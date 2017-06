Juntos por el Per

Un cuarto de siglo ha pasado desde que se inici la actual reforma del Estado, reforma que naci de un golpe propiciado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicols de Bari Hermosa y que se propuso reducir el tamao del Estado para hacerlo ms eficiente y moderno, segn sus impulsores.Tras la cada del fujimorato, la reforma del Estado ha seguido siendo profundizada por los gobiernos subsiguientes sobre las bases sentadas por el fujimorismo en los 90. Por eso, hay un fujimorismo poltico que est representado por el partido que hoy lidera Keiko Fujimori y un fujimorismo econmico que no pertenece o no se siente representado por Fuerza Popular, pero que defiende el modelo econmico primario exportador, sin ninguna duda.Esta reforma del Estado se resume bsicamente en: la privatizacin de las empresas estatales, la subsidiariedad del Estado en su rol empresarial, desaparicin de una de las cmaras del Poder Legislativo, reforma electoral con el voto preferencial como su ms emblemtico legado y la provisionalidad de los jueces.Provisionalidad que tambin ha cumplido ya un cuarto de siglo, configurando un Estado con dbiles capacidades administrativas y jurisdiccionales para cerrar el camino a la corrupcin.El caso Odebrecht, que atraviesa hasta cuatro gobiernos incluyendo el del reo Fujimori, el caso de la cocana en el avin presidencial en los 90 y la cocana en los almacenes de la empresa del menor de los Fujimori en aos recientes, la impunidad de que gozan los capos de la poltica y ltimamente un Contralor que no declara sus ingresos y por tanto no paga sus impuestos y un largo etctera, dan cuenta de un Estado que ha sido copado por la corrupcin. El Estado ya no es siquiera el Estado gendarme, aunque quisiera, ya no puede.Necesitamos un Estado moderno, honesto, eficiente en la persecucin y castigo del delito; para ello, es necesario que el Estado constitucional y democrtico prevalezca, es preciso dar un golpe de timn a las reformas y colocar al Estado al servicio del ciudadano y el desarrollo del pas, donde la inversin privada sea, sin duda, factor fundamental, pero que no signifique la abdicacin del ejercicio del poder por parte del Estado.Es la oportunidad para atrevernos a vencer prejuicios y dogmas y darle cuerpo a la indignacin y el hartazgo, hora de atreverse a confiar en el otro y construir un gran frente que reinvente la patria.

