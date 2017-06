El verdadero significado de "America First"

desaparecieron

En su edicin de ayer,publica un interesante reportaje acerca de las condiciones laborales en una fbrica textilera que hace la ropa de la marca de Ivanka Trump en Indonesia. El reportaje tiene su chiste, porque ya el 31 de mayo pasado haba aparecido la noticia de que en China, el seor Hua Haifeng, un activista en asuntos laborales, haba sido detenido por la polica al estar investigando las condiciones de trabajo en una fbrica que produce zapatos de la marca de Ivanka Trump. Aparte del seor Huang, dos otros hombres, Li Zhao y Su Heng, tambinmientras investigaban las condiciones de otra fbrica China, que tambin maquila zapatos para Ivanka. Las autoridades chinas todava no los han soltado.

Segn se dice, estos dos activistas estaban por armar un escndalo, porque en la fbrica en cuestin no slo se paga menos del salario mnimo establecido en China, sino que se caracteriza muy sealadamente por la prctica de tolerar cotidianamente los abusos verbales y las violaciones de los derechos de la mujer.

Curiosamente, el seor Li declar a The Guardian que su organizacin haba participado en cientos de investigaciones de factoras en toda China, pero que la fbrica de productos Ivanka Trump fue la primera que su gobierno haba decidido impedir. Por qu ser?

Se supone que la marca Ivanka Trump ofrece lneas de ropa y accesorios que le hacen un guio al feminismo y que congenian con la personalidad de la mujer trabajadora. Ivanka es ahora tambin autora de un libro acerca del trabajo femenino, en que aboga por cierto equilibrio, digamos que conservador-moderno , entre las actividades laborales y la atencin a las obligaciones domsticas y de recreo. Sin duda, sera algo penoso un reportaje que revelara que las fbricas que elaboran sus productos pagan menos que el salario mnimo chino y maltratan rutinariamente a las mujeres.

Adems de que como asesores principales de Donald Trump, Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner, se supone que tendran que ser paladines de toda aquella verborrea conocida como el America First, segn la cual los mexicanos y los chinos en especial han pasado dcadas vindole la cara a los gringos y vendindoles productos hechos en condiciones infrahumanas, para as minar el aparato industrial estadunidense y atraer esas fbricas a sus pases. Trump hizo campaa con la perorata de que Mxico y China hacen competencia desleal a Estados Unidos, y con que lo primero que hara, cuando llegara a la presidencia sera cerrar a ambos el grifo del libre comercio. Ahora los chinos reprimen una investigacin sobre las condiciones miserables que imperan en las fbricas en que se elaboran los productos de la marca Ivanka Trump. Por qu?

En lo que a China se refiere, la retrica del America First parece haber conducido a las autoridades a una estrategia bastante abierta de cooptacin de Trump y de sus empresas aliadas. El encarcelamiento de los activistas que buscaban denunciar las condiciones en que se elaboran los muy patriticos productos de Ivanka Trump es un ejemplo justamente de esta poltica, pero no es de ninguna manera el nico caso. As, desde la ascensin de Trump a la presidencia de la repblica, el gobierno Chino ha aprobado 35 patentes que estn directamente a su nombre, y que servirn para que el personaje ponga en China un buen nmero de negocios en hotelera, venta de seguros, prostitucin (una industria conocida como de escort services) y seguridad privada. Es un nmero extraordinario de patentes concedidas, y procesadas todas de manera expedita. Si Juan Ruiz de Alarcn viviera, le pondra a esa obra el ttulo de La concesin sospechosa.

Por ltimo est el caso, todava ms fresco, del yerno y facttum Jared Kushner, tambin de la industria de bienes races, cuya hermana caus revuelo hace unas semanas, porque fue a China para atraer inversionistas a dos rascacielos que la familia construye en Nueva Jersey. Como piln, para endulzarles la oferta, la hermanita del asesor principal de Donald Trump ofreca tarjetas de residencia expeditas, por cada 500 mil dlares invertidos (green cards). Es, sin duda, buen ejemplo de la clase de escrutinio extremo (extreme vetting)por el que tanto ha abogado Trump, para ver a quin s y a quin no se le dar una visa para ingresar a Estados Unidos. La cleptocracia China pasar la prueba extrema . Qu son, para ellos, 500 mil dlares?

Gracias al periodismo de investigacin de The Guardian, hoy sabemos tambin exactamente cules son las condiciones de las fbricas de Ivanka ya en los talleres chinos, ocultados por la corrupcin que vincula a ese gobierno con Trump, sino por las de Indonesia, donde las trabajadoras no ganan en una vida suficiente para comprar su propia casa; la mayora no tiene proteccin sindical, y les pagan 40 por ciento menos que el salario mnimo en China. Sus condiciones de ninguna manera permiten el estilo de vida por el que aboga Ivanka en su libro y, desde luego, han atrado el dinero de la propia familia Trump, que no ha tenido empacho en abandonar tierra estadunidense.

Para Mxico, la moraleja de estas historias es ms o menos evidente. Si queremos que Trump le baje al volumen a la matraca de su antimexicanismo, habr que ofrecerle una buena mordida a l, a su hija o a su yerno.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/opinion/017a1pol#texto