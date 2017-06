Tala, construccin en humedales, monocultivo

Pgina/12

Las inundaciones en 11 provincias argentinas ya cubren 40 millones de hectreas, un fenmeno que los cientficos adjudican al monocultivo, la tala de bosque nativo y el uso inmobiliario y rural de los humedales. La situacin, segn el Conicet, expone a 32 ciudades y pueblos del pas con un milln de residentes. El riesgo de inundaciones afecta en particular a los ms pobres y a los asentamientos en tierras bajas en las periferias urbanas.Una hectrea con bosque absorbe 10 veces ms lluvia que una hectrea con soja, aseguraron voceros de Greenpeace. Por su parte, investigadores del Conicet estimaron que ms de un milln de personas est expuesta a riesgos de inundacin en 32 ciudades. Las proyecciones climticas para los prximos das no son alentadoras: indican que en muchas de las zonas afectadas seguirn las lluvias.Unas 40 millones de hectreas se encuentran anegadas actualmente en el pas, de las cuales casi la mitad pertenece a la Pampa Hmeda. El director de Suelos del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA), Miguel Taboada, seal que esta circunstancia se debe principalmente a que durante el ltimo cuarto de siglo se perdieron ms de 12 millones de hectreas de pasturas y pastizales, que fueron convertidas en zonas de siembra. Segn indic Taboada, todava falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, la velocidad y la duracin de las inundaciones.En la misma lnea, un informe de la Organizacin de Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) elabor un ranking de los pases que ms bosque talaron durante los ltimos 25 aos, y Argentina se sita entre los 10 primeros. El estudio detalla que en el perodo relevado se perdieron cerca de 7,6 millones de hectreas arboladas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ros, y con un promedio de 300.000 hectreas por ao.La legislacin para enfrentar esta realidad y la postura del actual gobierno estn lejos de asumir la responsabilidad que merece el tema. A fines de 2007, el Congreso Nacional aprob la Ley 26.331 de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos, que fue reglamentada recin en 2009, luego de insistentes reclamos de organizaciones sociales y ambientalistas. Si bien el objetivo de la norma es detener l< deforestacin, los fondos asignados en 2017 por el Presupuesto Nacional no alcanzan para su puesta en prctica, segn admitieron voceros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacin, y todava hay muchas provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques. A esto se suma la demora en la sancin de la Ley de Humedales, que fue aprobada en 2016 en el Senado, pero todava no avanz en Diputados por la fuerte presin de los sectores agroindustriales, segn denunci el director de la Fundacin Ambiente y Recursos Naturales Andrs Npoli. Los humedales son dep+ositos de agua que evitan las inundaciones, pero cada vez los hay en menor cantidad por el avance la urbanizacin en ellos.Este tipo de comportamiento de los productores que priorizan la rentabilidad frente al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida de la sociedad en general, es uno de los factores principales de las inundaciones. En el libro La Argentina y el Cambio Climtico. De la Fsica a la Poltica, los investigadores del Conicet Ins Camilloni y Vicente Barros, relataron que durante las inundaciones de 2007 en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, se dieron situaciones anrquicas en las que cada productor defenda sus tierras con la construccin de diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.Camilloni y Barros calcularon que actualmente ms de un milln de personas estn expuestas a la inundacin en 32 ciudades del pas. Los casos de mayor vulnerabilidad se dan en poblaciones en la cuenca del Paran, que abarca los valles naturales de inundacin de los ros Pilcomayo, Paraguay, Paran y Uruguay, y sus afluentes, ocupados por sectores humildes o de clase media baja, como las zonas anegadizas del Litoral. Tambin se trata de los pueblos rurales de la regin pampeana y las comunidades del Noroeste, en Santiago del Estero, Tucumn y Salta. Camilloni, que es titular de la Maestra en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmsfera de Conicet, asegur que el compromiso social de los cientficos debe estar dirigido a la alfabetizacin sobre el cambio climtico.Distintos organismos internacionales tambin alertaron sobre la situacin del desmonte en Argentina. En un informe del Banco Mundial publicado el ao pasado, figura que el pas perdi un total del 12 por ciento de sus zonas forestales entre 2001 y 2014. El estudio detalla que casi toda la deforestacin ocurri en el norte del pas y que en Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de tala en el mundo. Entre los pases que ms desperdiciaron su cubierta forestal, Argentina figura en el noveno puesto; el informe seal que la prdida equivala a la desaparicin de un bosque del tamao de una cancha de ftbol por minuto. Por su parte, los datos del Global Forest Watch revelaron que la deforestacin en el perodo mencionado significaba el 8 por ciento del total deforestado en Sudamrica. Los especialistas del organismo apuntaron a que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos. A modo de conclusión advirtieron de que si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye en los humedales, las lluvias y el desborde de ríos seguirán incontenibles.