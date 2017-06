Debatir las alternativas de cambio social y econmico en Amrica Latina es un tema prioritario y a la vez urgente que permite enriquecer un proceso de reflexin y analizar algunos fenmenos cruciales para los intereses de los ciudadanos en nuestro continente.Los debates aportan mltiples elementos que potencian la capacidad de las fuerzas sociales para seguir avanzando hacia las conquistas que los pueblos de Latinoamrica demandan. Como ha sealado Antonio Elas, la dialctica entre la accin y la elaboracin terica basada en un anlisis cientfico de la realidad, es una mecnica que permite avances sustantivos.En primer lugar, es necesario reconocer que cada uno de los pases de Amrica Latina tiene estructuras econmicas, sociales y polticas diferentes, como tambin tienen diferente historia, contexto, nivel de riqueza y estructuracin de clases sociales. Pero, por otra parte, tienen elementos en comn. La heterogeneidad de situaciones es un factor clave para entender la coyuntura poltica, econmica y social en pases como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. En el caso de Brasil, es fundamental considerar esa heterogeneidad para entender la crisis que el pas est viviendo y hacer una evaluacin de los gobiernos del PT.Algunos aspectos son centrales para una agenda de cambio social en Amrica Latina. En ese sentido, entre otros, podemos citar tres.Primero, una condicin necesaria para lograr cambios reales y efectivos es alcanzar una democracia participativa en todos los mbitos de la sociedad, tanto en el espacio de las decisiones polticas como de las econmicas. Participacin que exige en lo econmico redefinir los derechos de propiedad buscando procesos de inclusin social y desarrollo. Sin participacin social no habr proyecto alternativo sostenible; pero, para eso, es fundamental la independencia de las organizaciones sociales.Segundo, es fundamental la creacin y redefinicin de las fronteras de las economas a fin de tener polticas econmicas y estados nacionales con capacidad de incidir fuertemente en los procesos de industrializacin, distribucin y satisfaccin de las necesidades bsicas de la poblacin. Esto se complementa con el fortalecimiento de los procesos de integracin regional que tiendan a la integracin continental.El tercero aspecto tiene que ver con el papel del Estado, definido como un actor que debe contraponerse al poder econmico descontrolado, que genera procesos de concentracin y centralizacin de la riqueza y origina una salida permanente de esta de las economas latinoamericanas hacia los pases centrales.Los tres aspectos constituyen una condicin imprescindible para avanzar slidamente en un proceso de cambios que no puede quedar en manos oportunistas de lderes ocasionales. Ese proceso tambin no puede ser cmplice de personas que usan organizaciones y movimientos sociales para practicar actos de corrupcin y sacar provecho personal.Por otra parte, las alternativas de cambio social en Amrica Latina dependen de una fuerte conexin con la educacin. Una breve mirada a lo largo de los tiempos permite afirmar que la educacin fue una base fundamental para impulsar los procesos de cambio social. Tal base proviene del modo en que el progreso tcnico y el proceso de desarrollo colocaron la escolaridad como un requisito inherente al vivir y convivir en sociedad.Pero, para inducir alternativas de cambio social, la agenda educativa en Amrica Latina necesita evitar tres errores: desvalorizar el discurso de la calidad y de la evaluacin en educacin; repetir de forma estril antiguas teoras pedaggicas; y reproducir acrticamente modas acadmicas extranjeras.