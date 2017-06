Los subsidios a la sobrepesca ayudan a destruir los ocanos

Un cardumen de dolos moro atraviesa un arrecife de coral en Haapai, Tonga. Crdito: Glenn Edney/PNUMA

ROMA, 12 jun 2017 (IPS) - Los ocanos del mundo estn peligrosamente expuestos a por lo menos tres grandes amenazas: el cambio climtico, la grave degradacin de la biodiversidad marina y las autoridades y dirigentes polticos. Estos ltimos sencillamente favorecen su destruccin mediante subsidios a la sobrepesca e ignorando las capturas ilegales.

De seguir la tendencia actual, habr ms plstico que peces en los ocanos para 2050, con ms de cinco billones (milln de millones) de plstico, ms de 260.000 toneladas. Adems, se estima que los subsidios a la pesca daina, que contribuyen a la sobrepesca, rondan los 35.000 millones de dlares, segn la Organizacin de las Naciones Unidas.

Si consideras que las exportaciones totales de mariscos y peces ascienden a 146.000 millones de dlares, estamos hablando de que por cada cinco dlares de productos marinos, un dlar est subsidiado, indic David Vivas, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Ocanos, realizada del 5 al 9 de este mes.

Carrera hacia el abismo

No es una suma menor. La gente paga muy caro por el pescado a travs de un plato o de sus impuestos, precis Vivas.

La motivacin econmica crea una carrera hacia el abismo, pues las flotas compiten entre s para capturar cada vez ms peces en un momento en que los productos marinos son un recurso escaso, puntualiz el experto. Los subsidios crean incentivos que agotan ms rpido los recursos que si no estuvieran, explic.

Los hechos son impactantes: la comunidad internacional captura peces en un grado que no es sostenible desde el punto de vista biolgico, segn Unctad.

Se explota 70 por ciento del mar Mediterrneo, y 90 por ciento del mar Negro, indic.

Alrededor de 56 por ciento del pescado procede de la captura silvestre y el restante, de la psicicultura, segn datos de la ONU.

La demanda se mantiene bastante fuerte, principalmente a instancias de la regin asitica. Por ello, los pases no solo van a Nueva York a considerar emitir una seal poltica, indic Lucas Assunao, de Unctad, en referencia a la Conferencia de los Ocanos.

Estn muy preocupados por este mercado considerable, precis.

Pesca ilegal

Adems de lo subsidios a la pesca, la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) se concentra en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, as como en el acceso a los mercados.

No todos los pases participan de forma equitativa, indic Assunao, del mercado de peces y mariscos de casi 150.000 millones de dlares. Los ocanos son un bien global comn que no beneficia a todos los pases con costas de forma equitativa, apunt.

El valor de la pesca capturada de forma ilegal, no declarada y no reglamentada asciende a entre 10.000 millones y 23.000 millones de dlares al ao, segn la FAO.

Eso, as como los subsidios que fomentan la sobrepesca sin realizar esfuerzos para evitar la pesca ilegal explica el hecho de que haya 4,6 millones de buques pesqueros en el mundo.

Los ocanos plantean desafos y soluciones para la Agenda de Desarrollo Sostenible, y es fundamental realizar una gestin ms cuidadosa para la seguridad alimentaria de hoy y de maana, as como el sustento de cientos de millones de personas, dijo en la conferencia el director general de la FAO, Jos Graziano da Silva.

3.000 millones de personas dependen de la pesca

Ms de 3.000 millones de personas dependen del pescado para obtener protena animal, mientras 300 millones necesitan pesqueras marinas, la vasta mayora relacionada con la pesca de pequea escala, la columna vertebral de los ecosistemas marinos y sociales costeros de muchos pases en desarrollo, aadi.

La falta de sostenibilidad plantea muchos riesgos y conlleva un alto precio, puntualiz Graziano da Silva. En la actualidad, muchas pesqueras del mundo se caracterizan por un excesivo esfuerzo de pesca, baja productividad y rentabilidad inadecuada, aadi.

Eso exacerba las presiones que llevaron a que se explotara casi una tercera parte de las reservas pesqueras marinas de forma no sostenible desde el punto de vista biolgico, tres veces ms que hace 40 aos. La produccin pesquera aumentara en alrededor de 20 por ciento, lo que equivale a 32.000 millones de dlares al ao, si los socios colaboraran para reconstruir las reservas, aadi.

La FAO desempea un papel importante en el cumplimiento del 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin al flagelo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para 2020.

Esos mtodos capturan 26 millones de toneladas de peces al ao, la sexta parte de todo lo que se pesca en el mar y que asciende a 23.000 millones de dlares. Tambin socava de forma indirecta los esfuerzos para asegurarse de que los recursos marinos se usen de forma sostenible.

Cmo combatir la pesca ilegal

Los esfuerzos internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada lograron avances en 2016, con la entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado rector de Puertos.

El tratado, mediado por la FAO, tiene ya 50 partes, entre las que se cuenta la Unin Europea, Indonesia, Estados Unidos y, pronto, Japn, as como los pequeos estados insulares.

El acuerdo otorga nuevos poderes a los funcionarios portuarios para verificar que cualquier barco visitante se atenga a las normas de pesca relevantes, como tener los permisos adecuados, respetar las cuotas y evitar las especies en riesgo.

El tratado tambin requiere que las partes respalden una efectiva implementacin, asegurndose que todas tengan la capacidad tcnica para cumplir con sus obligaciones. La FAO ya destin ms de 1,5 millones de dlares a esos esfuerzos, lo que Graziano da Silva describi como capital inicial, mientras se espera la contribucin de los donantes.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una amenaza para la vida marina e impide el desarrollo y la prosperidad de pases vulnerables y debe frenarse por completo, seal Sven Erik Bucht, el ministro de Asuntos Rurales de Suecia, que anunci el aporte de 5,4 millones de dlares a la FAO para combatir estos mtodos dainos.

Junto con Fiyi, Suecia promovi y presidi la Conferencia sobre los Ocanos.

El aporte econmico tambin ayudar al trabajo de la agencia sobre qu hacer con los aparejos de pesca descartados, que se convierten en basura ocenica a la vez que mata a los peces y en el Registro Mundial de Busques de Pesca, Transporte Refrigerado y Suministro, una plataforma que busca reunir informacin esencial y transparente a las personas encargadas de la gestin de la actividad.

La FAO tambin encabeza el Esquema de Documentacin de Captura, que permite realizar un seguimiento a los peces, de la fuente hasta el mercado, lo que los consumidores piden cada vez ms. Y a travs de su Iniciativa de Crecimiento Azul, la agencia tambin se concentra en promover el desarrollo sostenible entre las comunidades pesqueras y costeras, en general.

De qu se trata la sobrepesca?

La sobrepesca ocurre cuando se capturan ms peces que los permitidos para que la poblacin se mantenga reproducindose de forma natural, explica el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Capturar el mayor nmero de peces posibles podr parecer una prctica rentable, pero la sobrepesca tiene graves consecuencias. El resultado no solo afecta el equilibrio de la vida en los ocanos, sino tambin el bienestar social y econmico de las comunidades costeras, que dependen de la pesca para su supervivencia, aadi.

Miles de millones de peces dependen de la pesca para obtener protenas, y la pesca es el sustento principal de millones de personas en todo el mundo, aade WWF.

Durante siglos, nuestros mares y ocanos se han considerado una abundante fuente de alimentos. Pero la pesca creciente de los ltimos 50 aos, as como las prcticas poco sostenibles empujan a muchas poblaciones de peces al punto del colapso, aadi.

Segn el WWF, ms de 85 por ciento de la pesca mundial est al borde del lmite biolgico, o lo pas, y necesitan de una estricta gestin para restablecerla.

Mientras, varias agencias de la ONU, como la FAO, la Unctad y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, anunciaron su compromiso de reducir los subsidios dainos. El asunto es complicado y espinoso, reconocen.

El compromiso implica pedirle a los pases que presenten informacin sobre los subsidios que ofrecen y prohibir los que contribuyen a la sobrepesca, as como los que ofrecen un tratamiento que pueda significar un trato diferencial para los pases en desarrollo.

Traducido por Vernica Firme

