esta vez huy y pidi refugio en el colegio al que asista. La siguiente vez que Nice Nailantei Leng'ete volvi a su comunidad lo hizo con 15 aos y como lder de un movimiento que educa a jvenes, chicos y chicas, en la lucha contra la mutilacin genital femenina. Hoy, es embajadora para la erradicacin de mutilacin genital femenina (MGF) de Amref Health Africa. Fatima, Angela y Seleyian, que luchan contra esta lacra, tambin han compartido su experiencia durante los Das Europeos de Desarrollo. Seleyian Partoip, fundadora del programa de educacin para nias Murua, no huy llegado el momento. Soy una superviviente, dice con orgullo Partoip. Ella s sufri la ablacin, aunque reconoce que lo hizo orgullosa, convencida de que aquella horrible prctica era un paso indispensable para convertirse en una mujer. Hoy tambin lucha para la erradicacin de la mutilacin a travs de una red de activistas en toda frica, que pone la educacin en el centro de la lucha.Porque si en algo coinciden estas jvenes activistas es que educar y empoderar a mujeres y nias es la mejor forma de luchar contra la ablacin. Proporcionarles a estas nias una educacin les dar una oportunidad, insiste Partoip. Pero Seleyian Partoip reconoce que la mutilacin genital femenina no acabar hasta que deje de ser una prctica social anclada en la cultura. De ah la necesidad de abordar la cuestin desde la comprensin y el respeto a la cultura de las comunidades. La joven explica que la mutilacin genital femenina se enmarca dentro de todo un ritual y que atacarlo no ayudar a convencer a la sociedad de poner fin a la ablacin. Si les atacas, no escucharn, insiste Partoip. Por eso hacer pedagoga de las consecuencias fsicas y psicolgicas que acarrea la ablacin es fundamental.Fatima Awil y Angela Muruli representan la otra cara de la moneda. Jvenes educadas en Europa, conscientes de los peligros de esta prctica tambin en el viejo continente, y que luchan desde la dispora contra ella. Angela Muruli supo que quera dedicarse a la lucha contra la mutilacin genital femenina en cuanto ley por primera vez sobre el tema: Sent que quera traer algo de justicia al mundo. La joven activista rinde homenaje a su padre que, desafiando todas las tradiciones, la anim a estudiar y convertirse en una mujer de xito. Ella decidi utilizar esa oportunidad para luchar en defensa de los derechos de mujeres y nias.Tras acabar sus estudios en Reino Unido volvi a Kenia, su pas de origen, donde lanz el debate sobre la ablacin entre los jvenes en una conferencia que ahora se organiza anualmente. A Muruli no le faltaron las crticas y quienes intentaron sabotear la conferencia pero ella se neg a cancelarlo: El hecho de que no quieran que hablemos es exactamente la razn por la que vamos a hacerlo. La joven contina con su trabajo de pedagoga y defensa de la igualdad de gnero en la Fundacin para la Salud de la Mujer, la Investigacin y el Desarrollo. Fatima Awil tambin comenz muy joven su activismo en defensa de la igualdad de gnero y contra el matrimonio infantil, cuando apenas tena 16, en una pequea organizacin en Bristol (Reino Unido) que trabajaba principalmente con mujeres en la dispora. Awil, de origen somal, pronto se interes por la lucha contra la ablacin. Su organizacin, formada exclusivamente por jvenes aunque con apoyo adulto, lanz una campaa en la que informaba a jvenes y nias a travs de un sencillo juego sobre a dnde acudir o cmo pedir ayuda en caso de haber sido o ir a ser mutilada.Su trabajo como activista la ha llevado a conferencias con lderes mundiales y a conseguir financiacin para un proyecto de educacin y lucha contra la ablacin en varios pases del mundo. Y como Angela, Fatima decidi enfocar sus estudios a su lucha que contina como abogada de derechos humanos para la Red Europea para acabar con la Mutilacin Genital Femenina, de la que es embajadora.Tenemos qu preguntarnos qu perpeta esta prctica y la respuesta es el patriarcado, sentencia Angela Muruli. Para Muruli el acoso callejero, online, la violencia machista pero tambin la ablacin son consecuencia del patriarcado que perpeta diferentes formas de violencia contra las mujeres. La activista considera que la mutilacin genital femenina es doblemente machista, primero porque atenta directamente contra la libertad de las mujeres de disfrutar de su libertad sexual y segundo, porque es una prctica ligada al matrimonio forzado, a la idea de la mujer como trofeo.Y una mujer que no se ha sometido a la ablacin, en estas comunidades, es menos mujer. eleyian Partoip destaca que es importante hacer pasar a las mujeres el mensaje de que su cuerpo es suyo y deben ser ellas quienes decidan qu hacer con l y que son ellas las primeras que deben adquirir el compromiso de no someter a sus hijas a la ablacin.Adems, denuncia el estigma de la lucha contra la mutilacin que va en ambos sentidos: si la has sufrido porque quin eres t para decir a las mujeres que no lo hagan, si no, porque qu sabrs t al respecto. Un desprestigio al activismo habitual en la lucha feminista. La percepcin, insiste Angela Muruli, es que estas cosas solo pasan en lugares como Kenia o India, lo que la gente no entiende es que es la misma estructura social que permite el acoso en las calles de Londres la que perpeta la mutilacin genital femenina.Las cuatro activistas insisten en que la educacin es la clave de la lucha contra la ablacin pero tambin en que las comunidades deben hacer suyo el cambio y, particularmente, los jvenes. Primero porque son nias y adolescentes quienes sufren la mutilacin y segundo, porque son la generacin que puede cambiar las cosas.Es importante que los jvenes estn en primera fila en cualquier debate que les afecte porque, quin mejor que ellos?, considera Fatima Awil. Seleyian Partoip entiende que deben apropiarse del discurso: No quiero que nadie se levante por m para contar mi historia. Creo que soy la persona que mejor puede contar mi historia. Partoip cree que es necesario que las mujeres que han sufrido la mutilacin encuentren un espacio seguro en el que compartir su experiencia, asociarse y colaborar con otras mujeres para poner fin a esta prctica. Aunque insisten en que deben ser las mujeres quienes marquen el debate, todas creen necesario que tambin los hombres participen porque tienen un importante rol que jugar en esta lucha y porqueSeleyian encontr en el activismo una forma de reconciliacin consigo misma; Fatima, la fuerza para levantarse por aquello en lo que crea; Angela vio crecer su feminismo en su lucha contra la violencia machista y Nice desat un movimiento ante la horrible prctica de la que huy. Todas son mujeres jvenes que estn liderando el cambio en una sociedad de la que son parte y por eso, piden el apoyo de la comunidad internacional en la lucha contra la mutilacin genital femenina y la violencia estructural que permite su perpetuacin.