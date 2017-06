Cuba en espera de la legalizacin de la empresa privada

IPS

Una suave y rara mezcla de aromas emana de la cesta repleta de jabones cuadrados o en forma de rosas que salen de las manos de las ocho mujeres detrs del negocio privado DBrujas, cuya meta es rescatar la cosmtica natural en Cuba.

Miel, caf, coco, cacao, romero, salvia, eucalipto, calndula y zeolita, un mineral abundante en Cuba, conforman la paleta de ingredientes naturales con que las emprendedoras elaboran 12 tipos de jabones artesanales y una nueva lnea de polvos suavizantes y blsamos para pies y manos, a la venta al por mayor o en su tienda.

Compuesta por una pequea fbrica y local de venta, esta iniciativa impulsada por dos mujeres es un ejemplo de un problema reconocido hasta por el presidente cubano, Ral Castro.

Los negocios en manos privadas se multiplicaron desde que en 2010 el gobierno socialista ampli los rubros en que se permite la actividad por cuenta propia, como se conoce localmente al sector. Actualmente operan como micro, pequeas y medianas empresas privadas (pymes) sin bases legales.

En las ms de 200 actividades permitidas para el ejercicio privado, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social registr al cierre de 2016 ms de 535.000 trabajadores.

Esa cifra incluye a propietarios y empleados, as como iniciativas bajo el marco regulatorio diseado para personas naturales con pequeos negocios familiares.

El reconocimiento de esa realidad y el anuncio de la posible aprobacin legal de las pymes en Cuba, en lmites bien definidos y sin permitirse la concentracin de la propiedad ni de la riqueza, fue sealado por primera vez por Castro durante la inauguracin del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril de 2016.

El parlamento aprob el primero de este mes de junio tres documentos, que fueron elaborados en ese VII Congreso, con la meta de continuar y clarificar las reformas iniciadas en 2008 por el actual mandatario, quien ha anticipado que dejar el cargo en febrero de 2018.

Se desconocen los textos finales aprobados por los diputados, pero varios cambios para el sector ya se definieron en los documentos rectores que salieron del Congreso: el plan de desarrollo econmico hasta 2030, la actualizacin del programa de reformas econmicas y sociales para 2016-2021, conocido como los lineamientos, y la conceptualizacin del modelo econmico y social.

Justo ese ltimo documento, sometido a consulta popular junto al plan de desarrollo en 2016 y ahora revisado y aprobado por el parlamento, establece que las personas naturales pueden realizar los emprendimientos familiares actuales y empresas privadas de mediana, pequea y micro escalas segn el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurdicas.

Ante la eventual aprobacin de esta figura en este pas que descentraliza poco a poco su economa altamente estatalizada, emprendedores y especialistas consultados por IPS reaccionaron con escepticismo y reserva, pero enumeraron las numerosas limitantes provocadas por el actual vaco legal.

Lo ms importante sera tener el reconocimiento como personalidad jurdica y as podramos hacer lo que hace normalmente una empresa, dijo a IPS la educadora especial Sandra Aldama, quien fund en 2013 junto a la abogada Cintia Nez la lnea cosmtica libre de conservantes, colorantes, sustancias sintticas y petroqumicos.

Nos interesa estar en igualdad de condiciones con otras empresas en el mercado cubano (compuesto adems por estatales, cooperativas y con capital extranjero), subray Aldama. Hemos intentado acercarnos a empresas que pudieran ser proveedoras sobre todo de materias para empaque, pero no se pueden hacer contratos, detall.

Todas las legislaciones reconocen determinados derechos y obligaciones para las personas jurdicas, y como no la tenemos, carecemos de esos derechos y obligaciones, puntualiz Nez, encargada de produccin y ventas en DBrujas, que tiene una oferta de jabones para los florecientes hostales privados enfocados al turismo internacional.

Ambas propietarias sealan como principal limitante en su caso a la imposibilidad de solicitar a las autoridades pertinentes un certificado sanitario y de calidad para sus productos, adems de otras ms conocidas como acceso a la importacin de materias primas, exportacin y contratos diversos con el sector estatal.

Una situacin similar vive el Grupo Consultor 3C, conformado por siete integrantes que ofrecen al sector privado varios servicios especializados en el rea econmica, contable y financiera, incluido un nuevo sistema informtico llamado Gplus con opciones para gestionar todos los recursos de una pyme.

Podemos registrar Gplus en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, pero no certificarlo, explic Andrs Garcs, un miembro de 3C. Las empresas estatales y cooperativas no pueden usarlo porque necesitan una certificacin y perdemos ese gran mercado. Por eso no centramos en los privados, que estn creciendo, amplific.

Garcs analiz que para la consultora, cuyos integrantes operan con licencias de trabajo personales, lo ms importante es tener una identidad jurdica como grupo. Eso permitira la integralidad porque hoy somos entes independientes ante cualquiera y nos resta garantas de seguridad ante los clientes.

DBrujas y 3C son emprendimientos gestados en los cursos de CubaEmprende, un proyecto formativo que naci hace cinco aos en la sede habanera del catlico Centro Cultura Padre Flix Varela, y hoy se extiende a una parroquia en Cienfuegos y otra en Camagey, a 232 y 534 kilmetros al este de la capital respectivamente.

Hasta febrero, CubaEmprende haba asesorado a 141 pequeas empresas privadas y en sus talleres se graduaron 1.958 personas interesadas en impulsar o mejorar un negocio privado. Adems realiza cada ao una feria expositiva con emprendimientos exitosos, que demuestra el alto potencial a pesar de los frenos.

Coordinadores de la iniciativa reiteraron que adems de la ansiada legalizacin de las pymes se requieren de ms actividades econmicas permitidas.

Es importante tener un mayor marco de actuacin y mayores posibilidades de emprender negocios, seal Anabel Alpzar, la comunicadora de CubaEmprende. A veces los emprendedores tienen muy buenas ideas, pero no tienen un marco legal que las sustente ni una va segura de llevarlas a cabo. As es muy riesgoso, apunt a IPS.

Otros impactos tendra la anunciada medida en la economa cubana, que atraviesa un duro momento de recesin por el recorte del suministro de petrleo de Venezuela, su principal socio comercial y aliado poltico, que est abatido por una grave crisis interna.

Macroeconmicamente sera un paso bien importante darle personalidad jurdica a las empresas privadas. Los datos muestran que el sector privado hoy genera mucho ms empleo que valor agregado, valor a IPS el economista cubano Pvel Vidal, que trabaja en la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia.

El sector privado y cooperativo, a pesar de que emplea 30 por ciento de la fuerza de trabajo, solo aporta entre seis y nueve por ciento del producto interno bruto, porque ha quedado reducido a la microempresa y actividades de baja intensidad tecnolgica que aportan muy poco al aumento de la productividad, dijo.

El investigador remarc que es un paso clave reconocer la personalidad jurdica de las pymes pero no el nico. A su juicio, el objetivo ltimo debe ser otorgarles las mismas condiciones para su desenvolvimiento que tienen las empresas estatales. Hay que fomentar la competencia.

La Oficina Nacional de Estadsticas e Informacin report un descenso sostenido de las empresas estatales. De 2.250 registradas en 2012 apenas quedaban 1.904 al cierre de 2016.

(Tomado de IPS Cuba)