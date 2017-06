El espantoso Trump, el establishment y el mito de los trabajadores blancos que le apoyan

Los meses pasan y un denso misterio contina envolviendo al fenmeno Trump. Nos dicen: Trump es un payaso, un bufn. Es un loco, un psicpata. Un narcisista, etc. etc. Y nos siguen diciendo Y entonces qu?. Por cierto, nos han dicho antes exactamente lo mismo de Mussolini, Hitler y lo mismo de nuestros coroneles griegos. Y entonces qu? Qu leccin til podramos extraer de todo esto? Acaso deberamos concluir que la historia moderna es ante todo obra de los payasos, los psicpatas y los narcisistas? Que se limita a sus andanzas y aventuras personales? Y que bastara -evidentemente- con dejar de lado a los payasos, los psicpatas y los narcisos para que la humanidad y nosotras mismas encontrramos la paz?

Evidentemente, todo este desvaro sin fin no nos aclara gran cosa sobre el fenmeno Trump porque su objetivo es exactamente ese: Mantenernos en la ignorancia. O incluso desorientarnos, dirigir nuestra atencin y tambin nuestra clera hacia metas falsas, en direcciones incorrectas. Como por ejemplo cuando los medios norteamericanos e internacionales, las cancilleras y los expertos por el mundo nos bombardean durante meses con la siguiente verdad que -sin duda- est en la raz del mal: Trump expresa y refleja el racismo, la xenofobia y el culto a la violencia de los trabajadores blancos norteamericanos que, por cierto, constituyen la mayora de sus electores! Cuntas veces no habremos odo o ledo esta verdad mismamente de la pluma de intelectuales en la mira de la izquierda griega e internacional? Y cuntas veces no nos habrn bombardeado con anlisis rimbombantes con esta verdad como punto de partida? Sin embargo, atencin: La verdad mencionada, que se nos ofrece sin la menor prueba, no tiene la menor relacin con la realidad. La base electoral y social de Trump no son los asalariados, ni siquiera los trabajadores blancos en clera, sino ms bien los comerciantes y otros pequeo-burgueses desatados norteamericanos! No porque as lo quiera una cierta teora marxista del fascismo, sino porque es la conclusin de encuestas escrupulosas y detalladas sobre los ingresos y la educacin de los electores de Trump. Y he aqu a continuacin algunos elementos concretos de estas encuestas que se refieren a la verdadera base electoral -y social- de Trump, es decir, los y las que le han votado pensando que Trump encarna mejor sus esperanzas y deseos. Evidentemente, tal eleccin no era posible ms que en las primarias del partido republicano, a las que se refieren las encuestas citadas, y no en las elecciones nacionales de noviembre pasado, cuando millones de americanos votaron a favor de Trump solamente para bloquear el camino a Hillary Clinton, a la que odiaban. (1) As pues, mientras que el ingreso anual medio en USA es de 56.000 dlares, el ingreso anual medio de los electores de Trump en las primarias del partido republicano era sensiblemente superior, es decir, de 72.000 dlares. Y la desmitificacin del electorado de Trump se vuelve an mayor cuando nos enteramos de que los ingresos de sus electores son bastante ms elevados que los de Bernie Sanders e incluso Hillary Clinton, que no pasan de los 61.000 dlares!



Pero hay ms. Estas conclusiones sobre los ingresos son ampliamente confirmadas por las del nivel de educacin de los electores de Trump. De modo que el 44% de los mismos tienen ttulos universitarios, cuando la media nacional es solamente del 29% y del 33% para los adultos blancos no hispnicos! Podramos continuar con la presentacin de las estadsticas de gran inters desnitrificado, pero preferimos parar aqu y aconsejar la lectura de estadsticas y anlisis de dos textos muy buenos en ingls, que refutan el mito de la base obrera blanca de Trump. (2) Un mito construido por el establishment de los demcratas neoliberales, con un objetivo claro: Descargar de sus responsabilidades a los principales culpables de la eleccin de Trump y dirigir la clera contra Trump hacia falsas metas, para que la oposicin a Trump no barra todo el sistema que lo ha hecho nacer!

Evidentemente, el hecho de que la base social de Trump est formada sobre todo por pequeo-burgueses exasperados y agresivos, y tambin por policas americanos violentos y racistas, as como por otras fuerzas de seguridad, todos ellos caracterizados por su oposicin a la mundializacin neoliberal que -en efecto- les ha costado muy cara, pero tambin por el racismo, la xenofobia y un conservadurismo muy pronunciado, no es sin consecuencias para el presente y el futuro de los proyectos de Trump. Por qu? Pues porque, como lo hemos escrito hace algunos meses, (3) el rgimen que Trump ambiciona establecer en los Estados Unidos no podr ser fascista mientras que Trump y sus amigos no puedan disponer de su propio movimiento de masas en condiciones de imponer a travs de la violencia todo lo que caracteriza un rgimen fascista: La destruccin de todas las organizaciones de trabajadores, la atomizacin de los asalariados, etc.

As pues, no es casualidad si la creacin de este movimiento de masas al servicio de Trump constituye hoy quizs la prioridad principal del ocupante de la Casa Blanca, y se traduce ltimamente en las declaraciones expresando su voluntad de recorrer de nuevo el pas para organizar agrupaciones de masas para dirigirse, como a l le gusta, o sea, directamente y sin intermediarios, a sus fieles cuyo nmero creciente muestran ya quienes quieren pasar a los actos tan pronto como sea posible.

Si esto es as, entonces todas las declaraciones, actos y otras reacciones confusas y a menudo ininteligibles que caracterizan la actividad cotidiana de Trump y de sus colaboradores adquieren sentido y perspectiva. Como por ejemplo, la gran violencia de sus palabras y de sus actos, la invencin y la represin sistemtica de los chivos expiatorios, la repeticin extenuante de afirmaciones monstruosas y mentiras inverosmiles dignas de un Goebbels, la adulacin al jefe que devuelve a los ms ridculos cultos a la personalidad del pasado, y evidentemente el rasgo principal y a la vez piedra angular de su poltica que es la guerra de clases sin precedentes (incluso peor que la lanzada en Chile por Pinochet y sus Chicago boys) en beneficio del 1% y contra el 99% de sus compatriotas! Pero nos ocuparemos de todo esto en un prximo texto puesto que lo que urge ahora es tomar consciencia de que Trump y sus amigos hacen todo lo posible para persuadirnos de que son capaces de lo peor

Notas:

1. En Francia tambin las elecciones presidenciales, la base electoral de Manuel Macron no es evidentemente el 66,1% de la segunda vuelta, sino ms bien el 24% de la primera. En ambos casos, Trump y Macron han ganado las elecciones nicamente porque sus compatriotas queran impedir a sus contrincantes acceder a la presidencia.

2 . https://www.thenation.com/arti cle/trumpism-its-coming-from-t he-suburbs/ y tambien



ht tps://fivethirtyeight.com/fe atures/the-mythology-of-trumps -working-class-suppor Estos textos, cientos ms y vdeos que cubren lo que pasa tanto en la cspide como en la base de la sociedad norteamericana, son posteados cada da por decenas en la pgina de Facebook: https://www.facebook.com/Europ eansForBerniesMassMovement/

3. http://www.cadtm.org/Trump-es- o-no-fascista-Y-es