Adoctrinados contra Cuba desde la cuna

Siempre he pensado, dicho y escrito que, entre los visitantes extranjeros que llegan a Cuba, aquellos que ms se impactan por bondades naturales y morales de Cuba son los estadounidenses.Atribuyo este extrao fenmeno al hecho que, a partir de 1959, desde que nacen hasta la tumba, los estadounidenses han estado viendo, oyendo y leyendo propaganda contra la Isla.Cuando pisan tierra cubana se sorprenden de muchas cosas que para los visitantes de otros pases son conocidas: el vasto apoyo de la poblacin a la revolucin socialista; la alegra y felicidad con que participan los cubanos en la construccin social; la censura unnime al bloqueo econmico y a la hostilidad que el gobierno de su pas practica hacia Cuba. Todo ello contrastante con la acogida hospitalaria que Cuba ofrece a los visitantes estadounidenses, que es manifiestamente preferencial.Me viene a la mente un artculo del conocido periodista William Blum, con motivo del fallecimiento del lder revolucionario Fidel Castro, en su columna Anti Empire Report que difunde la prensa alternativa norteamericana. Blum destacaba que el calificativo ms frecuente que se lea en los medios de comunicacin sobre la muerte de Fidel era el que lo seala como dictador. Casi cada prrafo de todo escrito sobre Cuba en los medios de comunicacin estadounidenses desde la revolucin de 1959 se refiere al gobierno de la Isla con el epteto de dictadura. Pero, qu es lo que tiene y qu le falta a Cuba para ser una dictadura?, se pregunta Blum.Tener una prensa libre? Aparte de la cuestin de cun libres son realmente los medios occidentales de comunicacin, cul es la norma? Qu pasara si Cuba anuncia que de ahora en adelante cualquier persona en el pas podra poseer cualquier tipo de medio de comunicacin? Cunto tiempo tardara el dinero de la CIA -secreto e ilimitado- en poseer y controlar todos los medios de comunicacin en el pas?Es acaso que Cuba carece de elecciones libres? Cuba tiene regularmente elecciones a nivel municipal, regional y nacional. No tienen eleccin directa del Presidente, pero tampoco Alemania o el Reino Unido y muchos otros pases. El Presidente cubano es elegido por el Parlamento, la Asamblea nacional del Poder Popular. El dinero no juega papel alguno en estas elecciones; tampoco lo juega algn partido poltico, incluyendo al partido comunista cubano. Todos los candidatos se eligen y actan a ttulo individual.Cul es el patrn por el que se juzga al sistema electoral cubano?, pegunta Blum e ironiza: Ser porque no existen empresas privadas que puedan verter miles de millones de dlares en el proceso electoral? Es difcil imaginar una eleccin democrtica y libre sin grandes concentraciones de dinero corporativo. O tal vez de lo que carece Cuba es de nuestro maravilloso sistema del colegio electoral que hace que el candidato presidencial con ms votos no sea necesariamente el ganador.Es acaso Cuba una dictadura porque se arrestan disidentes? Muchos miles de pacifistas y otros manifestantes han sido presos en Estados Unidos en los ltimos aos, como en cada perodo en la historia estadounidense. Durante el movimiento Occupy de hace cinco aos, ms de 7.000 personas fueron arrestados, golpeadas por la polica y maltratadas bajo custodia.Y Blum recuerda que Estados Unidos es al gobierno cubano lo que la organizacin terrorista al Qaeda es a Washington, slo que mucho ms potente y mucho ms vecino. Prcticamente sin excepcin, los disidentes cubanos son financiados por Estados Unidos. Acaso Washington ignorara un grupo de estadounidenses que reciba fondos de una organizacin terrorista que adems se declare abiertamente enemigo suyo?En aos recientes Estados Unidos ha detenido a un gran nmero de personas en el pas o en el extranjero por tener vnculos con organizaciones terroristas (llmense al Qaeda, Estado Islmico, Daesh, Isis o comoquiera que se identifiquen) teniendo mucha menos evidencia que la que el gobierno cubano presenta de los vnculos con Estados Unidos de los disidentes de Cuba.Los supuestos presos polticos en Cuba son delincuentes probadamente controlados por un gobierno extranjero, un delito prescrito en las leyes cubanas y las de prcticamente todos los pases del mundo, incluyendo las de Estados Unidos.Aunque haya quienes por ello califiquen al gobierno de Cuba como dictadura, yo lo llamo autodefensa, poltica de seguridad nacional, subraya el periodista, escritor, crtico y activista poltico estadounidense, especializado en temas de terrorismo Bill Blum. La hospitalidad cubana hacia los extranjeros es una cualidad ancestral explicada por muchos expertos como caracterstica propia de los habitantes de islas, entre muchos otros factores geogrficos e histricos. Pero en la actualidad todo indica que los cubanos estn conscientes de que cualquier estadounidense que visite la isla en son de paz, de alguna manera est rechazando la poltica de aislamiento y hostilidad contra Cuba. Ello merece correspondencia.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

