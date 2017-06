Una sincera disculpa a los lectores de Haaretz

A todos los lectores ofendidos, me disculpo por la injusticia. Cmo pude no mantener un equilibrio entre el asesino y el asesinado, el ladrn y su vctima y el ocupante y el ocupado?

Las fuerzas israeles disparan gases lacrimgenos a los manifestantes palestinos durante los enfrentamientos en la ciudad cisjordana de Beln, 17 de abril de 2017. AHMAD GHARABLI / AFP

Estimados Orna y Moshe Gan-Zvi,

Me entristeci leer en la edicin en hebreo del Haaretz del martes que ustedes han decidido cancelar su suscripcin. Yo no los conozco, pero los voy a extraar como lectores. Como responsable en parte de su decisin, como indican en su artculo, permtanme que me disculpe. Disculparme por escribir la verdad todos estos aos. Debera haber tenido en cuenta que esta verdad no era aceptable para ustedes y actuar en consecuencia.

No fui complaciente con ustedes en los artculos que he escrito a la par que mi compaera corresponsal de Haaretz Amira Hass sobre la ocupacin. Ustedes, que son activos en el Rotary Club de Israel, que vienen del mundo de los negocios, que estn tan orgullosos de sus hijos y el hecho de vivir en Cisjordania. Su hijo fue educado en la academia premilitar Eli y sus nietas llevan con orgullo el apellido Sheetrit. Ustedes, que estn satisfechos consigo mismos y sus valores, con sus hijos y su moral, piensan que deben verse obligados a leer verdades desagradables. Simplemente no lo merecen.

En efecto, cmo pude haber pasado todos estos aos de publicacin de artculos que incluso ustedes, generosamente, admitieron que les estaban afectando, sin comprobar nunca, para mi vergenza, cmo esas familias palestinas se vieron envueltas en dificultades? Realmente cmo fue eso? Por supuesto fue culpa de ellos y yo insisto en seguir culpando al Ejrcito de Israel. Cmo he podido? Y cmo pudo Amira Hass ser tan poco ecunime y carente de perspectiva al decir que un pueblo elige la eliminacin de otro en una sociedad democrtica? Realmente Amira, cmo pudo?

Asumo, Moshe, que si fueran a encerrarte en una jaula durante aos an continuaras con tu afiliacin al Rotary Club y te negaras a respaldar una lucha contra tu encarcelamiento. Y asumo, Orna, que si unos soldados extranjeros irrumpen en tu casa en medio de la noche y arrestan a tu Moshe ante tus ojos, le dan patadas, le obligan a hincarse de rodillas, le vendan los ojos, lo esposan y lo golpean delante de sus hijos que estudian en Eli y luego lo arrancan de su casa durante meses sin juicio, tu estaras clamando por algn liderazgo creativo para tu gente.

Asumo que ustedes, que vienen del mundo de los negocios, aceptaran con amor a los que confiscan su propiedad y les niegan su propia tierra. Estoy seguro de que nunca se les ocurrira a ustedes luchar contra los que les han torturado con tanta maldad durante tantos aos.

Qu podemos hacer? Los palestinos son diferentes a ustedes, queridos Orna y Moshe. Ellos no nacieron las alturas de ustedes. Son animales humanos, sedientos de sangre, nacidos para matar. No todos ellos son tan ticos como usted y sus hijos de la academia Eli. S, hay personas que luchan por su libertad. Hay personas que se ven obligadas a hacerlo de forma tan violenta. De hecho casi no hay naciones que no hayan actuado de esta manera, incluyendo el pueblo elegido al que ustedes estn tan orgullosos de pertenecer. No slo pertenecen, ustedes son la columna de fuego que lidera el campamento, ustedes son lo mejor, la lite moral, los sionistas religiosos.

Me disculpo por la parcialidad. Cmo no he podido mantener un equilibrio entre el asesino y el asesinado, el ladrn y su vctima, el ocupante y el ocupado? Perdnenme por atreverme a apagar la alegra y el orgullo de la tierra que fluye leche, Mobileye y tomates cherry tambin. Hay tantas cosas maravillosas en este pas y Haaretz -con su deterioro moral como ustedes lo llaman- est arruinando la fiesta. Cmo no pude ver que a ustedes no les gusta leer la verdad y no tom esto en cuenta cuando volva de los territorios ocupados cada semana para escribir sobre lo que haba visto con mis propios ojos?

Pero ahora es demasiado tarde. El llamado a boicotear la crema de chocolate fue demasiado incluso para ustedes, por lo que han decidido boicotear a Haaretz. A partir de ahora el nico peridico sobre su mesa de caf ser el semanario de derecha Makor Rishon. All no van a escribir acerca de cmo los soldados israeles pulverizaron a cinco pasajeros de autocares palestinos con balas hace tres semanas. Y estoy seguro de que sus Shabbats van a ser mucho ms agradables a partir de ahora.

Gideon Levy, corresponsal de Haaretz.

Fuente: http://www.haaretz.com/opinion/1.784352

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.