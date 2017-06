Se reanuda el juicio-farsa de Gdeim Izik

Contramutis

En cinco meses de juicio contra los presos saharauis de Gdeim Izik se han visto todo tipo de irregularidades, hasta como dos abogadas eran sacadas violentamente de la sala del tribunal por la polica, a pesar de la insistencia del presidente del Tribunal en vender la transparencia y equidad del proceso.

Llevan seis aos y medio de prisin preventiva, padecieron torturas Marruecos fue condenado por el Comit contra la Tortura de Naciones Unidas por las que sufri el procesado Naama Asfari- y fueron sentenciados a penas de veinte aos a cadena perpetua por un tribunal militar, declaradas nulas posteriormente por falta de pruebas. Su delito, participar en el campamento que 20.000 saharauis levantaron a 12 kilmetros de El Aain para pedir mejoras sociales y que fue violentamente arrasado por el ejrcito y las fuerzas de seguridad marroques en noviembre de 2010.

La vista contra los 24 procesados, interrumpida en varias ocasiones, se reanuda el 5 de junio, en un juicio en el que los procesados decidieron plantarse y no volver a la sala por considerar que es una farsa y que la sentencia, aunque formalmente la impondr el Tribunal, la dictar el gobierno marroqu; dicen que es un caso poltico.

Cristina Martnez Bentez de Lugo, letrada del Colegio de Abogados de Madrid, relata algunas de las irregularidades que ha constatado como observadora en el juicio que se lleva a cabo en Sal (Marruecos):

Tras el plante de los acusados, el presidente del Tribunal exigi a las dos abogadas francesas decidir sobre su continuidad en el juicio con un s o un no. Ante la voluntad de las abogadas de expresarse, como haban hecho sus compaeros, el presidente orden que saliesen de la sala: fueron sacadas a la fuerza y en volandas por policas de uniforme y de paisano. La letrada Olfa Ouled sufri una lesin en un brazo.

El presidente nombr a cuatro abogados de oficio y orden seguir el proceso sin que los letrados pudiesen estudiar el sumario.

El fiscal dijo tener grabaciones de agosto de 2010, desconocidas hasta ahora, segn las cuales Gdeim Izik fue preparado en Argelia por los activistas, responsables del F. Polisario y Argelia. Tambin dijo que haba instrucciones para utilizar la fuerza y crear un desequilibrio que impidiera un acuerdo social con las autoridades para desestabilizar las provincias del Sur.

Los abogados de oficio denunciaron que la intervencin del fiscal supona una nueva acusacin, muy grave, y que haba aportado un acta sin precintar, no las supuestas grabaciones, que no se poda cambiar la acusacin a esas alturas y que lo que se planteaba no tena relacin con el expediente que se debata.

El presidente desoy estas alegaciones y resolvi aceptar la mocin del Fiscal.

Los acusados decidieron no contestar a las preguntas de la parte civil (acusadores particulares) a la que no dan legitimidad, pero cuando los abogados de la defensa formularon preguntas el presidente del tribunal las rechaz por haber sido formuladas previamente por la parte civil.

Ante el planteamiento de que el juicio es ilegal por celebrarse en Marruecos y no en el Shara Occidental ocupado, como determina el derecho internacional, el presidente y la acusacin dijeron que el derecho internacional no tena cabida en ese juicio.

Los abogados de la defensa fueron constantemente boicoteados por las intervenciones de la acusacin, que interrumpan a gritos.

Un testigo marroqu dijo haber vivido en el campamento 22 das, cuando all slo entraron saharauis y algn invitado extranjero, nunca colonos; saba de memoria los nombres de los acusados, pero fue incapaz de nombrar a uno solo de sus supuestos vecinos.

Otro testigo dijo que el procesado Naama Asfari, detenido el 7 de noviembre de 2010 hasta hoy, reparti armas blancas el 8, el da siguiente.

Otro testigo no supo si un acusado que l deca conocer era blanco o negro o si tena un defecto en el habla.

Uno de los vdeo presentados por la fiscala fue descalificado como prueba en el peritaje que hizo una organizacin francesa por el numero de cortes, 68, luz de da cuando el desmantelamiento se hizo de noche, imposibilidad de saber si muchos planos fueron rodados en Gdeim Izik e identificacin de personas que aparecan borrosas.

Seis aos despus de las detenciones se practicaron los exmenes forenses sobre las denuncias hechas en su da por torturas y con el juicio ya en curso; unos cuantos presos se negaron porque cuando les torturaron haba empleados pblicos de Sanidad. Asociaciones europeas rebatieron en un estudio los resultados presentados por mdicos marroques nombrados por el presidente del Tribunal, que rechaz una segunda pericial pedida al amparo del Protocolo de Estambul para investigacin de torturas.

Los acusados llevan casi 7 aos en prisin preventiva. La base de este juicio son declaraciones extradas bajo tortura. El presidente del Tribunal no consinti en cerrar ningn aspecto procesal; ni si se trataba de una primera o segunda instancia, ni si se admita a un elemento nuevo, la parte civil marroqu, y nuevas pruebas o testigos. Mientras hay esa indefinicin, la parte civil acta y la acusacin aporta nuevas pruebas y testigos.

A los observadores afirma Cristina Martnez nos gustara que el mundo supiera lo que est pasando, que alguna instancia superior impidiera a Marruecos jugar de esa manera con la justicia y con las personas. Que les hiciera cumplir sus propios tratados. Pido presin poltica de la comunidad internacional. Y pido una actuacin eficaz de las Naciones Unidas para frenar este despropsito.

Fuente: https://contramutis.wordpress. com/2017/06/03/se-reanuda-el-j uicio-farsa-de-gdeim-izik/

Una cadena perpetua no podr borrar los 200 millones de dlares anuales del fosfato robado.