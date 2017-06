No son de izquierda, son arribistas que firman pactos con la derecha del gobierno PRI-PAN

1. La izquierda en Mxico (la que pensaba y buscaba hacer una revolucin socialista encabezada por los trabajadores) est dispersa en pequeos grupsculos y casi muerta. En 1977, el PRI, Reyes Heroles y el presidente Lpez Portillo con una reforma poltico-electoral les prometi y otorg cargos polticos, millonarios subsidios y apariciones en Televisin- haciendo que sus corrientes ms oportunistas brincaran de alegra y aceptaran aprobar todo. La izquierda honesta se aisl y casi desapareci; en adelante todo se convirti en socialdemocracia electoral cuya misin fue marchar tras el gobierno, el PRI y el PAN. Decir que son de izquierda los que firman pactos y acuerdos con gobierno y derecha hoy, es una vil tontera u oportunismo poltico.

2. Una izquierda honesta tendra como enemigo al sistema de explotacin capitalista o, por lo menos a toda la derecha: gobierno, empresarios, medios de informacin, PRI, PAN y todos los partidos sumisos. Estar solo contra el PRI es slo un vil oportunismo; se busca olvidar que el PAN estuvo 12 aos en el gobierno y gobern igual o peor que el PRI. El PRD ha tenido en sus manos ms de 10 gobiernos en los estados (DF, Guerrero, Michoacn, Zacatecas, Morelos) y no ha hecho nada, ms que obras caritativas o de servicio social diferente a las del PRI, nada que hagan avanzar los procesos de cambio. Rosa Luxemburgo escribi en 1900 su libro Reforma o Revolucin para demostrar el oportunismo reformista de la socialdemocracia alemana.

3. Yo no s si entre algunos aos estudios profundos demuestren tericamente errores u oportunismos de Lpez Obrador porque hoy no son evidentes y con su intenso trabajo poltico opaca cualquier argumento; pero hoy se podra decir que es el nico poltico decente y honesto, incomparable con polticos de partidos que se autocalifican de izquierda, que durante ms de 30 aos (como aquel viejo Fidel Velzquez, lder al servicio de todos los gobiernos) han brincado en los cargos de diputados, senadores, asamblestas o dirigentes de partido. As como en el PRI y el PAN, si hiciramos una lista de polticos del PRD veramos que tampoco tienen llenadera. Por qu no les quitan en 70 por ciento de lo que cobran para emplear en capacitacin poltica?

4. Uno de los terribles errores de Lpez Obrador es no movilizar al pueblo contra el fraude electoral claro y evidente como fue en las presidenciales de 2012 y de hace unos das en el Estado de Mxico. No tendr autoridad para criticar su intenso trabajo, pero es evidente que si tiene miedo a los empresarios, a los medios de informacin y a la deformada opinin pblica por el qu dirn, pues no podr ser nunca un buen presidente porque siempre estar temeroso a esas masas tontas, embrujadas, derechizadas por los medios de informacin. As se han jodido a muchos movimientos de los trabajadores: amenazndolos, calumnindolos y organizando el gobierno grupos de choque armados como los usados en la brutal represin del 10 de junio.

5. Nadie puede superar o igualar a Lpez Obrador en su trabajo y honestidad, pero es obvio que si le tiene miedo a la clase dominante no resistir ninguna presin de ella; siempre buscar pretextos para no enfrentarla. Estoy de acuerdo que el poltico honrado no est permanentemente poniendo el juego su prestigio por todo en las batallas en las calles que se desatan contra la corrupcin y los engaos, pero hay momentos en que en necesario actuar para que las masas no nos tilden de cobardes e irresponsables. No olvido que Marx en 1871, ante los levantamientos obreros en la Comuna de Pars, seal que si los obreros se haban lanzado a una revolucin haba que apoyarlos hasta para tomar el cielo.

6. La socialdemocracia electorera mexicana as como se ve en el PRD- no pelea o lucha a favor de los trabajadores y la transformacin del pas, sino entre ella misma para lograr fuerza propia, as como cargos y financiamiento. La representacin poltica en el PRI, PAN, PRD y los dems partidos son hoy un maravilloso negocio de los polticos. En vez de poseer un trabajo honrado de 15 o 20 mil pesos mensuales, los polticos se llevan la maleta cobrando entre 250 mil a 600 mil pesos al mes. Nuestro grito en las manifestaciones contra los caciques del PRI en los aos sesenta y setenta porque se pasaban de 30 a 50 aos cobrando fabulosos salarios, hoy se pueden usar contra PRI, PAN, PRD y todos los polticos. Hoy la poltica es un negocio de mucho dinero.

7. Si este ltimo ao Lpez Obrador no se dedica a apoyar las luchas sociales, a unificar a los trabajadores y no pierde el miedo al desprestigio por acompaar a los luchadores sociales en las calles, entonces vali un carajo. Si donde estuvo ms que evidente el triunfo de Morena (el Estado de Mxico) dej todo en las manos de las funestas instituciones, puta pues ya nada se puede esperar de 2018; le harn lo que les han hecho siempre: un fraude descarado y brutal. Pero adems es muy posible que la gente ms valiosa y luchadora se desanime. O estar ya en proceso de conversin en un partido ms como todos los que han traicionado? Ya lo veremos en menos de un mes. Parece que el capitalismo y la derecha se re fortalece en Amrica Latina.

Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordprees.com

