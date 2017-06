Entrevista a Nicols Gonzlez Varela sobre Heidegger. Nazismo y poltica del Ser (III)

Heidegger afirmaba que en su concepto de 'historicidad' (Geschichtelichkeit) estaba el verdadero fundamento de su compromiso poltico con Hitler

Nicols Gonzlez Varela es ensayista, editor, traductor y periodista cultural. Ha estudiado Filosofa y Psicologa y enseado Ciencias Polticas en la Universidad de Buenos Aires, as como traducido a Heidegger, Graves, Negri, Marx y Pessoa, entre otros. Es autor de diversos artculos y estudios sobre Arendt, Blanchot, Cline, Heidegger, Engels, Graves, Gramsci, Lenin, Stalin, Marx, Pound, Spinoza y colabora en distintos medios grficos y digitales de actualidad y cultura. Sus ltimas obras publicadas son: Nietzsche contra la Democracia (Montesinos, Barcelona, 2010), Los Archivos de Nacin Apache (Libros del Sur, Buenos Aires, 2011) y ha sido traductor y cuidador de la edicin del Cuaderno Spinoza, de Karl Marx (Montesinos, Barcelona, 2012), as como de la edicin de Sobre el suicidio, tambin de Marx (El Viejo Topo 2012). En 2013 public una edicin crtica de textos de Fernando Pessoa: Poltica y profeca. Escritos polticos 1919- 1935.

Esta conversacin se centra en su ltimo libro Heidegger. Nazismo y poltica del Ser, publicado muy recientemente por la editorial Montesinos. Una versin parcial de esta entrevista se public en El Viejo Topo, mayo de 2017.

***

SLA: Me haba quedado aqu, volviendo a la biografa de Heidegger. Qu fue eso del campo de trabajo cientfico que organiz siendo rector de Friburgo?

NGV: El famoso Campo Cientfico de Trabajo de Todtnauberg, que dirigi Heidegger siendo ya Rektor-Fhrer, supuestamente tena tambin la misin de ser una prueba piloto, laboratorio de ensayos y pre-diseo de la futura Academia que estara situada en Berln. La Kampfgemeinschaft, Comunidad de Lucha de los trabajadores intelectuales, una suerte de orden de correligionarios de raza, se asemejaba a una cofrada religiosa, por lo que la comunidad universitaria se basara en las relaciones de Lealtad, Confianza y Obediencia entre el cuerpo de profesores universitarios y el cuerpo de los estudiantes, arraigada en el suelo comn de una novsima (meta) Ciencia Poltica. De esa Kampfgemeinschaft surgira una autntica vinculacin de la Universidad con la vida profesional del Volk, que deba iniciar un trabajo comn, en todas las distintas especialidades, entre el cuerpo de estudiantes y los trabajadores intelectuales ya profesionalizados. La idea de una (meta) Ciencia Poltica, ahora pensada ontolgicamente, tematizada en su proyecto para la nueva Academia, se basaba en su propia definicin emitida en la Rektoratsrede: la Ciencia debe ser ahora el Centro que resiste, desde lo profundo, todo su Da-sein como Volk y como Estado, para Heidegger un Poder que abarca y da dureza a todo el Da-sein: la Ciencia es el firme mantenerse preguntando en medio de la Totalidad de lo que Es (Seiende), que sin cesar se oculta. Este paciente accionar sabe de su impotencia ante el Destino (Shicksal).. Se trataba, de tal manera, de inculcar una formacin totalmente novedosa y radical, gracias a la ntima vinculacin con una Wissenschaft que procede de lo ms ntimo del Geist alemn, y de su ntima conexin con el Anfang, el Inicio de la Ciencia en Grecia, una Ciencia que se ha despertado, como Alemania, a la Realidad efectiva, vital del Pueblo, de la Naturaleza y de la Historia. Esta Erziehung, ya no mera Bildung iluminista, habra superado la Weltanschauung del Mundo teolgico-cristiana y el Pensamiento tcnico-matemtico del Das Man liberal, as como la Dualidad sujeto-objeto cartesiana. El sentimiento de Obediencia era considerado, en perfecta consonancia con el Fherprinzip, central y clave en la estructura de la futura Universidad nacionalsocialista y, concretamente, en la relacin entre la jefatura y la autntica sumisin de aquellos que estn decididos y posedos por el nuevo valor, los poseedores de la phrnesis autntica, de la sabidura prctica genuina. La nueva Kampfgemeinschaft deba aprovechar su tiempo muerto en actividades colectivas y grupales, recreacionales, incluyendo ejercicios marciales, largas marchas y celebraciones neopaganas del nuevo calendario del NS-Staat. Pero no todo era actividad en comn, por supuesto, en estas Napolas heideggerianas: despus de las conferencias y consignas del Fhrer local, que servan para establecer el ambiente, el clima de base y la actitud fundamental, llegara el tiempo del Besinnung para la soledad y el recogimiento en pequeas clulas de conversacin. Y hay ms: estaba previsto, para cada miembro de la Academia, su propia y monstica celda. Esta pre-visin de la futura Volksgemeinschaft nacionalsocialista, que se prefigurara, segn Heidegger, en este tipo de nuevas instituciones, tiene claras reminiscencias de las comunidades monsticas ms radicales y primitivas, incluso se asemeja a los retiros espirituales extremistas de los ebrios de Dios en el Cristianismo primitivo.

SLA: Perdona mi desconocimiento. Napolas: qu es eso?

NGV: Napolas: Nationalpolitische Erziehungsanstalten; abreviatura oficial: NPEA, escuelas superiores y secundarias de elite en el III Reich pensadas como lugares de educacin comunitarios y disciplina militar, que se proponan generar la nueva generacin de lderes y grandes burcratas; las primeras se crearon a lo largo de 1933, llegando a ser cuarenta y tres en 1945.

SLA: El Volk del que hablabas hace un momento, cmo lo concibe Heidegger? A qu pueblo hace referencia, qu pueblo tiene en mente?

NGV: El componente esencial de la nueva Comunidad popular-racial del Nazismo no es ya ni el Yo liberal ni el comit central del Partido nico (los pocos nominados de Stalin), sino el autntico Da-sein alemn en cuanto sujeto colectivo: el Pueblo, das Volk. El Volk es imaginado como una Unidad racial primordial atemporal, ontolgica, en relacin con la cual el Fhrer habra sido elegido por el Destino para ejercer su autoridad total e ilimitada. El Volksgenosse, el miembro pleno de la Comunidad racial-popular, enfrentado al Kamerad de la izquierda cosmopolita, se encuentra ms all de toda segmentacin social, es la encarnacin de la superacin de la atomizada Gesellschaft liberal y todas sus divisiones, incluso las religiosas; por otro lado es la superacin definitiva de la Lucha de Clases en sentido marxista. La nocin de pertenencia en la Volksgemeinschaft viene legitimada ontolgico-biolgicamente (jams a la inversa)y es ella la que forma los actos y declaraciones de lealtad. El concepto en la Ideologa NS como en la (meta) Poltica de Heidegger se nos hace inteligible si no lo remitimos a la historia semntica de la palabra alemana de Volk. Volk significa algo muy distinto a la palabra espaola Pueblo y por eso prefer no traducirla en este libro y mantener su carga semntica en alemn. En la cosmovisin nacionalsocialista Volk significaba Comunidad tnica, ethnische Gemeinschaft, lo que implicaba todos los miembros de una Raza, vivos y muertos, as como las futuras generaciones. Se trata de una Unidad eterna, Einheit ontolgica cuyas cualidades se exhiben en los miembros particulares; Volk es ms que una blosse Mehrzahl, una mera Mayora simple de las matemticas parlamentarias burguesas, como Heidegger lo subraya, incluso la apariencia fsica, el carcter psicolgico, inclusive la forma de pensar vienen predeterminados desde la profundidad por esta predisposicin racial que porta la Einheit primordial. El re-conocer esta pertenencia, cuidarla y protegerla desde nuestro puesto de trabajo, es lo que para Heidegger nos permite llegar a ser un brauchbares Glied, un miembro til de la naciente Comunidad racial.

SLA: Han existido investigaciones similares a la tuya en el mbito de la filosofa y de la historia del pensamiento? Pienso, por poner un ejemplo, probablemente errneo, en el ensayo -antes hemos hablado de l- de Vctor Farias -Heidegger y el nazismo- que tanto revuelo ocasion en su momento.

NGV: Bueno, el caso Heidegger requiere dos niveles crticos que muchos investigadores y comentaristas no llegan a cumplir: explicar primero el compromiso nazi de Heidegger en tanto filsofo acadmico, como una cuestin tica, sin considerar el eventual trasfondo filosfico; despus buscar si esa decisin, diramos personal, tuvo o no un nexo de necesidad con su propia Filosofa, tarea que es la ms difcil y a las que pocas obras han podido, en especial rastrear la transmogrificacin de categoras ontolgicas en logos poltico. Farias, como Adorno o Lukcs, tiene ese problema del abismo entre los dos niveles y si bien puede explicarnos la irresponsabilidad de la Filosofa alemana en esta adhesin poltica vergonzosa, queda en el limbo si la decisin poltica de Heidegger eman (o no) naturalmente de su famosa Analtica de la Existencia.

Y ste es el punto filosficamente hablando.

Heidegger afirm en todo momento que s, afirmaba que en su concepto de Historicidad (Geschichtelichkeit) estaba el verdadero fundamento de su compromiso poltico con Adolf Hitler. Muy bien, pero el problema crtico es exponerlo y demostrarlo, mostrar su necesidad y su movimiento de lo filosfico a lo poltico. El no poder combinar de manera adecuada los dos niveles, o hacer hincapi solo en el primero, tiene el problema de la exterioridad, de una crtica errando blanco o recurriendo a recursos de la Ideologa para reducir la complejidad filosfica de Heidegger y amoldarla a una etiqueta previa. He intentado, espero haberlo logrado, explicar este intento de Heidegger de dotar de una Metapoltica adecuada al Principio brbaro (como le denominaba) del Nacionalsocialismo

SLA. Creo que s, creo que lo has logrado. Por cierto, de dnde tu inters por la obra del ex rector de Friburgo en tiempos turbulentos?

NGV: Sin Heidegger no puede explicarse la evolucin moderna y posmoderna de la Filosofa en Occidente. Ni de sus formas naturales de Ideologa, como el Post-modernismo (o ahora: Post-Marxismo!). Para mal y para bien. La clsica, objetiva y flemtica Encyclopaedia Britannica, obra de indispensable referencia, afirma que su Ontologa y Metafsica determinaron todo el curso de la Filosofa del siglo XX en la Europa continental. La posmoderna Wikipedia dice lo siguiente: es considerado, junto con Ludwig Wittgenstein, como uno de los pensadores ms influyentes en la filosofa contempornea. El impacto de la filosofa heideggeriana en Europa y el resto del Mundo despus de 1945 (por no hablar de su dominio imperial absoluto en Francia) ha sido comparado con el suceso que tuvo Kant en Alemania y en Europa al publicarse su Kritik de reinen Vernunft en 1781. Tal como sucedi a fines del siglo XVIII, muchos filsofos europeos no tenan inters en la teora de Kant e incluso algunos se opusieron a ella. Pero en su mayor parte, la popularizacin de su filosofa (y la discusin en torno a su validez) domin la discusin inmediata post-kantiana en la filosofa por casi dos siglos. Sin comentar a Kant, ya sea pro o contra, sin posicionarse, un pensador no tena visibilidad ni posibilidades de publicar o ser considerado en los cenculos intelectuales. De alguna manera se repite la historia: algunos filsofos estn interesados en la teora de Heidegger, otros les resulta incomprensible y otros la rechazan in toto (desde Carnap y Ayer, a todos los filsofos analticos anglosajones), pero por ms de setenta aos ha seguido ejerciendo una influencia decisiva en la discusin filosfica institucional, ascendiente que an no da seales claras de abatimiento. Como una estrella oscura que slo deja ver su magnetismo, Heidegger se ha convertido en el pensador maestro de la filosofa acadmica mundial, es ella la que configura el horizonte en el que la filosofa formula sus problemas y busca las soluciones, entonces Heidegger es literalmente comparable al sujeto kantiano, en su unidad trascendental de apercepcin, en la transmisin de sus categoras en el debate, en la estructuracin de la discusin filosfica.

SLA. Todos los filsofos analticos anglosajones, has dicho. Y por qu esa oposicin tan generalizada? Por lo dems, todos? Rorty no sera un contraejemplo?

NGV: Bueno, volviendo a los dos filsofos decisivos: Rorty confes que Wittgenstein (el de la segunda etapa) y despus Heidegger fueron los dos pensadores que dieron un vuelco en su Filosofa. Lo que confirma nuestro diagnstico epocal. Adems termin adorando a Nietzsche, Derrida, Lyotard, Foucault Creo, no soy un especialista en Pragmatismo, que Rorty no puede considerrsele un analtico, salvo en sus inicios, su uso de Literatura y del Lenguaje, su sincretismo entre Dewey y el poeta Whitmann, horrorizara a Carnap! No puede considerarse un filsofo analtico tpico como del que hablamos

SLA. Tienes razn. Insisto en un punto. De dnde la importancia que se concede a su obra en la filosofa, en algunas de sus tendencias, de los siglos XX y XXI?

NGV: El dominio imperial de Heidegger y su influencia en la cultura occidental es impresionante (desde el Existencialismo pasando por el Estructuralismo a la Hermenetica hasta el Posmodernismo) y vasto, incluso en lugares insospechados como el Existencialismo francs (producto de un malentendido! Malraux, Camus, Sartre), la Hermenetica (Banfi, Bultmann, Gadamer, Ricoeur, Vattimo), la Poltica postmarxista (Badiou, Laclau, Zizek) la Genealoga del Poder (Foucault), la Teora arquitectnica (Sharr), la Crtica literaria (Ziarek), la nueva Teologa (Caputo), la Psicoterapia (Binswanger, Guignon, Irigaray), la Ciencia cognitiva (Dreyfus; Kiverstein, Wheeler), el Neopragmatismo (Rorty), el Euroasiatismo de Putin (Dugin), etc. Y me quedo corto con esta angustia de las influencias!

SLA: Dara para muchas preguntas lo que acabas de sealar pero no se puede hablar-preguntar sobre todo. Cundo hablas de poltica del Ser, de qu ests hablando exactamente? Puedes precisarlo un poco. Incluso, previo a ello: de qu entidad, entidades o categoras habla Heidegger cuando habla del Ser?

NGV: Heidegger pas de considerar al Mundo de la Vida (Lebenswelt) como fundamento-fundamentado del Da-sein a poner esa determinacin ontolgica en la Historia del Ser (Seinsgeschichte). El Heidegger medio (1929-1945) sostiene que todo est determinado por la Historia del Ser, una narrativa histrica metdico-funcional a la puesta en escena filosfica de la gran cuestin del Ser. Esta Seinsgeschichte se despliega en pocas, Epochen, como por ejemplo la de los presocrticos, la Edad Media cristiana o la Modernidad burguesa (Neuzeit). Cada una de ellas tiene una relacin de verdad y de ocultamiento peculiar y especial basada en la Historicidad del Da-sein. En la Modernidad burguesa, cada vez ms esclavizada a la Tcnica, a medida que la relacin del Ser de Dios se disolvi poco a poco, slo exista el moderno sujeto cartesiano (ego cogitatum) que reconoce el Ser meramente como objeto y fingi su propia medida, evidente por ejemplo en la Voluntad de Poder de Nietzsche. Esta afirmacin y reajuste falso entre el Da-sein y el Ser indica un olvido de la cuestin ontolgica, que depende de la poca puede ser ms desgarrador, ms profundo o menos significativo. Cuando en mi libro hablo de Poltica del Ser estoy diciendo que la intervencin de Heidegger en la Poltica cotidiana (su adhesin al Nazismo) siempre est guiada por una Meta-poltica, que se mueve en los requerimientos y exigencias de esta particular poca de la Historia del Ser. Esta reversin del Olvido, que Heidegger califica como reformatorische Wende, ser el rol que jugar el propio Heidegger dentro del Nacionalsocialismo en tanto un principio brbaro Modificar la Historia y la Gran Poltica a travs de la interpretacin y prctica sobre lo no-histrico.

SLA: Te formulo a continuacin una pregunta muy general: qu es la metafsica para Heidegger?

NGV. Pienso la respuesta.

***

Primera parte, La oscuridad de Heidegger, la denostada jerga de la autenticidad denunciada por Adorno es una barrera primigenia para cualquier lector incauto

Segunda parte, Entre Heidegger y Arendt se establece una relacin de dominio unilateral, asimtrica, de autoridad de su persona y su filosofa sobre ella

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.