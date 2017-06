Houtart, el precursor

Lo sabemos: obras basadas en descubrir la realidad y fundadas en la utopa de la justicia, son fuerzas materiales que abren camino a la conciencia colectiva. A la conciencia del cambio necesario para mantener la vida de todas las especies y proponer la armona y la felicidad ms generosas que cobijen su reproduccin, en este planeta, nuestra casa, que clama biodiversidad y sentido de la unidad para detener la maquinaria del suicidio. No es por lo tanto cuestin de una conminacin individual ni de una eleccin arbitraria.

Ese llamado en nombre de los derechos de todos lo hacen ms autnticamente, quienes representan en ese cosmos la ms elevada comprensin de los procesos recorridos, por esta humanidad sufriente y de las sendas que han de desbrozarse para las emancipaciones. En esa historia del pensamiento y de la accin est la voz y la sonrisa de Franois Houtart. Continuador de insignes luchas, pero ante todo precursor de las que vienen; pese a su partida hacia el Olimpo de los inmortales, este 6 de junio.



Los inmortales nunca se van

Convertidas en legados espirituales, morales e intelectuales para el futuro de dignidad, las obras de Franois no son sus decenas de libros solamente; sus miles de conferencias e investigaciones de matrices interdisciplinares, con la contundente lucidez que ofreca de la mano de una verdad impecable; ni son ante todo sus anlisis y propuestas tericas, que guiaron y acompaaron innumerables bregas polticas y culturales de resistencia bajo el mandato del post capitalismo, como estos ltimos aos nos lo ense en una sntesis absolutamente pertinente, ante los desafos globales. Su quehacer fue el haber encarnado en su formidable ciclo vital de 92 aos, el testimonio humilde de quien decide echarse al hombro la interpelacin histrica, que pasa por los pueblos y los pobres del mundo, por Cristo, por Marx, y por quienes han luchado de alguna forma por el amor eficaz, como Camilo Torres Restrepo.

Cuando ese proceso del pensamiento despierto e insobornable se pone en marcha junto a la indignacin, con un amable abrazo que se da sin ms, no puede hacerse otra cosa que luchar con esperanza por la humanidad.

As vimos y sentimos siempre al maestro Houtart, quien junto con otro hombre ejemplar, Gustavo Prez Ramrez, nos visit a nuestra sede de la delegacin del ELN en Quito el pasado 20 de marzo de 2017. Compartimos horas, como habamos compartido aos. Ambos fueron no slo amigos y compaeros de Camilo, nuestro Comandante, sino socilogos como l, verdaderos cientficos sociales, formados como sacerdotes catlicos que traicionaron su poderosa clase social, que enfrentaron jerarquas y dogmas, que renunciaron a sus comodidades y se entregaron a una lucha en donde reinan soledades, marcada por aparentes y reales contradicciones entre la incertidumbre y la certeza de quienes en la aventura de las liberaciones libran mltiples batallas por la coherencia.



Lo que ense a Camilo

Franois fue profesor de Camilo en Lovaina (Blgica), en una poca en que si bien las elaboraciones sociolgicas con asidero en los marxismos, tuvieron cierta audiencia y entroncamientos creativos, adolecan de una aproximacin ms integral a potentes realidades perifricas, que no slo soportaban complejas relaciones policlasistas, sino el antiguo yugo colonial y el desangre del reparto neocolonial en una bipolaridad ciega, relativa y alienante en la geopoltica de los aos 50, del siglo pasado. Se trataba ir al terreno y a los estudios de fenmenos concretos, que configuran la vida y la muerte de millones de seres humanos y sus culturas. Deba superarse la opinin marginal usada para reforzar aparatos y discursos ideolgicos, en un orden que preservaba reglas de dominacin. En consecuencia deba mirarse ms all. A la economa ms profunda. A las religiones. A los sistemas polticos y sus sucesivas rearticulaciones. De juzgar desde el conocimiento en la base. Y de actuar contribuyendo a desatar las energas, que existan en pases sometidos y movimientos populares, para surtir nuevos escenarios con nuevos sujetos y alianzas.

En nuestra Colombia la barbarie promovida abiertamente por el statu quo tras el asesinato del lder popular Jorge Elicer Gaitn (1948), para asegurar estructuras de exclusin, y las lgicas de violencia semejante registradas en otras regiones y latitudes, donde los centros hegemnicos buscaron aplacar gestas por la independencia, la autodeterminacin y los derechos de los pueblos, sublevaron y movieron hacia adelante no slo a Franois sino a travs de l a quienes tuvieron el arrojo existencial de apostar por las convergencias tericas y ante todo prcticas, cuando el servicio a los dems seala el rumbo de la alteridad, por encima de las adscripciones de partido. Esa es la alteridad que l conoci y nos ofreci.

Franois Houtart es un hilo de bondad y acero que liga hechos y conceptos tiles para la Revolucin de los empobrecidos de la Tierra, en frica, en Asia, en Amrica Latina, en Europa, en Oceana, a donde llegara, para participarnos de herramientas de las ciencias humanas en el sueo imprescindible de otra historia. Tena por tanto la autoridad moral de quien indag la realidad para transformarla, sin sucumbir a las vanidades o al alago. Fidel y Hugo Chvez, Evo o Rafael Correa, y cientos de dirigentes en muchos procesos progresistas y de izquierda, a lo largo de ms de seis dcadas, le escucharon, reflexionaron con sus aportes, con las crticas constructivas que brind con honestidad para que las responsabilidades pblicas fueran tales.



La ctedra subversiva

As tambin para el ELN. Para nosotros y nosotras, tras estos 53 aos de lucha insurgente, el mismo tiempo en que de diferentes formas estuvimos cerca de Franois, no slo nos queda el recuerdo de quien comparti con muchos integrantes de nuestras fuerzas en diferentes momentos, reas y pases, sino que queda en nuestros campos de conciencia las lecciones de un militante de la justicia y la solidaridad, sus preguntas, para que no sucumbiramos, para que abogramos por los de abajo e hiciramos lo correcto. Mucho ms, por ser nosotros una organizacin alzada en armas, mucho ms por la tensin del derecho a la rebelin y sus necesarios lmites y posibilidades. De la eticidad de la rebelda hablamos; de nuestra decisin de buscar la solucin poltica al conflicto armado y de asegurar esas transformaciones bsicas, que supone el ms elemental concepto de paz. Nos interrog y aconsej con respeto. Por eso sus exhortaciones y observaciones fueron y sern atendidas.



Eric Toussaint nos relat esta semana, en un escrito ampliamente difundido:

Durante una conversacin privada que tuvimos en Bogot el 25 de abril con un comandante de las FARC, que haban firmado en 2016 el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, Franois le pregunt sin miramientos: Os transformaris en un partido socialdemcrata? Cmo haris para evitarlo? No hay que equivocarse sobre el sentido de la pregunta, Franois estaba por un acuerdo de paz pero tema que, como en muchas experiencias precedentes, la guerrilla se transformara en una simple fuerza de gestin del sistema capitalista, a imagen de la socialdemocracia [*].

Nuestro amigo Franois deja en el mundo a miles y miles de mujeres y de hombres, que l como educador de gran inteligencia, invit a ser transformadores incisivos y (auto)crticos, para generar las condiciones polticas, sociales, culturales, econmicas, medioambientales, espirituales, que nos orienten en este pulso ya irrenunciable, que no acaba ni acabar, por los bienes y el bien comn de la humanidad, por el bienestar que no tiene frontera en formulaciones cerradas, de quienes no intervienen la realidad y la corrigen. Con el poema de Monseor Leonidas Proao, ledo en la despedida de Franois, este pasado 7 de junio en Quito, cantamos:

...te vas, t te vas... pero quedan los rboles que sembraste. Ms rboles y ms frutos y ms fecundas semillas.



[*] Franois Houtart, un militante internacionalista y un amigo. Eric Toussaint. CADTM, 9-06-2017.





