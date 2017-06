Y qu derechos estn amenazados hoy en Catalua?

Josep Guardiola, como demostr hacia 2004 cuando jug en Qatar y hace pocos aos cuando an era entrenador del Bara y el club de Nez-Gaspar-Laporta-SandroR-Bertomeu (menudo quinteto!) estableci relaciones crematsticas interesadas e interesantes con el emirato, acostumbra a estar muy preocupado por los derechos ciudadanos amenazados.

O ms bien no? Ms bien no. Parece que ahora s que toca.

Qu derechos estn amenazados en Catalua como asegur el pasado domingo 11 de junio el entrenador del Manchester City, en castellano, cataln e ingls, en la concentracin secesionista, al lado del gobierno en pleno de Junts pel s, en cuya lista se present en las ltimas elecciones parlamentarias-plebiscitarias, las mismas en las que las fuerzas separatistas -l incluido- fueron derrotadas?

Est preocupado por los derechos inexistentes de tantas mujeres asesinadas y maltratadas en los ltimos aos en Catalua con una pasividad digna de crtica severa de los gobiernos de la Generalitat?

Est preocupado por el aumento de la (sin)razn patriarcal en un pas que, si rascas un poco, es profundamente conservador en el peor de los sentidos?

Est preocupado por la aniquilacin del derecho a la decencia que representan las mltiples hazaas depredadoras del clan familiar de la Madre Superiora de la Congregacin y de su ex honorable esposo, y de muchos colectivos afines (la lista es casi interminable)?

Est preocupado por el intento de aniquilacin del derecho a la salud -incluso de la existencia de ese derecho- que encabez el gobierno Mas-Boi Ruiz?

Est preocupado tambin por falta de pluralidad que significa la manipulacin permanente y ad nauseam de los medios de informacin pblicos, como TV3, convertidos por decisin y accin gubernamental en medios de intoxicacin ideolgico-secesionista (el pasado domingo tuvimos el ltimo ejemplo)?

Est preocupado por la animadversin permanente en .Cat a todo lo que tenga que ver con el resto de Espaa y las culturas espaolas federalistas?

Est preocupado por la situacin de las ciudadanas catalanes (tambin ciudadanos) que no nos sentimos secesionistas?

Est preocupado por la falta de apoyo a la educacin pblica y por el escndalo que significan los conciertos con las concertadas incluidos los casos en que segrega a los nios y nias por sexo?

Est preocupado por la situacin de los ciudadanos catalanes ms desfavorecidos, ciudadanos a los que el gobierno de Mas, uno de sus amigos, agredi con todas sus fuerzas en casos como los del PIRMI?

Est preocupado tambin por el ataque al derecho de equidad que represent la poltica fiscal del primer gobierno Mas? Por el aumento de las desigualdades en el pas petit?

Est tambin preocupado por el buen estado del derecho a dividir que representa de manera creciente y como muchas vivimos el inexistente derecho a decidir?

Est preocupado por el ataque al derecho a la veracidad que representa las historias y los permanentes embustes generados por las denominados colectivos de la sociedad civil tipo OC, ANE, AMI? Cmo consiguen tantos y tantos medios por cierto?

Est preocupado por los derechos de las personas enfermas y necesitadas de mayores cuidados por parte de unos gobiernos, los de .Cat, insensibles a sectores que necesitaran proteccin, incluso mimo?

Est preocupado Josep Guardiola por la falsedad que representa apelar al derecho de autodeterminacin en el caso de Catalua, una comunidad que nada tiene que ver con una situacin colonial o afn?

La lista puede extenderse. Dejmoslo aqu por el momento.

En fin, de todos estos derechos debe ser estar preocupado alguien que, sabido es, tiene una larga historia de preocupacin y queja por los derechos ciudadanos y, sobre todo, por los derechos de las clases trabajadoras.

En cualquier caso, segundo punto de su acusacin, a qu instancias de qu Estado autoritario hizo referencia? Al gobierno del PP y a su apropiacin inadmisible de las instituciones a pesar del varapalo o correccin electoral al que fue sometido en las dos ltimas contiendas?

Probablemente s, pero tambin debe haber hecho referencia a otra instancia del Estado, al gobierno de la Generalitat que, entre otras hazaas, manipula todo lo que puede el poder legislativo en Catalua, hasta el punto de querer transformar lo que fue una derrota, el 27S, en un apoyo mayoritario a favor de la escisin. Es a este autoritarismo antidemocrtico al que quiso hacer referencia? Es del autoritarismo que representa hablar del pueblo de Catalua cuando, de hecho, se habla tan slo de una parte de la ciudadana? Est preocupado por el autoritarismo qu representan los procedimientos antidemocrticos en curso?

O todo fue ms bien un cuento, otro cuento, para salir en la foto y jalear los odos de los fieles y aadir una nueva pgina a la falsaria narracin secesionista? No habra que mirarse el propio ombligo? Y qu vemos cuando nos miramos con una mnima objetividad?

La acumulacin de falsedades-exageraciones no genera verdad alguna. Falsedades exageraciones? No exagero. Algunos ejemplos del pasado domingo: No tendris bastantes crceles para encarcelar al pueblo de Catalua, Jordi Cuixart i Navarro, empresari (mnium Cultural). Ni crceles ni jueces ni agentes de la fuerza pblica para impedir el referndum. Jordi Snchez, Assemblea Nacional de Catalunya.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.