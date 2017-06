ltimo anlisis de Martnez Heredia sobre el presente de Cuba y Amrica Latina

La Revolucin Cubana en el siglo XXI

Como todos saben, Cuba es un pas realmente singular. Solo mencionar los cambios colosales de la vida de las personas, las relaciones sociales y las instituciones generadas por el proceso revolucionario, conquistadas y desarrolladas con la participacin decisiva de las mayoras, codificadas por las leyes y convertidas en costumbres. El consenso por parte de las mayoras de que el poder poltico ha gozado durante ms de medio siglo tiene bases muy firmes en el imperio de la justicia social, la redistribucin sistemtica de la riqueza del pas en beneficio de esas mayoras, la identificacin general del gobierno como servidor de los altos fines de la sociedad y administrador honesto -y no como una sucesin de grupos corrompidos que medran, engaan y lucran- y la defensa intransigente de la soberana nacional plena.

La sociedad de justicia, bienestar y oportunidades para todos que se logr como saldo del proceso hasta 1990 ha sufrido deterioros y reducciones de esos rasgos en los ltimos 25 aos. No me detengo en la profunda crisis que vivi Cuba en la primera mitad de los aos 90, que origin esa tendencia negativa, solamente aado dos constantes que operan siempre y sistemticamente en contra: la agresin permanente de Estados Unidos, desde 1959, que incluye el funesto estado de guerra econmica del bloqueo; y las profundas y abarcadoras desventajas econmicas que sufrimos, como la mayor parte de los pueblos del planeta, causadas por el sistema de financiarizacin, centralizacin, robo de recursos y exacciones parasitarias del gran capital.

La crisis pudo ser enfrentada y remontada porque se produjo la conjuncin de una gran sagacidad, decisin de resistir, valenta y un apego estricto a los principios socialistas, combinados con una enorme flexibilidad tctica y con la abnegacin, la combatividad y la pericia de las mayoras, franqueada por el extraordinario desarrollo que haban experimentado sus capacidades y su conciencia poltica en las dcadas previas. Fue mucho ms que el mantenimiento de un gran pacto social. No hubo ninguna rendicin, ni apelacin al repertorio neoliberal que era usual: la poltica social ejemplar cubana se mantuvo, aun en los peores momentos. La maestra y la firmeza de Fidel y la sabidura poltica del pueblo, unidos, impidieron la cada del socialismo cubano.

Pero los efectos de la profunda contraccin de la actividad econmica y la calidad de la vida, y los de una parte de las medidas que fue necesario tomar, se hicieron sentir de manera aguda primero y, aunque pronto fueron atenuados, comenzaron a tener consecuencias que se han vuelto en parte crnicas, y que han recibido impactos muy diversos en las dos dcadas que siguen hasta hoy.

En la actualidad se puede apreciar la consolidacin de desigualdades ante el ingreso que percibe la poblacin, que eran desconocidas antes de la crisis. Hay sectores empobrecidos, y esto es ms agudo en grupos sociales que estaban en desventaja por razones histricas y/o territoriales, o a los que la evolucin de la situacin fue llevando a ese estado. De un nivel nfimo de pobreza y cero pobreza extrema hace 30 aos, hemos pasado a tasas de pobreza que para Cuba son notablemente altas. Las deficiencias ms significativas se encuentran en vivienda, remuneracin del trabajo, situacin de comunidades y acceso a una parte de los consumos necesarios o deseados. De una sociedad en la que las relaciones entre los esfuerzos laborales y los consumos y la calidad de la vida eran muy indirectas, hemos pasado a una situacin en la que los ingresos directos que se obtienen desempean un papel grande en esos consumos y en la calidad de la vida. El papel del dinero ha crecido muy sensiblemente en un gran nmero de campos.

Las remesas desde el exterior, importantes para la macroeconoma, pueden erosionar tambin las ideas socialistas. Es probable que una parte de ellas est sirviendo para crear empresas pequeas, pero privilegiadas en cuanto a operar y sostenerse.

Junto a esas realidades han sido impactadas las representaciones, los valores, la conciencia y las ideas, de manera paulatina pero que no puede subestimarse. Entre sus efectos est la existencia de una franja de poblacin que es ajena a la Revolucin, privilegia los asuntos personales y las relaciones familiares y de pequeos grupos, y suele creerse ajena a militancias y contaminaciones polticas. Ese apoliticismo convive en paralelo con las convicciones polticas y las costumbres socialistas arraigadas, como conviven en paralelo en nuestra sociedad un enorme nmero de relaciones sociales, representaciones y valores socialistas y capitalistas. Se est librando una guerra cultural abierta entre el socialismo y el capitalismo.

Agrego an otro rasgo negativo que ha crecido: la conservatizacin de la vida social. Parece ser an ms neutra que la despolitizacin, y pudiera verse solamente como una portadora de modas, comportamientos, satisfacciones y normas que tienen su referente en algo que porta el aura de lo intemporal. Como una vuelta a la normalidad de la sociedad. Pero en realidad es un enemigo peligroso del socialismo, porque es una forma efectiva de desarmar la actividad poltica y promover la simpata por soluciones conservadoras a los problemas de la sociedad.

Avanzar el desarme ideolgico? Llegaremos a ser un pas normal?

Frente a esas realidades adversas, Cuba conserva fuerzas profundas y enormes para mantener su revolucin socialista de liberacin nacional, y un slido potencial para desarrollarla hacia nuevas metas, ambiciosas pero necesarias. Ante todo, se ha mantenido la mayor parte de una poltica social que asigna recursos, brinda un enorme nmero de servicios sobre bases socialistas de gratuidad y universalidad, sostiene sistemas como los de salud, educacin, seguridad social y cultura, y protege a los grupos humanos con necesidades especiales.

El acumulado con el que contamos es impresionante a nivel mundial. Un buen ejemplo de ello son los datos sobre las mujeres cubanas brindados por el presidente Ral Castro en su discurso ante la Conferencia sobre Igualdad de Gnero y Empoderamiento de las Mujeres de la ONU, el 27 de septiembre de 2015. Las enormes capacidades de formacin general, tcnica y cientfica, que fueron un factor tan relevante para enfrentar la crisis, siguen siendo una gran ventaja permanente. La pacificacin de la existencia personal y familiar garantiz y elev la calidad de la vida, las posibilidades, los derechos, los nuevos problemas y los proyectos de las mujeres, los hombres, los nios y los ancianos. En Cuba no existen, desde hace ms de 50 aos, la violencia en la poltica, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas ni las torturas a detenidos. Las tasas de homicidios y de consumo de drogas son bajas. No existe como problema de alguna entidad la seguridad de la poblacin.

Tenemos, desgraciadamente, barrios marginales, pero no tenemos seres humanos marginales que hayan interiorizado su inferioridad y su destino. Nuestros investigadores estudian la pobreza en el pas, pero no tenemos clases subalternas. No se ha producido, ni permitiremos que llegue a producirse, esa victoria de la dominacin que es la naturalizacin de las relaciones sociales que producen la desigualdad, la explotacin del trabajo, la exclusin, la opresin. Un escamoteo de lo esencial que es bsico para la hegemona del capitalismo.

Frente a los desafos cruciales de la actualidad y el futuro cercano, es imprescindible conocer lo mejor posible los problemas, los lmites y los retrocesos, identificar lo que nos perjudica, adems de los enemigos externos y las insuficiencias estructurales, como son el burocratismo y la inercia, males muy graves, la falta de cumplimiento o el mal ejercicio de tareas que son indispensables, los errores, la formacin de grupos conservadores o de intereses materiales y de poder social, y los manejos corruptos. Es decir, ganar conciencia de lo que necesitamos cambiar en nuestro propio campo.

Una forma eficaz de oponerse a la expansin de las desventajas y exclusiones, por ejemplo, es discutir y encontrar los modos acertados de combatir la reproduccin de las desventajas de determinados grupos y reas, incluyendo desatar las fuerzas unidas de especialistas y masas de poblacin que poseen cualidades suficientes para hacerlo, y hacer los cambios institucionales que sean necesarios.

Desde 1959 hasta hoy Estados Unidos ha mantenido su objetivo estratgico de destruir el socialismo cubano y socavar nuestra soberana nacional. A partir de diciembre de 2014 comenz una etapa diferente dentro de la misma estrategia, mediante lentas y astutas negociaciones, gestos formales, algunas medidas segn sus intereses y una ofensiva de paz que errneamente nos supone ingenuos. Pero mantiene inclume el sistema ilegal y criminal de agresiones sistemticas contra Cuba, a la espera de recibir concesiones y que nos dividamos, mientras intenta seducir a una suerte de nueva clase media con comercio, inversiones, consumos y tecnologas, y esperanzar a sectores menos conscientes de la franja de pobreza existente. Sin prescindir, naturalmente, de todas las formas de subversin que estn a su alcance. As fue durante la presidencia de Obama. Es una incgnita al momento de escribir estas lneas- si Donald Trump continuar esa fase o si le introducir cambios.

Nadie puede ni podr imponerle a Cuba cambios que no sean los que las cubanas y los cubanos quieran darse libremente, en el ejercicio de su cultura, sus intereses, sus ideales, sus proyectos y su soberana.

No podemos separar las respuestas a la poltica imperialista de las acciones dirigidas a defender y profundizar nuestro socialismo: en realidad, estas ltimas sern lo decisivo. La sociedad pasa al centro del combate poltico, y ella necesita que entre todos hagamos poltica social, y hagamos poltica. Un requisito bsico ser la activacin de muchos medios organizados que no estn siendo eficaces ni atractivos, y la creacin de nuevos espacios y mecanismos para fomentar la actuacin y la creatividad populares. Son innumerables los asuntos, los retos, las necesidades, los campos en los que podran ejercitar su participacin quienes sientan que deben hacerlo.

La economa es una dimensin estratgica que no tengo espacio para abordar aqu. Las referencias a ella han tenido un lugar central en los ltimos aos. Pero las relaciones y los problemas econmicos son algo demasiado importante para reducirlos a invocaciones pragmticas y medidas que involucren a unos pocos: tienen que ser campo de debates y de labores de todos. Por otra parte, necesitamos que la educacin escolar se renueve y se desarrolle, pero ese objetivo es completamente factible, por el intenso amor a la educacin que caracteriza a nuestra cultura, la multitud de personas muy capacitadas que hay en todas partes del pas y la gigantesca cultura institucional que existe en ese campo.

Necesitamos ms rescate en trminos ideales y materiales de las relaciones y la manera de vivir socialista; mayor socializacin dentro del mbito y la gestin estatales; un impulso cierto de la municipalizacin y otras formas de descentralizacin que beneficien a empeos de colectivos, a las comunidades y al pas, y no al individualismo y el afn de lucro; enfoques integrales de los problemas.

Se est produciendo un aumento de la politizacin en sectores amplios de poblacin, que estimula al nivel inmenso de conciencia poltica que posee el pueblo cubano. Emergen sectores de jvenes expresamente anticapitalistas. Ha crecido la expresin pblica de crticas y criterios diferentes hechos por cubanos socialistas y dirigidos a fortalecer el socialismo. El pueblo cubano ha ejercido la justicia social, la libertad, la solidaridad y el pensar con su propia cabeza, y se ha acostumbrado a hacerlo. Tenemos conciencia poltica del momento histrico en que vivimos y lo que se juega en l.

Yo soy Fidel

Aquella consigna que sali a enfrentar su muerte fue inventada por la gente, no fue orientada por nadie, y se convirti en la expresin nacional por excelencia, porque contiene homenaje, orgullo del que la pronuncia y determinacin personal de continuar la causa revolucionaria, encarnada en el lder mayor y ms amado. Fidel dio muchas lecciones en los nueve das del duelo, y gan su primera batalla pstuma. El pueblo mostr abiertamente qu es realmente, y demostr que est dispuesto.

Durante ms de 30 aos, Cuba se vio prcticamente privada de tener relaciones econmicas y estatales con la regin. Pero en los ltimos 25 esa situacin se transform radicalmente. Existe hoy una masa enorme de vnculos sociales, econmicos, polticos y estatales, y por sus posiciones y su alto nivel de actividades internacionales, Cuba goza de gran prestigio en todo el mbito regional. Al mismo tiempo, casi 60 aos de solidaridad en ambos sentidos entre los pueblos del continente y el nuestro, y el ejemplo permanente constituido por la sociedad de justicia y libertad creada por la Revolucin en la isla, su soberana nacional plena y su antimperialismo e internacionalismo, configuran un hecho muy relevante entre las realidades latinoamericanas.

Eventos recientes adversos en Venezuela y algunos otros pases latinoamericanos nos preocupan a todos y podran indicar que el tipo de proceso que tuvo muchos logros en una parte de la regin y gener tantas esperanzas est chocando con sus lmites, y el imperialismo y sectores capitalistas locales han pasado a la ofensiva con el fin de liquidarlo y esparcir el derrotismo. Cuba mantiene su apoyo y acompaamiento a esos procesos, y lo expresa muy claramente. Si la tendencia actual avanza y se consolida, sin duda tendremos ms dificultades y menos compaa, pero, como siempre, haremos causa comn con nuestros pueblos hermanos y el pas mantendr la poltica de apoyo a las coordinaciones de Amrica Latina y el Caribe, y al horizonte integracionista.

