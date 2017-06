Ante la decisin de trasladar el Centro de Control areo del Sur argentino de Comodoro Rivadavia a Crdoba

Argentina no tiene plan estratgico para Malvinas

La decisin de la Empresa Argentina de Navegacin Area (EANA), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nacin, de trasladar el Centro de Control Areo Comodoro Rivadavia de la ciudad patagnica a Crdoba, en diciembre prximo, no slo afectara la continuidad laboral de las 35 personas que trabajan en ese organismo, sino que supone el riesgo de perder el control de la soberana en el Atlntico Sur desde un punto de vista geopoltico y geoestratgico.

Y aunque fuentes oficiales aseguran que la decisin se debe al tipo de equipamiento empleado para contactarse con los vuelos que utilizan esas rutas del Atlntico Sur (en Comodoro las comunicaciones son mediante la utilizacin de equipos HF y en Crdoba podra ser con fibra ptica), la vigilancia del espacio areo de la zona antrtica y las Islas Malvinas perdera efectividad.

Segn consign el portal web El Patagnico, cuya fuente pidi resguardar su identidad, el proyecto que pretende implementar la EANA tiene previsto que el control areo se haga de la misma manera que ahora, pero se sabe que esto no es posible, sobre todo por las comunicaciones. Luego, la fuente ampli: Lo problemtico es cuando se cortan las comunicaciones: desde Comodoro se pueden restablecer ms rpido mientras que en Crdoba sera ms difcil porque all tienen complicaciones permanentemente y todo depende de la comunicacin que uno tenga con el piloto. No hay ninguna garanta de que se pueda realizar desde un lugar tan lejano. En Comodoro, cuando tens problemas con las comunicaciones, se utiliza otro equipo HF que en Crdoba no usan porque tampoco pueden tener un alcance tan alejado.

En dilogo con Tiempo , el licenciado en ciencia poltica y especialista en geopoltica suramericana, Carlos Pereyra Mele, explic algunas de las consecuencias que podra acarrear la efectivizacin de ese traslado. En Comodoro Rivadavia est el control de trnsito areo. Desde all se monitorean los vuelos civiles de todo el Atlntico Sur hasta un punto intermedio entre Argentina y Sudfrica, pero a la altura de la Patagonia. Ese control de trnsito areo se trasladara a Crdoba, lo que demuestra que desde lo geopoltico no tenemos plan estratgico sobre qu hacer con el tema Malvinas, Atlntico Sur y Antrtida.

Pereyra Mele tambin destac que nada sobre la Patagonia debe analizarse desde lo econmico porque no cierra ninguna ecuacin en esa direccin, y en ese sentido expres que es necesario ver esta situacin como nuestra proyeccin continental hacia el mar, porque adems es nuestra proyeccin sobre el nuevo continente a explotar. Y finalmente alert: La Antrtida ser un lugar de conflicto por su explotacin y aqu tenemos cero programas de qu hacer.

En consonancia con Pereyra Mele, la Asociacin del Personal Tcnico Aeronutico (APTA) se pronunci en rechazo a esta decisin a la que consider inconsulta y arbitraria y emiti un comunicado en el que asegura que el traslado del Centro de Control Areo originar daos laborales y econmicos irremediables para sus trabajadores y lesionar nuestra soberana, como nuestro desarrollo geoestratgico en la Patagonia, Islas Malvinas e Islas del Atlntico Sur.

Dicho centro no solo supervisa y vigila el trnsito areo sino que, adems, constituye una presencia que demuestra el ejercicio de nuestra soberana en esta tan amplia y sensible zona del territorio areo, continental y martimo argentino, agreg el comunicado.

Fuentes de trabajo en riesgo

El traslado de la base, que tiene jurisdiccin desde Baha Blanca a Islas Malvinas, afectara de manera directa a 35 trabajadores y a sus familias, que debern optar entre dejar su fuente laboral, ser transferidos a la Torre de Control o mudarse a Crdoba.

En esa lnea tambin se expres la APTA: En el plano profesional y laboral esta decisin ha generado una gran incertidumbre en los trabajadores del Centro Comodoro Rivadavia en particular, pero tambin a los integrantes de los Servicios de Navegacin Area de la Argentina, dado el grave precedente que establecera el cierre del Centro. Los trabajadores estarn obligados para mantener su continuidad laboral y su carrera profesional a desarraigarse con toda su familia o a hacerlo ellos solos que es an peor. Caso contrario, debern realizar tareas que no han elegido y carecen de vocacin, en la que no se han capacitado y en las que no poseen experiencia alguna.

Segn se supo, la EANA les propuso a los trabajadores tres alternativas: trasladarse a Crdoba, donde debern pagarse el alquiler (con una indemnizacin de 150 mil pesos); desvincularse de la empresa o ser trasladados a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, donde habra personal excedente. Todas estas propuestas fueron rechazadas por los empleados que sostienen que con el traslado se est violando el Convenio Colectivo de Trabajo que garantiza su estabilidad laboral. Adems, la semana pasada, el senador nacional Alfredo Luenzo present un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional y los trabajadores esperan la intervencin del gobernador de Chubut, Mario Das Neves.

