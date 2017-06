La izquierda actual y el gran capital concentrado y centralizado mundial

En general la izquierda actual no incorpora a sus anlisis la ofensiva internacional del gran capital concentrado y centralizado mundial (CCyCI).

Esta ofensiva se realiza de distintas maneras: con la guerra invadiendo otros pases a sangre y fuego y con los golpes blandos, fundamentalmente, entre otras.

En nuestro pas (y probablemente en el mundo) la izquierda autodenominada [1] revolucionaria hace eje en la afirmacin de que todos los gobiernos (dictadura militar, neoliberalismo, populismo) son igualmente capitalistas y entre el neoliberalismo y el populismo considera que las diferencias son solamente de matices [2], como en el caso del macrismo y el kirchnerismo en el ballotage.

Que todos son gobiernos capitalistas, es cierto; y que hay que explicarlo y denunciarlo permanentemente, tambin. Pero dentro del capitalismo, poner un signo igual entre estos diferentes tipos de gobierno no tiene nada que ver con el marxismo. Los bolcheviques llevaban adelante muchas veces la unidad de accin, incluso a veces en las elecciones, con los partidos pequeoburgueses, como los trudoviques y los socialistas revolucionarios. Eso lo consideraban muchas veces inevitable, porque no se poda avanzar sin tener que hacer acuerdos a cada rato con distintos partidos. Pero siempre votaron en contra de los kadetes, el partido liberal burgus, que lo nico que buscaba era ampliar su libertad de accin, obtener reformas democrticas pero manteniendo el poder del zarismo, con el fin de lograr la libre movilidad para el capital. Pero cuidndose permanentemente de no dejar espacios para el proletariado y el conjunto del pueblo trabajador. Los bolcheviques combatan permanentemente el falso discurso democrtico de los kadetes, aclarndole siempre a las masas acerca de la naturaleza y los objetivos ese falso discurso.

Una sola vez, cuando la alternativa del triunfo de las centurias negras era muy probable, aceptaron un frente electoral con los kadetes, sin dejar de criticarlos. El argumento bolchevique era que, bajo un gobierno kadete, el marco poltico iba a ser ms laxo que bajo las centurias negras, lo que permitira un mayor desarrollo de la lucha de clases. [3]

Todo esto para sealar que Lenin explicaba permanentemente las diferencias de clase y las polticas que de all se derivan de cada uno de los partidos burgueses y pequeo burgueses, para que el proletariado conociera perfectamente su funcionamiento y supiera adoptar las tcticas ms apropiados para aumentar la democracia y avanzar hacia el desarrollo de las posibilidades revolucionarias.

La izquierda actual se limita a sealar que son todos capitalistas, que las diferencias son de matices que, por consiguiente, no hay que votarlos nunca, cualquiera que sea la coyuntura, poniendo prcticamente un signo igual, absoluto, entre los distintos tipos de gobierno capitalista. Y de esa manera, no toman como gua las caracterizaciones de Lenin y no piensan en garantizar permanentemente el mejor marco para desarrollar la lucha de clases.

Pero el dao que hacen a la conciencia de las masas va mucho ms all de las coyunturas electorales. El no distinguir las diferentes polticas burguesas de todos y cada uno de los partidos impide que el proletariado cuente con elementos suficientes para orientar su poltica.

Muchos socialistas actuales acusan al gobierno venezolano de represor y a muchos izquierdistas de encubrir estos hechos con fraseologa cuasi marxista, de caer en la falsa caracterizacin de que el gobierno venezolano es revolucionario y socialista. [4]

Es cierto que la fidelidad al marxismo de estos socialistas es, por lo menos, muy dudosa.

Que el gobierno de Nicols Maduro reprime, tambin es cierto. La pregunta acerca del grado y la estrategia de la represin y el verdadero carcter de la misma del gobierno de Maduro, es difcil de responder con precisin contando, solamente, con las informaciones de los diarios burgueses, progresistas y de izquierda. [5]

El tema es que los partidos de izquierda no registran la ofensiva destituyente, golpista, del capital concentrado internacional y local contra el gobierno de Nicols Maduro. Si esta perspectiva no se tiene en cuenta, es inevitable caer en caracterizaciones equivocadas y tampoco se puede evitar hacerle el juego a estos golpes blandos en curso.

No se trata de no decir que el gobierno de Maduro es burgus, que la revolucin socialista del siglo XXI chavista no tiene nada de socialista, que una parte de la izquierda acepta el discurso chavista y confunde a las masas adjudicndole verdadera naturaleza revolucionaria socialista. Todo esto es imprescindible hacerlo.

El problema es la perspectiva poltica con la que se hacen estas crticas. Que todo esto sea cierto no niega las reformas sociales y la elevacin del nivel de vida de grandes masas del pueblo trabajador. En palabras del idelogo del CCyCI Zbigniew Brzezinski que afirm reiteradamente que nuestro enemigo es el populismo [6] se testimonia la ofensiva mundial del gran capital contra el populismo en los distintos pases. La izquierda debe tener una poltica especfica frente a este fenmeno. Pero la ignora en sustancia, y efectan sus anlisis y desarrollan su actividad sin tener en cuenta esta ofensiva. Esto hace perjudicial el discurso de la izquierda actual. Realizar un anlisis ms objetivo de la realidad es el primer requisito para desarrollar una poltica verdaderamente revolucionaria.

La izquierda autodenominada socialista revolucionaria siempre ha estado en contra de los golpes de estado militares, como debe ser. Por qu razn no est en contra de los golpes blandos que, en definitiva, suelen terminar en dictaduras directamente militares o por lo menos, altamente represivas dificultando al mximo el libre desarrollo de la lucha de clases?

La nica respuesta que surge es que no reconoce la existencia de estas campaas destituyentes del gran capital y su verdadera dimensin.

El gran capital no puede, simplemente, imponer sus polticas de saqueo neoliberal en todos los pases y en todas las coyunturas nacionales e internacionales a travs de golpes militares. Esta es la razn objetiva por la cual estn utilizado la tctica y la estrategia de los golpes blandos, cuyos elementos fundamentales no son nuevos, pero que se han desarrollado a un nivel mucho mayor en las ltimas dcadas.

Resulta claro que hay que tener una poltica contra los golpes blandos, combinando esto con la denuncia de que todos los gobiernos bajo el estado capitalista son gobiernos burgueses, y adoptando la tctica ms adecuada en cada momento.

Cualquiera sea la justificacin de la izquierda actual de su poltica basada en la igualacin casi absoluta entre todos los partidos y gobiernos burgueses, choca inexorablemente con el hecho inadmisible de que ignoran la naturaleza de estas ofensivas destituyentes, de estos golpes blandos. [7]

En relacin a Venezuela queda claro que el gobierno de Maduro ejerce algn grado de represin contra el pueblo. Pero para ponderar adecuadamente el carcter de esta represin hay que empezar por aclarar que la ofensiva es de la oposicin destituyente, que ha inventado la violencia en las calles siguiendo el manual de los golpes blandos [8] y que la violencia del gobierno es claramente defensiva y no estratgica, como sera la estrategia represiva de Macri en la Argentina, y como ser tambin la estrategia del futuro gobierno si finalmente triunfa el golpe blando. La generacin de la violencia es provocada, sin ninguna duda, por la oposicin de la derecha destituyente [9].

El gobierno de Maduro acta bsicamente defensivamente. El hecho de que utilice las fuerzas represivas que existen en todo estado capitalista es una derivacin lgica del hecho de ser, ms all de su poltica populista, un gobierno capitalista y cae en la represin sin reemplazarla por la democratizacin revolucionaria del pueblo, para que sea el mismo pueblo el que se defienda con sus propios mtodos.

Pero el gobierno de Maduro no tiene a la represin como estrategia, no la genera. Mucho menos utiliza la represin para imponer las polticas de saqueo de los gobiernos neoliberales surgidos de golpes blandos como el actual de Macri. No es su objetivo saquear al pueblo, sino realizar reformas que eleven su nivel de vida, poltica que denominan falsamente socialismo del siglo XXI. Esta diferencia es fundamental. La principal lucha de la verdadera izquierda es contra los generadores de la violencia.

Uno de los grandes pecados el gobierno de Maduro y tambin durante el gobierno de Chvez, es dejar el ncleo central de la economa en manos del gran capital. Permitir que los dlares que ingresan por las exportaciones de petrleo se transformen, en su mayor parte, en fuga de divisas, manteniendo una estructura del aparato estatal corrupta y al servicio del gran capital. Mientras no supere esa contradiccin de pretender profundizar las reformas manteniendo los organismos del estado al servicio del capital en la mayor parte el gobierno, Maduro no podr evitar el deterioro general de la economa, dejando las condiciones para que una parte del pueblo, ingenuamente, caiga en la participacin de la ofensiva destituyente.

Para quien quiera verlo esta ofensiva es clara y no es nueva histricamente. Como ejemplo tenemos al desabastecimiento, que es muy grande y provoca penurias en toda la poblacin, llevando a muchos a renegar del chavismo. Pero esto se produce por el boicot, el acaparamiento sin distribucin de las grandes empresas productores de alimentos y otros bienes bsicos. Esto no es nuevo, suele suceder en la preparacin del nimo de la poblacin que conduzca a apoyar activa o pasivamente los golpes. Slo que esta vez su escala es mucho mayor y se integra como una parte del manual de los golpes blandos [10] , siguiendo bsicamente, las recomendaciones de Gene Sharp. [11]

Es notorio como la izquierda en general se hace eco en mayor o menor medida, de la informacin y la propaganda del gran capital, que tiene en todo el mundo el cuasi monopolio de todos los medios de informacin, televisivo, radial y escrito.

No toma en cuenta la multitud de artculos que describen la ofensiva destituyente y sus componentes violentos. Por lo menos debera plantearse el interrogante sobre quin dice la verdad y quin miente, en lneas generales, porque es evidente que no puede ser cierto, en su totalidad, opiniones e informes tan contradictorios.

La omisin de la existencia de las guarimbas [12] es inadmisible, siendo que es una de las herramientas principales de los golpes blandos, aplicada en muchos pases del mundo. El objetivo central de las guarimbas es generar un clima insostenible de violencia, responsabilizando a los gobiernos, generando en la poblacin el repudio y la aceptacin de la alternativa de que la oposicin destituyente acceda de una manera u otra al poder, por elecciones o por golpes militares, por ejemplo. Gran parte de las muertes producidas en todas estas manifestaciones son efectuadas por un sector de los manifestantes preparado especialmente para producirlas. La oposicin destituyente manda matar gente con el objetivo especfico de acusar a los gobiernos de las mismas. Son el producto de una estrategia deliberada, siniestra, de esta oposicin. Esto es sabido ampliamente y la izquierda no puede actuar y realizar sus crticas ignorando esta realidad.

Que el gobierno de Maduro responda en parte utilizando las fuerzas represivas de todo gobierno capitalista en lugar de impulsar una verdadera revolucin democrtica, es su principal responsabilidad y forma parte de la raz de toda su crisis.

Sin una revolucin democrtica de todo el pueblo, un levantamiento generalizado y el surgimiento de organizaciones de masas que se transformen en un poder alternativo a los gobiernos de los estados capitalistas, no hay salida posible.

Pero el planteo de revolucin verdaderamente democrtica, que desemboque en un gobierno realmente de todo el pueblo, ejercido directamente por el pueblo mismo, desmontando todo el aparato estatal del estado capitalista, no existe en la izquierda actual. Debera ser el eje de su poltica pero ni siquiera lo plantean.

Y esto tambin vale para la Argentina, Brasil y en general para todos los pases. La estrategia de revolucin democrtica siempre est vigente, y es un eje particularmente necesario en este momento histrico.

Los socialistas y todos los verdaderos demcratas consecuentes tiene una tarea comn, estratgica en este momento: la revolucin democrtica, para lograr un verdadero gobierno de todo el pueblo, ejercido directamente por el pueblo.

Durante esta revolucin los verdaderos socialistas, utilizando el anlisis cientfico y los datos de la realidad que con frecuencia no son visualizados por el pueblo, trataremos de explicar exhaustivamente a la mayora de los que viven de su trabajo de que la solucin de fondo es la revolucin social, empezando por la expropiacin del gran capital. La revolucin democrtica es la tarea inmediata, el nico objetivo que nos abrir una salida verdadera a toda esta situacin argentina y mundial de la ofensiva del gran capital internacional, que provoca cada vez ms desocupacin, miseria y represin a la poblacin, y guerras en todo el mundo, para lo cual tambin tiene otra tctica, inventar y promover en todas partes todo tipo de movimientos terroristas para instalarlos como el enemigo principal y as justificar su ofensiva cada vez mayor contra los pueblos de la tierra. Es el mismo CCyCI el que acta con distintas tcticas y el mismo objetivo, instalar gobiernos absolutamente sumisos a sus intereses saqueadores.

Notas:

[1] Empleamos el trmino autodenominada para sealar la contradiccin entre lo que afirman ser marxistas y su verdadera poltica que en la mayora de los casos es irremediablemente reformista. [2] Rolando Astarita en su nota Intelectuales y acadmicos por Scioli, contra el voto en blanco.

https://rolandoastarita. wordpress.com/2015/11/10/ intelectuales-y-academicos- por-scioli-contra-el-voto-en- blanco/

[2]tantoLa Izquierda Diario, 20.11.2015, http://www.laizquierdadiario. com/El-voto-en-blanco-es- nuestra-primera-trinchera-de- lucha

[3] Siempre que los liberales sean ms fuertes que los centurionegristas, //es obligatoria // la unin de los obreros con la democracia burguesa (populista, trudovique, etc.) contra los liberales // los casos en que los liberales sean ms dbiles que los centurionegristas y // se requiera formar un bloque general de la oposicin para derrotar a estos ltimos. La segunda vuelta de las elecciones en Rusia y las tareas de la clase obrera, V.I. Lenin, Obras Completas, tomo XVIII, pgs. 43/49, segunda edicin corregida y aumentada, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1970.

[4] Venezuela, mentira y fraude en nombre del marxismo , Rolando Astarita

https://rolandoastarita. wordpress.com/

[5] "Dictadura en Venezuela? Se agradece que se informe antes de opinar, Alfredo Serrano Mancilla, https://actualidad.rt.com/ opinion/alfredo-serrano- mancilla/238900-expertos- venezuela

Entrevista a Modesto Emilio Guerrero, sobre su libro Una revuelta de ricos, por Andrs Figueroa Cornejo.

http://gacetillasargentinas. blogspot.com.ar/2014/06/ entrevista-modesto-emilio- guerrero.html

[6] Entre otras declaraciones: segn el poltico, la resistencia populista podra ser un gran obstculo para la imposicin de un nuevo orden mundial. 26.11.2013

https://paginatransversal. wordpress.com/tag/zbigniew- brzezinski/

[7] Golpes blandos, la nueva tendencia en la regin, Santiago ODonnell, Pgina 12, 1.9.2016,

https://www.pagina12.com.ar/ diario/elmundo/4-308295-2016- 09-01.html

[8] Segn el documentalista Ruaridh Arrow el doctor Gene Sharp propone 198 tcnicas para su estrategia de una revolucin no violenta. Sharp es el experto en revoluciones no violentas ms famoso del mundo. Su obra ha sido traducida a ms de treinta idiomas.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2011/02/110221_gene_ sharp_revolucion_no_violenta_ cr.shtml

[9] Segn el modelo La Salida, ver Acontecimientos centrales y escenario econmico-social

Venezuela en disputa (I) , Luismi Uharte , Rebelin , http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=227630

[10] El golpe suave. La Teora de Thierry Meyssan, 10.7.2012

http://guillermojavier- elfederal.blogspot.com.ar/ 2012/07/el-golpe-suave-la- teoria-de-thierry.html

http://www.quehacer.com.uy/ index.php?option=com_content& view=article&id=1173:manual- usa-para-derrocar-gobiernos- orlando-rangel-yustiz&catid= 137:latest-news&Itemid=50

Manual USA para derrocar gobiernos. Gene Sharp, el cerebro de los golpes blandos. Orlando Rangel Yustiz , martes, 18 de agosto de 2015,

[11] La poltica de la accin no violenta , el libro ms conocido de Gene Sharp

[12] Guarimbear es para sifrinos o sicarios: la moda opositora y la carne de can popular, lvaro Verzi Rangel

http://www.alainet.org/es/ articulo/185634

Todas las vctimas son de oposicin? Lo que no le dicen sobre las protestas violentas en Venezuela

https://actualidad.rt.com/ actualidad/238610-victimas- oposicion-venezuela-protestas

