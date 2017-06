Entrevista con Chiara Lenza, Doctora en Estudios Humansticos de la Universidad de Brgamo, Italia

En Bolivia la colonizacin cultural ha hecho que generaciones renieguen de su identidad



En este estudio la doctora Lenza se refiri al proceso de descolonizacin del sistema educativo, en el mbito del proyecto de trasformacin del Estado Plurinacional de Bolivia, empezado con la eleccin de Evo Morales, el primer presidente de origen indgena, habiendo aprobado en diciembre del 2010 la nueva Ley de Educacin Avelino Siani - Elizardo Prez, en reemplazo de una pedagoga subordinada a experiencias forneas y aplicadas en programas educativos de acuerdo a la poca y las polticas que se adoptaron desde la creacin de la Repblica de Bolivia.

Invitada por la Universidad de Malm, Suecia, Chiara Lenza; doctorada en Estudios Humansticos e Interculturales en la Universidad de Brgamo, Italia. Afiliada al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo (Suecia), ha realizado dos periodos de investigacin en el 2016. Ha trabajado en Amrica Latina desde el 2007 hasta el 2011, gestionando proyectos de cooperacin al desarrollo, primero en Brasil como voluntaria de las Naciones Unidas y luego en Bolivia, como consultora para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. En Bolivia ha permanecido cuatro aos, para elaborar estudios sobre la descolonizacin educativa en el Estado Plurinacional de Bolivia: desafos y dilemas, temas expuestos en el seminario, resumidas en esta conversacin.

Para la doctora Lenza la nueva Ley Avelino Siani-Elizardo Prez de 2010 representa la recuperacin de la cultura de los pueblos indgenas de Bolivia.

Est incluida en un marco jurdico superior que es la Nueva Constitucin del Estado Plurinacional de Bolivia que establece hoy que la educacin es descolonizadora, intra e intercultural y plurilinge e interpreta las reivindicaciones histricas de los pueblos indgenas para una educacin que tenga en cuenta la pluridiversidad cultural del pas y otorgue dignidad a sus experiencias y conocimientos, explic la doctora Lenza.

Describe el alcance de las ideas de educacin productiva y comunitaria que esta ley permite la ms amplia participacin de la comunidad en la misin educativa.

Estimula a los estudiantes a investigar y crear conocimiento en lugar de recibir pasivamente el contenidos de programas establecidos subraya. La fundacin de nuevas instituciones, como el Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas, que trabaja para la recuperacin de las lenguas originarias, y las primeras tres universidades indgenas han sido grandes logros de este gobierno, aade.

De qu manera -a su entender- el pueblo boliviano interpreta el proceso de la descolonizacin educativa?





Durante mi estada en el pas, en los primeros aos del nuevo Estado Plurinacional, he trabajado en el manejo de proyectos de cooperacin internacional y he podido entender la importancia que tiene para el pueblo boliviano, el desafo de descolonizar e interculturalizar las diferentes instituciones del pas: educativas, jurdicas y sanitarias. El objetivo del gobierno es que en ellas puedan convivir culturas, cosmovisiones, modelos de vida, ontologas diferentes, segn el principio de la unidad en la diversidad que la nueva Constitucin establece.

Mi experiencia en el sector salud, por ejemplo, me demostr cmo el sistema biomdico representaba para muchos indgenas un mundo ajeno a sus costumbres, y por eso tenan miedo de las estructuras sanitarias. Se subrayaba, en consecuencia, la importancia de una adecuacin cultural de los servicios de salud, que pudiese integrar la medicina biomdica con la tradicional, ya que ambos sistemas tenan la misma dignidad y valor para la poblacin local.

El pueblo boliviano, y los pueblos indgenas en particular, interpretan la descolonizacin educativa como una forma de rescate de la discriminacin y humillacin que por siglos victimiz sus culturas e idiomas. La idea de educacin intra e intercultural permite la aceptacin, apropiacin y valorizacin del propio substrato cultural al cual se restituye dignidad.

El Director del Consejo Educativos de los pueblos afro-bolivianos, durante una entrevista me dijo:

Nos interesa una educacin con identidad cultural. Antes pasbamos mucho tiempo aprendiendo la cultura de todos los otros y de la nuestra no haba ni un solo captulo. Lo nico que se hablaba de nosotros era en la seccin de clasificacin social donde aparecamos como negros. La educacin con identidad cultural permite al estudiante de aprender primeramente lo suyo, de saber quin es, cul son sus races.

Considera usted que los educadores asumieron el concepto de la descolonizacin educativa?





Para algunos de ellos es todava difcil entender e implementar el nuevo modelo educativo debido a que los mismos fueron educados en la escuela y han sido formados como maestros segn un modelo educativo completamente diferente. Al principio muchos maestros tradicionales se opusieron a la reforma, algunos la consideraban retrograda o demasiado indigenista y han continuado utilizando el modelo clsico de educacin.

Progresivamente estas oposiciones estn desapareciendo y los maestros parecen compartir los principios de la nueva educacin, tambin gracias al PROFOCOM, un Programa de formacin complementar para los maestros en ejercicio, elaborado por el Ministerio de Educacin, que capacita los educadores a la aplicacin del nuevo modelo de enseanza.

Qu quiere decir con nuevo modelo de enseanza?





Con las tres universidades indgenas fundadas en el 2008, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, se reconstruirn las identidades indgenas para desarrollar conocimientos cientficos, saberes y tecnologas en tres diferentes territorios rurales indgenas, respectivamente aymara, quechua y guaran. Estos tienen un fuerte valor simblico e ideolgico y sobre todo facilitan el acceso de los estudiantes indgenas a la educacin superior que antes se concentraba exclusivamente en los grandes centros urbanos.

En las tres universidades se persigue desarrollar una propuesta educativa intra e intercultural, descolonizadora, productiva y comunitaria mediante la introduccin de actividades en lengua indgena, (quechua en el Departamento de Cochabamba, aymara en el Departamento de La Paz y guaran en lo de Chuquisaca) adems, materias para el fortalecimiento de la identidad cultural. Las universidades se focalizan en mbitos de estudio de inters de las comunidades locales como zootecnia, veterinaria, forestacin, piscicultura, adems de materias que derivan de la sabidura indgena como la Cosmovisin Andina para conectar la educacin superior al desarrollo local. De hecho, los estudiantes tienen que elaborar una tesis final en idioma nativo que sea relacionada con el entorno productivo de su comunidad/territorio de origen. Todo ello es parte del nuevo modelo de enseanza impulsada por el estado boliviano.

La nueva Ley de Educacin Avelino Siani - Elizardo Prez del ao 2010, a su criterio se implementa adecuadamente en todo el pas?





La nueva Ley no se implementa adecuadamente en todo el pas por efectos de diferentes factores. Por ejemplo, los Consejos Educativos de los pueblos originarios, instituciones encargadas de recuperar y sistematizar los saberes de los diferentes grupos indgenas y de elaborar el material pedaggico, no cuentan con la capacidad tcnica y econmica necesarias para sus actividades. Algunos docentes encuentran todava dificultades en la aplicacin del nuevo modelo educativo y muchos de ellos no tienen todava las competencias lingsticas, en consecuencia, continan utilizando el modelo tradicional de enseanza.

En general, las escuelas focales que han sido elegidas como unidades pilotos tienen los mejores resultados en la implementacin del nuevo modelo educativo. Estas escuelas reciben asistencia tcnica por parte de tcnicos del Ministerio de Educacin, del Instituto Plurinacional de Lengua y de otras instituciones que las acompaan en la aplicacin del modelo en el aula, incentivan la movilizacin de las comunidades en participar a la vida de la escuela.

Cules son las dificultades que usted ha observado en este rubro?





En la prctica la reforma encuentra varios escollos y desafos debidos a la complejidad cultural del pas, como la falta de un nmero suficiente de recursos humanos competentes para la enseanza de saberes, conocimientos y lenguas indgenas. Consecuentemente, es fcil encontrar maestros que trabajan en un territorio de una nacionalidad diferente de la propia y consecuentemente estn obligados a ensear conocimientos e idioma que tienen que aprender antes como principiante. En un nivel ms amplio de anlisis, pienso que hay todava mucho camino para hacer para que se garantice una efectiva pluralidad epistemolgica y gnoseolgica.

Analizando la implementacin de la reforma parece, por ejemplo, que hasta ahora se haya limitado a los mbitos ms superficiales de la interculturalidad, como los idiomas y los contenidos, sin tomar en cuenta los aspectos metodolgicos de la pedagoga indgena.

La pedagoga indgena es fundamentalmente experiencial y se expresa en el aprender haciendo en el proprio entorno natural y comunitario, no es el resultado de una transmisin mecnica de contenidos.

Paralelamente el objetivo ideolgico de la educacin para el Vivir Bien, orientada a la formacin integral de la persona que la Ley declara, parece chocar con los objetivos econmicos del pas que persigue de hecho todava una economa capitalista y desarrollista.



Consecuentemente se confirma una vinculacin de la educacin a la economa que reduce la funcin educativa a la profesionalizacin para el mercado.

Se entiende que la educacin es parte vital para el fortalecimiento del proceso de cambio. Sin embargo, la oposicin poltica intenta impedir su consolidacin. En su opinin, qu riesgos asechan en la construccin de un estado plurinacional?





La oposicin no pierde ocasin para deslegitimar la accin del gobierno. Durante la elaboracin del texto de la nueva Ley de Educacin se acusaba el gobierno de fundamentalismo indgena. Progresivamente se abri un dilogo, especialmente con los sindicatos de los maestros, y se alcanzaron compromisos para aplacar las oposiciones y aprobar el nuevo texto de ley.

En los ltimos aos se ha reducido el descontento contra el gobierno por la idea de Estado Plurinacional. La estima -en la actualidad- de los pueblos indgenas ha crecido increblemente durante los aos de gobierno de Evo Morales. Tener races indgenas hoy en da no representa un rasgo del cual tener vergenza sino se lo manifiesta con orgullo y se defiende fuertemente la idea de la plurinacionalidad.

Es el proceso de cambio, firmemente defendido por Evo Morales





Efectivamente el proceso de cambio no se puede alcanzar en pocos aos. Es un proyecto de largo plazo, especialmente si consideramos que el pas est todava pagando la herencia de la colonizacin y de los gobiernos neoliberales. Todava pienso que las dificultades y las contradicciones que encuentra el proceso de trasformacin estatal no sean solamente el resultado de la oposicin poltica sino se originan por intereses contrapuestos en juego en el mismo partido de Gobierno, el MAS, que es un movimiento compuesto por diferentes corrientes. Esto determina visiones a veces opuestas acerca del sentido mismo de la descolonizacin, en relacin al ordenamiento del estado, al sistema econmico, al sistema educativo.



Qu de la preservacin de lenguas nativas. Esto ha desatado una serie de prejuicios y rechazo en las ciudades.





El plurilingismo es uno de los pilares de la reforma educativa. La recuperacin y la enseanza en lenguas nativas representa un verdadero desafo, considerando la heterogeneidad lingstica del pas. El rechazo para el plurilingismo se expres no exclusivamente en las ciudades donde ahora, por efecto de las migraciones desde el campo, se ha modificado la uniformidad de la territorialidad lingstica y se habla mucho ms en lenguas nativas que antes. Tambin algunos maestros y padres indgenas se han opuesto porque consideran el estudio de las lenguas nativas como un retroceso intil para la insercin en el mercado de trabajo. Adems, como efecto de la herencia colonial, muchos indgenas todava tienen vergenza en hablar su propio idioma en pblico. Seguramente hay dificultades en encontrar recursos humanos capaces de hablar y ensear en lengua nativas, sobre todo las de los pueblos indgenas menos representados.

El Instituto Plurinacional del Lenguas y Culturas (IPELC) y los institutos de Lenguas y Culturas (ILCs) tienen el papel fundamental de elaborar estrategias para la recuperacin de estos idiomas y se ocupan de la investigacin sociolingstica, de la formacin de profesionales indgenas para la enseanza de la lengua y del apoyo a los padres de familia en la transmisin de la lengua madre en la educacin inicial en familia.

Como forma de dignificar las lenguas indgenas y oficializar su utilizo en las instituciones pblicas, el Gobierno ha introducido la obligatoriedad para todos los funcionarios estatales de aprender por lo menos uno de los idiomas originarios.



Bolivia, a su criterio, tiene comparacin con otros pases, en sus programas de desarrollo social, poltico y econmico?



Bolivia comparte con Ecuador una nueva Constitucin que reconoce por primera vez los derechos de la Madre Tierra y las culturas de los pueblos indgenas y considera el Vivir Bien/Buen Vivir como un principio tico y paradigma de vida.

El Programa Juancito Pinto destinado a los estudiantes de primaria y de secundaria para incrementar la matrcula escolar y reducir la desercin, recuerda la Bolsa Familia de Brasil con resultados muy impactantes en el aumento de la frecuencia escolar y la disminucin de la pobreza. La nacionalizacin de las empresas privadas, sobre todo energticas, que se realiz en Bolivia, es una tendencia de muchos pases latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Ecuador y Per.

El gobierno boliviano ha conseguido utilizar los excedentes de la venta de hidrocarburos para realizar programas sociales que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos/as. Actualmente Bolivia representa uno de los pases en Amrica Latina con los mejores ndices de crecimiento econmico de los ltimos aos.

Un comentario final. Personalmente que significa Bolivia, para usted?





Bolivia representa un periodo muy importante de mi vida, desde un punto de vista personal y profesional. Bolivia para mi es su pueblo, pluridiverso, dinmico y luchador y soy honrada de tener muchos amigos en este Pas.

Bolivia es sus montaas que velan su pueblo desde la altura, es la magia del Lago Titicaca y la energa de la isla del Sol. Ellos te hablan y te recuerdan que nunca eres slo, sino eres parte de un todo superior.



