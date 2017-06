Juicio Popular contra la estafa del proyecto Castor

Tres gobiernos y cero responsables

La acusacin est formada por la sociedad civil organizada, afectada por los impactos sociales, medioambientales y financieros del proyecto Castor, que incluyen el Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (ODG), la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Snia, la Plataforma de Afectados/as por la Plataforma Castor y las 50 organizaciones firmantes del Manifiesto-Acusacin, todava abierto a adhesiones.

El Tribunal Popular estar formado por Miren Etxezarreta Zubizarreta, presidenta del Tribunal y profesora emrita de la misma UAB, David Fernndez Ramos, periodista y ex diputado; Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona y presidente del Observatorio DESC; Mnica Vargas, investigadora en el Transnational Institute (TNI); y David Bondia Garca (profesor de Derecho internacional pblico y Relaciones internacionales de la UB y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalua.

Los acusados por del desastre social, medioambiental y financiero que ha resultado el proyecto Castor son, por un lado, el ministro de Energa, lvaro Nadal y el presidente de la empresa ACS, Florentino Prez y, por otro, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer. Han sido citados por burofax y carta certificada respectivamente. La acusacin popular los considera responsables de delitos sociales, ambientales, de corrupcin y endeudamiento ilegtimo.

El Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (ODG) ha calculado que la ciudadana deber pagar ms de 3.420M en 30 aos por el proyecto Castor, aadiendo intereses, mantenimiento, el coste del posible desmantelamiento y otros gastos varios. Esto representa, para los ms de 7.000.000 de consumidores de gas, alrededor de 430 por unidad familiar por el fallido proyecto Castor de Florentino Prez.

La cita es este sbado el 17 de junio, de 10h a 14h (registro a las 9h45), en el ilustre Colegio de la Abogaca de Barcelona (ICAB), en C/Mallorca 283 .

El Juicio Popular ser dinamizado por Natza Farr, periodista, autora del libro "Curso de feminismo para microondas", guionista de "La Competencia" de Rac1 y articulista en el diario ARA.

Como testimonios y peritajes, el Juicio Castor contar con:

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Snia: fundada en 2007 para manifestar el rechazo al proyecto Castor. Desde sus inicios ha desarrollado una intensa labor de incidencia poltica hacia las administraciones, as como tambin de movilizacin ciudadana para la gente del territorio. Asisten Joan Ferrando Domnech, portavoz de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Snia y de APLACA (Afectados y Afectadas por la Plataforma Castor); y Juan Evelio Monfort Roig: Portavoz de la Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Snia.

Lloren Planagum Guardia: Gelogo, colabora como experto y asesor del Centro para la Sostenibilidad Territorial, desde donde public el "Informe sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas. Sostenibilidad y afectacin en el territorio".

Aitana de la Varga Pastor: Doctora en Derecho y profesora de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la URV. Es miembro del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y tambin pertenece a la IUCNAEL (International Union for Conservation of the Nature Academy of Environmental Law).

Jordi Marsal y Lleberia: Periodista, autor del libro "Castor, la burbuja ssmica", trabaja en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y es miembro del Grupo de Periodistas Ramon Barnils.

Elena Gerebizza: Especialista internacional en impactos generados por grandes infraestructuras energticas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Es una de las fundadoras de Re:Common, asociacin italiana que promueve la gestin directa de la ciudadana en el control de los recursos naturales.

Mnica Guiteras Blaya: Miembro del ODG, ha investigado la financiacin del proyecto Castor como ejemplo de generacin de deuda ilegtima y de financiarizacin de las infraestructuras.

Alfons Prez Lpez: Miembro del ODG, centra sus investigaciones en el seguimiento de las polticas de seguridad energtica de la Unin Europea, as como los impactos de estas en la poblacin.

El PROGRAMA detallado es el siguiente:

9.45h-10.00h: Llegada participantes y registro. 10.00h-10.25h: BLOQUE I. Introduccin al Juicio Popular al Castor. Presentacin de actores. 10.25h-10.35h: BLOQUE II. Lectura de los cargos y delitos. Llamada a la parte acusada y su defensa. 10.35h-11.55h: BLOQUE III. Exposicin de testimonios y pruebas I: Delitos sociales y ambientales. a. Delito social y psicolgico. Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Snia (PCDT). b. Prevaricacin ambiental: Lloren Planagum Guardia. c. Incumplimiento legislacin ambiental y del derecho a la informacin: Aitana de la Varga Pastor. d. Delito ambiental e impunidad transnacionales. Testimonios del Sur global y de la APE. 11.55h-12.20h: Pausa caf. 12.20h-13.35h: BLOQUE IV. Exposicin de testimonios y pruebas II: Delitos de corrupcin y endeudamiento ilegtimo. a. Corrupcin, entramado empresarial y connivencia de la administracin: Jordi Marsal y Lleberia. b. Financiarizacin e implicaciones del BEI: Elena Gerebizza. c. Prevaricacin y mala administracin: Mnica Guiteras Blaya. d. Endeudamiento ilegtimo y arquitectura de la impunidad: Alfonso Prez Lpez. 13.35h-13.50h: BLOQUE V. Deliberacin del Tribunal e intervenciones fila 0. 13.50h-14.00h: BLOQUE VI. Lectura del veredicto, conclusiones y prximos pasos.

Los medios tendrn un espacio especial habilitado para el seguimiento del juicio, y la ocasin de hacer entrevistas a las partes afectadas ya los miembros del tribunal