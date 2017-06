La ruptura de relaciones con Catar en la prensa rabe

Arabia Saud, Emiratos rabes Unidos, Bahrin, Egipto, Yemen y el gobierno del este de Libia han decidido romper relaciones con Qatar. La medida impone la ruptura diplomtica pero tambin la ruptura total de comunicaciones areas, terrestres y martimas. Los pases que han tomado esta decisin, a los que podran sumarse ms Estados, alegan que ya no pueden seguir aguantando las provocativas polticas de Doha amn de emplear el argumento del terrorismo y de la apertura a Irn.

Les ofrecemos extractos de dos artculos de opinin de dos diarios de muy diferente ideologa. En primer lugar les ofrecemos una traduccin parcial del artculo de opinin del ex redactor jefe de Al Sharq al Awsat, un diario internacional con sede en Londres de capital saud. Y a continuacin les ofrecemos el editorial de hoy de un diario tambin internacional y publicado en Londres, Al Quds al Arabi, que desde una ideologa panarabista ha ido virando desde el 2011 hacia una tendencia pro-qatar muy afn al islam poltico.





OPININ. Qatar, el que se ha aislado solo

Salmn al Dosari (ex redactor jefe de Al Sharq al Awsat)

Al Sharq al Awsat, 06/06/2017

No hay en el mundo pases que hayan tenido la paciencia y el aguante con un Estado vecino y hermano, como la paciencia y el aguante que han demostrado Arabia Saud, Bahrin y Emiratos rabes con la poltica qatar. Veintin aos de una poltica que ha tirado contra la pared todos los entendimientos de la familia del Golfo y los principios de vecindad. Veintin aos en los que los resultados de las polticas de Qatar han empeorado ao tras ao. Veintin aos durante los que la paciencia de los pases del Golfo ha sido entendida por la cpula qatar como una seal de debilidad y no como una muestra de sabidura, de deseo de no perder a un hermano. Esos tres Estados han hecho muchos esfuerzos polticos y diplomticos sin una respuesta verdadera de la otra parte; el ltimo de ellos fue en 2014, cuando intentaron retirar a sus embajadores despus de que Qatar hubiese firmado el Acuerdo de Riad, en presencia de su prncipe, y se comprometiera a poner freno a sus polticas perjudiciales para sus hermanos; como de costumbre, Doha no cumpli su compromiso ni un da y volvi a intervenir en los asuntos internos de otros pases, a exportar el espritu del caos y a sacudir la estabilidad de la zona ms de lo soportable. La tormenta de la ruptura de relaciones con Doha de seis pases, hasta el momento, pretende que Qatar revise sus polticas catastrficas e impone a la pennsula qatar un aislamiento sin precedentes.

EDITORIAL. La ruptura de relaciones con Qatar y el dao global

Al Quds al Arabi, 06/06/2017

Arabia Saud, Emiratos rabes Unidos, Bahrin, a quienes luego se han unido Egipto, Yemen y el gobierno del este de Libia, han recurrido a la decisin ms extrema para solucionar las desavenencias entre pases, a saber, la ruptura de relaciones y el cierre de todas las vas de comunicacin areas, terrestres y martimas. Estas medidas son la guinda a una semana de escalada contra Qatar bajo diferentes pretextos que se contradicen con las ms simples verdades y con los hechos ms obvios.

Resulta curioso que el pretexto principal de Arabia Saud, que capitanea esta campaa de escalada y de boicot, sea proteger la seguridad nacional del reino del terrorismo y el extremismo, como si Qatar fuera refugio de Al Qaeda y all se hubieran licenciado los yihadistas, los rabes afganos que luego salieron a sembrar el terror por todo el mundo. Y esto sucede justo cuando frentes europeos y estadounidenses estn pidiendo que se investigue el apoyo de Arabia Saud a organizaciones salafistas y fundamentalistas, cuna de organizaciones terroristas a las que financian y alimentan.

Tambin desaprobamos que esta decisin coincida con el quincuagsimo aniversario de la derrota del 5 de junio, cuando los gobiernos rabes deberan estar estudiando las razones de aquel revs y uniendo filas para fortalecer el bando rabe en lugar de debilitarlo y desarticularlo.

() Tambin es extrao que la apertura de Qatar a Irn sea uno de los principales argumentos para esta escalada, como si los pases que han roto relaciones con Doha estuvieran en guerra directa con Tehern. La medida de Arabia Saud, Emiratos rabes y Bahrin se entendera, aunque fuera un poco, su esos pases hubiera decidido romper primeramente relaciones con Irn ()





