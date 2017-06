Fernado Martnez in memoriam

Estamos de malas; en pocos das hemos perdido para la cultura y el pensamiento social revolucionario a los buenos de Francois Houtart, Jorge Ibarra y ahora, a Fernando Martnez Heredia. Sobre la multifactica obra de Fernando otros harn el enorme inventario y sobre su contribucin y trascendencia, todos la sentiremos con su ausencia. Esta vez, solo quisiera hablar en voz alta de su larga compaa en mi vida.

Le conoc a mediados de los aos sesenta como visitante asiduo del inolvidable Departamento de Filosofa; ms tarde, mediando sus gestiones, pas a formar parte del colectivo del Departamento y con ello me hice un compaero ms cercano de Fernando. Desde entonces nos uni una estrecha y dscola amistad, compartimos espacios y cercanas, as como los avatares de la lucha poltica e ideolgica que la revolucin trae consigo, permanentemente.

Nuestra amistad me permiti testificar su lucidez, su invariable compromiso y su constante magisterio. Para ello se revisti de los ms disimiles perfiles -jurista, filsofo, cientfico social, escritor, etc.- y se empe en los ms disimiles ocupaciones profesor universitario, investigador, director de revista, funcionario, diplomtico, promotor cultural, etc.- siempre con la brillantez y la humildad de los sabios que se niegan a reconocerse como tales..

Tambin testifiqu los difciles momentos en que su trayectoria fue puesta en solfa, de su travesa del desierto en los setenta y los ochenta y finalmente,del tardo pero justo reconocimiento a su obra, su magisterio y su ejemplaridad. Para entonces, en los aos noventa, vi con asombro como las nuevas generaciones de jvenes estudiantes e intelectuales, encontraban en su obra y en su persona, el nexo necesario con un pensamiento revolucionario tan heterodoxo y autctono como comprometido.

Desde entonces, ha sido un verdadero maestro de generaciones, un incansable difusor de ideas, un intelectual urgido de trasmitir su mensajes a los dems. Hasta su partida, un combatiente de y por la Revolucin de los humildes, por los humildes y para los humildes.

Recuerdo vvidamente nuestras inagotables discusiones, su casi inalterable tono frente a mi bullanguera, su despiadada memoria de datos y acontecimientos, su firmeza de convicciones y resistencia a las modas intelectuales, su apertura a todas las corrientes de ideas que supusiesen un mayor acervo revolucionario.

Nunca tenemos tiempo para decirle a nuestro amigos cuanto los admiramos; no lo hice a tiempo con Fernando pero quiero confesarlo ahora. Decir que le recordar siempre, como los dems, y que tampoco me olvidar de sus enseanzas.

