Cambiemos, la indiscreta obscenidad de la burguesa

Macri acusa a los abogados laboralistas de ser una "mafia". Muy suelto de cuerpo, lo comenta en la presentacin del nuevo canciller, como si lo hiciera en medio de una reunin familiar. Lo pone a Recalde a la cabeza de esa asociacin ilcita sin ms pruebas que su palabra. En realidad no importa a quin ponga al frente de -segn l- la "industria de los juicios": no voy a defender a Recalde, un sobanalgas de CFK. Lo que realmente importa es la concepcin en la que se apoya el contrabandista de autopartes que hoy gobierna el pas para decir lo que dice. Y claro, la concepcin es la de su clase, la burguesa, la patronal, la empresarial, la que goza de su vida a costa de la explotacin, el sudor y el sufrimiento ajeno.

Para ellos, cualquier tipo de actitud de los trabajadores que tienda a hacer valer sus derechos, es una actitud mafiosa!!

As piensan los patrones!!

As piensa el gobierno, bien patronal: desde esa exacta matriz filosfica.

Por eso actan como actan los funcionarios de la Alianza Cambiemos (Pro, Ari, Ucr), desde Macri, pasando por Aranguren, Vidal, Morales, Carri, Bullrich, hasta el ltimo edil del ms ignoto municipio: los juicios que los asalariados les hacen a los empresarios que los explotan, les malpagan, les evaden las cargas sociales, los negrean y los hacen trabajar en condiciones insalubres o de riesgo a tal punto que producen accidentes, son originados no por responsabilidad empresarial, sino por la "mafia de los juicios".

Las huelgas son responsabilidad de los trabajadores y sus sindicatos, no de los salarios miserables y las lamentables condiciones laborales. As tratan a los docentes en todo el pas, por eso los maestros de la pcia de Buenos Aires, a pesar de haber dejado de lado los paros desde hace semanas, siguen cobrando la miseria de $9800 por turno, cuando la lnea de pobreza segn el indec ronda los $15.000. As tratan a los choferes de omnibus de Crdoba, a los que acusan de matones por querer cobrar un sueldo digno y que reincorporen a los compaeros despedidos. As tratan a los de AGR, a los de Cresta Roja, a los de Tenaris y a los miles de trabajadores cuyas empresas los oprimen o simplemente los despiden.

Lo que no soportan los Ceos que ejercen el gobierno es que los trabajadores ejerzan sus derechos y no slo eso: no soportan que los trabajadores TENGAN derechos.

Trabajadores con derechos = menos ganancias para los patrones

Por eso este gobierno ha venido a hacer lo que siempre han querido los patrones: arrasar con todos los derechos de los trabajadores, para instaurar un paraso para los ricos, para los empresarios, para los oligarcas.

Por eso, sin ir ms lejos, dicen ante cualquier reclamo de aumento de salarios en el Estado, que no son posibles porque generaran un mayor dficit en las cuentas fiscales, mientras eximen de impuestos a las grandes fortunas, a los hacendados, a los industriales y hasta a las mineras que no paran de contaminar.

Por eso le ponen techo a las paritarias, porque segn su visin, ms salario genera mayor consumo y por lo tanto mayor inflacin, mientras no paran de fomentar y permitir aumentos de precios y de tarifas en las empresas de servicios pblicos y en el transporte, que provocan mayor inflacin que cualquier consumo popular.

As piensan, porque lo hacen desde su inters de clase. No pueden pensar de otra manera. Para ellos, el mundo es as: ellos arriba y con todos los privilegios, nosotros abajo para servirlos. Su mundo ideal es el esclavismo y algo parecido quieren modelar.

Hasta sus formas de conducirse, y sobre todo de hablar, cuasan nuseas.

Cmo no lo ven aquellos que viven de un salario, de una jubilacin, de una pensin, y han votado, apoyan y piensan seguir apoyando a estas lacras? cmo siendo vctimas, pueden aplaudir a sus victimarios?

Tan bajo han cado en la escala humana?

No ven la miseria creciente? no ven la angustia, la desesperacin de millones de seres humanos?

Han sido ganados por la cultura burguesa, la que produce la ms mezquina y antihumana de las consciencias, la del egosmo, el individualismo y el desdn por el bienestar del prjimo.

Hay que ponerle coto a semejante concepcin de la sociedad, tan baja, tan rastrera.

Es necesaria la ms amplia confluencia de los trabajadores y trabajadoras del pas, esos que estn forjando una nueva conciencia obrera, clasista y antiburocrtica, para oponerse al oprobio que estamos viviendo. Es necesaria una gran asamblea nacional para generar un gran acuerdo proletario, para enfrentar y echar a patadas a este gobierno de ricos para los ricos y empezar una sociedad distinta a la que vivimos, que no puede ser otra que socialista y humana.

Lo que ellos y sus lacayos digan sobre los derechos democrticos, la defensa de las instituciones, los poderes republicanos, la justicia y la libertad, lo que es correcto y lo que no, nos tiene que tener sin cuidado: son sus derechos, su democracia, sus instituciones, sus poderes, su repblica, no los nuestros. Su justicia es nuestra injusticia. Su libertad, nuestra esclavitud. Lo que es correcto para ellos, para nosotros no lo es; es ms, es nuestra desgracia.

Es hora de ponerse de pie de una vez por todas y decirles BASTA! a estas lacras antihumanas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.