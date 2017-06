Sectores sociales y comportamiento poltico

A lo largo de todos esos aos dedicados a la reflexin y al anlisis, he ido observando distintos comportamientos, distintos acontecimientos, distintas formas particulares o colectivas de actuar, en suma, diferentes maneras de pasar por ese periodo de la etapa adulta, ms o menos largo, que la naturaleza nos brinda. En algunos casos, en muchos casos, la situacin vital no permite demasiadas maneras de elegir; en otras, por fortuna, si. Mi planteamiento ahora no va ms all de expresar la actitud de la ciudadana frente a los que nos gobiernan, nos reprimen, nos explotan o nos limitan la vida, potenciando la desigualdad. Distintas variables intervienen en esas diferentes posiciones sociales: el origen familiar, la ideologa, la indiferencia, la inquietud, la ingenuidad, la ignorancia, el miedo. La estratificacin socioeconmica es tan evidente, como atrevido el hecho de abordar, por mi parte, este complejo asunto. Anlisis este, limitado, por cuestiones de espacio, a las sociedades como esta nuestra, en estos tiempos que corren. Es como una imagen congelada, aunque la carga histrica de cada cual es una mochila de la que es difcil desprenderse en su totalidad. Unas y unos lo consiguen con ms o menos esfuerzo, otros u otras creen que lo han conseguido y algunas o algunos, para bien o para mal, no quieren hacerlo.

Tengo que decir que mi observacin la hago, como no podra ser de otra manera, desde una determinada ideologa, desde el deseo de alcanzar un mundo mejor, con la experiencia vivida, con el conocimiento -fruto del esfuerzo por entender cmo funcionan este tipo de sociedades-, con una serie de convicciones personales y con una historia familiar de lucha, sufrimiento y persecucin.

En cada uno de los grupos que intentaremos dibujar se conjugan ms de una de las variables indicadas, es decir, cada una de las variables no determina un grupo social concreto. Por una parte, seguro que hay alguna que se me ha escapado. Por otra, los grupos a los que me referir no son compartimentos estancos, no hay una ntida lnea entre unos y otros. Es ms, un mismo individuo podra formar parte de varios grupos, jugando con el tiempo. La especie humana es mentalmente sana por naturaleza, pero las relaciones sociales son muy complejas e intoxicadoras. Rouseau ya nos anunciaba que, a lo largo de la vida, es la sociedad la que va perturbando a los seres humanos.

En esa tarea clasificatoria, observamos un grupo conservador y reaccionario, en el sentido de oposicin al cambio, a la accin, al progreso, a la igualdad. En este grupo conviven diferentes clases sociales. Una clase social dominante, constituida en oligarqua, que es la que en realidad determina las formas de gobierno. Apoyando a estos poderosos, estn los enajenados que votan a quienes luego les recortarn los derechos, a los que actan en contra de sus intereses. A algunos de estos ltimos, les gustara pertenecer a esas clases dominantes, pero no logran alcanzarlo. Otros se aaden por sus vnculos religiosos. El carcter conservador de las doctrinas les obliga a integrase en este grupo, independientemente de su condicin econmica. El miedo y la ignorancia caracterizan a esa enorme masa que apoya electoralmente a sus enemigos de clase.

Aqu tambin se encuentra un subgrupo formado por nuevos ricos del mundo deportivo, del espectculo o de los medios de comunicacin. Algunos de ellos se muestran como filntropos, prestando su imagen para encabezar fundaciones de ayuda a los pases en vas de desarrollo, aunque nunca ofrecen sus riquezas. Pero los ms deshonestos son aquellos o aquellas que muestran una pseudo ideologa progresista. Estos son peligrosos porque consiguen engaar a ciertos sectores sociales de ms baja condicin econmica. Diramos, grosso modo, que los componentes de este gran grupo son un verdadero obstculo en el camino hacia un mundo mejor.

Hay, a mi entender, otro grupo cuyos individuos que, a imagen y semejanza de espritus puros, se sitan en la neutralidad, en ese falso centro poltico. Dicen que huyen de los extremos y apoyan a los oportunistas que se presentan con esas seas de identidad. Por concretar, pondremos algunos ejemplos de formaciones polticas que han tenido lugar en este pas nuestro en el que aterrizan los individuos de este grupo: primero fue la UPyD de Rosa Diaz, grupo que afortunadamente desapareci. Ahora es el grupo Ciudadanos, con el deseo personal de que sigan el mismo camino. Este tipo de formaciones polticas suelen ofrecer dos caras: en las convocatorias electorales suelen presentarse con un ideario neutro, para luego hacer una poltica de apoyo a los grupos ms conservadores. Ellos, en s mismo, son formaciones reaccionarias, aunque no necesariamente los que les votan. En la personalidad de quienes forman este grupo social suele jugar un papel fundamental la ignorancia o la ingenuidad.

Otro grupo es el de aquellas y aquellos que tienen una dbil ideologa de corte progresista, aunque no cuestionan el sistema capitalista. Estos creen que se puede avanzar a travs del voto a grupos tales como el PSOE (en Espaa). Ignoran que los partidos con los que se alinean, a los que votan, sirven a los mismos que los grupos conservadores. En la actualidad, debido a sus contradicciones entre las promesas y las acciones, estas formaciones tienden a desaparecer en el marco europeo, por lo que este grupo social se va achicando. En este pas nuestro, la ingenuidad y la herencia poltica siguen jugando un importante papel, por lo que es posible que un par de artimaas de los socialistas les permita mantener un apoyo inmerecido. As, el contingente se mantiene, aunque sus componentes jams volvern a ser, cuantitativamente, como en la anterior dcada.

Prximo al anterior, aunque con un ideario algo ms escorado a lo que se conoce vulgarmente como izquierda, se constituye otro grupo. Tambin creen en las transformaciones desde dentro a travs de su apoyo a partidos como Podemos (en Espaa). En este caso los individuos de este grupo estn en contra del capitalismo, aunque no se cuestionan cmo hay que combatirlo con eficacia. A diferencia del anterior, este es un grupo desdibujado. Aqu hay mujeres y hombres que podran estar en alguno de los dos grupos anteriores, pero tambin se encuentran gentes con un claro ideario que votan a grupos supuestamente anticapitalistas por aquello de lo del mal menor.

Existe otro grupo social, minoritario, que piensan que el cambio a favor de los menos favorecidos, el cambio a otro sistema ms justo, ms racional y ms humano, es imposible llevarlo a cabo desde dentro del actual sistema. Es un grupo de personas intelectualmente bien dotadas, con un deseo comn, pero observado desde distintas pticas o ideologas. Aquellos que lo hacen desde los principios marxistas son conscientes de que no se dan las condiciones objetivas y subjetivas para el cambio. En lo ms profundo de su pensamiento saben que esta especie nuestra no es capaz de vivir de esa manera que anida, exclusivamente, en el deseo, en el ideario y en el imaginario de los que componen este sector social.

La abstencin determina otro grupo social, aunque esta opcin agrupa a hombres y mujeres que actan de esta manera por distintas razones. Hay unos que practican la abstencin activa por rechazo al actual modelo poltico. En buena lgica, los componentes del grupo anterior se integran en este otro, siendo conscientes de lo que hacen. Luego hay otros, ajenos a cualquier compromiso poltico, alejados de cualquier ideologa, que no participan por dejadez, porque anteponen cualquier actividad a la de dedicarle un rato para ir a votar, es una cuestin de desidia de desinters, de indiferencia.

Por ltimo, est ese grupo convertido en masa, sin criterio, sin ideologa que se deja llevar por la mentira, la demagogia, por el miedo al cambio, por lo que le dicen a travs de los medios de comunicacin. Esos que hacen que en las encuestas de intencin de voto, los porcentajes de apoyo a uno u otro partido varen de un mes a otro. En este bloque, bien podran estar individuos de los tres primeros grupos. El voto de los componentes de este sector, en este pas, puede ir dirigido, actualmente, al PP, al PSOE o a Ciudadanos. Son la ignorancia y la indiferencia las que juegan aqu un importante papel.

Fuera de esta clasificacin quedan los fanatismos, los nostlgicos de la Dictadura. No se merecen ser caracterizados. Pero, en ausencia de grupos fascista con capacidad para alcanzar representacin en las Cmaras, estos individuos pertenecen al grupo conservador descrito en primer lugar, es decir, alimentan las bases del Partido Popular en este pas.

Si tuviramos que resumir esta forma de actuar en poltica, diramos que la inquietud, la razn y la experiencia personal han jugado un papel fundamental para que algunos descubran la manipulacin, el engao y la inmadurez de la especie para intentar avanzar hacia estadios de progreso e igualdad. Otros confunden lo deseable con lo posible, y cegados por la ingenuidad, esperan la transformacin a travs de este modelo poltico. Finalmente, por ignorancia, una extensa parte de la poblacin es vctima de la intoxicacin y de la mentira.

En consecuencia, no le demos ms vueltas, somos un breve instante en el proceso evolutivo, por lo tanto, para que esto cambie es cuestin de tiempo, si es que la naturaleza o la propia especie, tarde o temprano, no ponen freno a ese proceso.

