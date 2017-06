En siete aos solo ha hecho dos pelculas:Los amantes pasajeros, de Pedro Almodvar, y un pequeo cameo, por cuestin de agenda, en La reina de Espaa, de Fernando Trueba. A esto hay que sumar otra aparicin, "como afiliado al PP para superar el estigma de actor de izquierda", en la segunda temporada de Qu fue de Jorge Sanz? Willy Toledo no trabaja en Espaa. Sus siempre polmicas declaraciones sobre cualquier tema le han pasado factura. Desde noviembre de 2015 est de gira por los teatros del pas con El rey, una obra escrita y dirigida por Alberto San Juan que analiza el legado de Juan Carlos I e indaga en los claroscuros de la Transicin a partir de su figura. La funcin se despide de los escenarios hasta el 2 de julio en el Teatro del Barrio pero, adems, llegar en su versin cinematogrfica a finales de ao.

Desde el lunes San Juan, Toledo y Luis Bermejo estn encerrados en el Teatro del Barrio rodando El rey. El jueves por la tarde, con un calor que fcilmente revienta el mercurio, est interpretando a Tejero vestido de negro y rodeado de focos. Es uno de los varios personajes a los que encarna en la funcin y el filme. La pelcula, codirigida por San Juan y Valentn lvarez, ser fiel al espritu crtico de la obra y, al igual que en la versin teatral, est apoyada en entrevistas, declaraciones e investigaciones reales. Si consiguen distribucin en salas, algo complejo inicialmente por el tema, al menos dentro de nuestras fronteras, supondr la vuelta a los cines espaoles de Willy Toledo. "Yo estoy radicalmente vetado", asegura. El teatro es el reducto que le queda en este pas o trabajar fuera, como lleva haciendo desde hace ms de dos aos en Argentina.

Imagen del ensayo de la obra 'El Rey' (Pablo Lpez Learte)

Por qu hacer una pelcula del rey'?

Primero porque nos encanta hacer cine, aunque Alberto, Luis y yo somos animales de teatro. Es una manera de intentar llegar a ms gente, porque la idea es que alguna televisin y cine la programe, que salga al extranjero y, en ltima instancia, la colgaremos en Youtube o cualquier canal para que la gente la vea gratis. Lo que nos interesa es que haya difusin y debate y que la gente vea otra historia de cmo sucedieron los hechos durante la Transicin. El rey, obviamente, es muy importante y es el protagonista, pero tambin se cuenta la Transicin espaola a travs de la figura del rey, que es tan importante para no traer la democracia a Espaa al contrario de lo que dicen los medios y la historia oficial.

La obra y el filme recogen citas como esa del rey, extrada creo en un libro de Jos Luis de Vilallonga, en la que se refiere a la dictadura como "40 aos de paz".

En realidad, ha habido una estafa y una farsa. Nos han contado que muri Franco y lleg la democracia y que, adems, la trajo el rey. Lo que hubo fue un cambio de nomenclatura. El Tribunal de Orden Pblico pas a llamarse Audiencia Nacional, pero continuaban los mismos jueces franquistas, los mismos fiscales franquistas. O a la Brigada Poltico Social franquista la llamaron de Informacin manteniendo los comisarios, policas, las mismas instalaciones y calabozos. Quiere decir que una persona que estuvo presa en el ao 70 se encontr con lo mismo en el ao 90, y el rey ha sido la figura que ha servido para legitimar. En la obra se dice que ha habido tres grandes consensos en la Transicin: el 23F, que bsicamente fue un montaje estatal para legitimar la figura del rey como salvador de la democracia, porque el rey no tena ninguna legitimidad. Nos lo colaron porque s, pero nosotros ramos mayoritariamente republicanos aunque 40 aos de propaganda en los medios han hecho que si ahora se convocase un referndum, tengo mis dudas de si saldra un s a la Repblica, pero no de los consensos fundamentales ha sido el rey.

Quieren distribuirla por cines, teles y festivales, pero saben que es un material cuando menos complejo. Cree que ser fcil ver la pelcula?

Yo me atrevera a decir que ninguna de las televisiones generalistas va a programar esta pelcula. Me sorprendera. Aunque luego hay un aspecto del capitalismo que es muy curioso y, si piensan que les va a dar mucho dinero, lo que prima es la pasta, pero dudo mucho de que nos vayan a programar. Tenemos pensando mandarla a festivales y a Francia y Latinoamrica, que tambin pueden tener inters porque las consecuencias de la Transicin tambin las tuvieron all.

Somos poco crticos con la monarqua en Espaa?

Absolutamente. Lleg un momento en el que el rey ya no era til para el sistema y el sistema cuando no eres til te da una patada en el culo y fuera. Es lo que le han hecho al rey. Aunque, claro, la familia Borbn es muy particular. Juan Carlos traicion a su padre y Felipe traicion al suyo. Yo estoy convencido de que le han obligado abdicar y, adems, lo han provocado ellos. Empiezan a sacar informaciones sobre las caceras, las amantes Eso lo han publicado los medios generalistas y estoy convencido de que ha sido una estrategia de acoso y derribo para quitrselo de encima y, adems, colarnos a Felipe VI para renovar la imagen y que contine muchos aos ms.

El 23-F bsicamente fue un montaje estatal para legitimar la figura del rey como salvador de la democracia, porque el rey no tena ninguna legitimidad

Cunto lleva sin hacer cine en Espaa?

En estos ltimos siete aos he hecho Los amantes pasajeros, de Almodvar, por el simple hecho (primero, imagino que le gustar como actor) de que nadie le puede venir a decir "Willy no". Y me ofrecieron un papel que al final no pude hacer y fue un cameo en la ltima pelcula de Trueba,La reina de Espaa. Eso en siete aos. Justo antes de eso me ofrecan 8, 9 o 10 pelculas todos los aos y cuatro o cinco series de televisin. Me consta que ha habido productores y directores que han querido trabajar conmigo y cuando han llevado la propuesta a Antena 3, a TVE o a Tele5 les han dicho literalmente "quien tu quieras menos Willy'". Sin embargo, al seor Imanol Arias le pillamos robando a todo el pueblo, y cuatro aos antes haba hecho un anuncio para que paguemos los impuestos a Hacienda, y se lleva su dinero a Panam. Con este seor no hay problema porque aqu si eres un ladrn y te posicionas con el poder, puedes ser un asesino en serie que vas a tener tu puesto asegurado. Sin embargo a m, que denunci a Imanol Arias en un libro que escrib que se llamaba Razones para la rebelda, me jodieron vivo, me amenazaron y me llamaron para decirme que estaba loco y que cmo me meta con l... Al final el tiempo me ha dado la razn...

Le ha dado la razn, pero le ha dejado sin trabajo en su pas.

Obviamente. Yo estoy radicalmente vetado. Nadie me da trabajo, pero

Fuera de Espaa s est trabajando.

S, hace dos aos y medio que estoy trabajando mucho en Argentina. Pero, quiero decir, yo duermo muy tranquilo. He hecho lo que tena que hacer y era muy consciente de las consecuencias que poda tener mi postura, muy consciente porque s bien el pas en el que vivimos. Y adems no ha venido solo por mis declaraciones pblicas. Dentro del mundo del cine no vas a encontrar a nadie de equipos tcnicos y artsticos que te hable mal de m, yo s que me tienen mucho cario dentro del mundo del cine entre otras cosas porque cuando he podido he hablado por mis compaeros. He sido secretario de accin sindical de la Unin de Actores, las dos ltimas huelgas generales me tocaron a m de delegado de accin sindical y he ido a los plats de tele, cine y a los teatros a pedir a los compaeros que fueran a la huelga, he parado rodajes por situaciones injustas con el equipo... En fin, he dado la cara y eso, claro, les ha ido jodiendo bastante. Entonces eres lo que llaman un actor conflictivo. Yo en mi trabajo soy hiperprofesional, pero cuando tienes a todo un equipo trabajando en febrero sin calefaccin con gorros y bufanda, y nosotros los actores tenemos nuestro camerino con nuestra calefaccin

Vosotros decs que es una profesin muy individualista y con poco compaerismo.

Claro. Haba cierta unidad dentro de los actores a raz de la guerra de Irak, pero aquello tenan que destruirlo como fuera. Yo he servido, porque no es nada personal contra m, como ejemplo para mis compaeros de "cuidado con lo que decs que mira lo que le pasa a Willy, que est sin trabajar en Espaa". En el teatro s porque afortunadamente no tienen control sobre l. Ha servido para esto, y yo lo entiendo. Jams se me ocurrira criticar a un compaero por no posicionarse porque las consecuencias son muy graves y lo entiendo perfectamente. Hay que tener una conciencia poltica muy clara porque es la ideologa la que te protege contra estos ataques.

Sigo diciendo lo mismo que digo, sigo publicando lo mismo en mis redes sociales pero afortunadamente, y esto lo puedo decir como una victoria, no han podido conmigo

Pero las facturas las tiene que pagar todo el mundo...

No es una cuestin de no tener miedo, yo tambin tengo miedo, pero para m lo primero es mi libertad. El miedo es secundario, me lo como. He tenido miedo, claro, porque he tenido episodios por la calle en los que me han querido matar.

Eso le iba a preguntar. Una cosa son las crticas ms "oficiales" si quiere y las represalias laborales, pero, cmo se asume ser la diana de media Espaa?

Ya te digo, tienes que tener muy claro que lo primordial es tu libertad, en este caso de expresin, opinin y pensamiento. Y luego refugiarte en eso. Los compaeros tambin te ayudan. Hay gente que dice: "toda Espaa te odia". Pues no. Hay mucha gente que me quiere y que me aprecia y puedo presumir, como pocas personas en este pas, que si lo necesito en todas las provincias y capitales si necesitara una casa y un plato de comida no iba a tener ningn problema en encontrarlo porque de eso se trata la solidaridad y de eso se trata la izquierda: de ser solidarios, empticos, de ayudarnos los unos a los otros. Eso que yo he ganado estos aos es un tesoro que muy poca gente tiene. Cmo se lleva? Hombre, se lleva. Es una putada porque hay barrios de Madrid que no piso y en el metro he tenido un par de episodios y me cuesta entrar porque me siento encerrado. Me han amenazado de muerte todas las veces que t quieras, por privado por supuesto y en pblico, en mi muro de Facebook, en Twitter... Eso no sale en ningn medio de comunicacin. Yo jams he amenazado de muerte a nadie. Sin embargo, contra m vale todo.

Hace poco entrevist a Sergio Peris-Mencheta y hablamos de usted y de las "represalias" laborales y deca que no es casualidad que usted est trabajando ms fuera o l y Juan Diego Botto en EEUU

Y estamos defendiendo los derechos humanos, es decir no estamos defendiendo como el Gobierno espaol el franquismo y los crmenes del franquismo. No somos Ruiz Gallardn, que va a enterrar a su suegro y le cantan el Cara al sol en pleno centro de Madrid [fue en Mlaga]. Estos son los demcratas. Nosotros somos los amigos de terroristas, los criminales, los amigos de dictadores As est el panorama. As de heavy. Muy triste, pero es una seal de cmo funciona este pas. En el momento en el que publicas un chiste sobre el jefe de Gobierno de la dictadura franquista, llamado Carrero Blanco, y te meten un ao y pico de crcel porque lo consideran una vctima de terrorismo. Sin embargo la resistencia francesa contra Hitler eran hericos, pero en este pas no. Con Franco fue, como dijo Mayor Oreja, un periodo de extraordinaria placidez. Los 40 aos de paz que dijo Juan Carlos. As estamos.

