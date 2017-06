Bank of the Commons, el banco sin banqueros

El salmn contracorriente

Una iniciativa cooperativa abierta que ofrece alternativas para pagos y sistemas monetarios. Su misin es facilitar una transicin gradual hacia un espacio tico postcapitalista, de modo de liberarnos del control del actual sistema bancario.

La semana pasada se lanz el Bank of the Commons, una nueva una iniciativa cooperativa abierta que ofrece alternativas para pagos como el Fairpay y sistemas monetarios como el Faircoin y que apoya la economa cooperativa a escala global y local.

Los sistemas de pagos estn copados por los gigantes de las tarjetas bancarias: Visa, Mastercard y American Express dominan el mercado. Frente a ello, existe la tecnologa blockchain, una especie de sistema contable pblico que todas las personas participantes en el sistema pueden consultar. El blockchain es la tecnologa del bitcoin, la criptomoneda ms famosa, y en la actualidad est siendo estudiada por la gran banca como el Santander, UBS y Deutsche Bank entre otros.

La tecnologa blockchain es es la que permite al Bank of the Commons la gestin de los servicios bancarios de una manera ms transparente, con posibilidades que pueden usarse para recuperar la soberana popular sobre las finanzas, los presupuestos participativos y la creacin de dinero, tal y como se puede leer en su pgina web. Su misin es facilitar una transicin gradual hacia un espacio tico postcapitalista, de modo de liberarnos del control del actual sistema bancario, optando en su lugar por un sistema justo y autogestionado. El Bank of the Commons pretende construir una alternativa financiera vinculada al sistema bancario oficial, combinando ambas opciones hasta que la primera sea suficientemente fuerte.

Los objetivos del Bank of the Commons son:

Proporcionar sistemas de pago sin intermediarios entre las participantes de sistemas financieros de cooperativas e iniciativas de economa solidaria.

Proporcionar tecnologas descentralizadas a movimientos de finanzas ticas y monedas alternativas.

Interconectar la banca tica y los movimientos de monedas alternativas con herramientas prcticas que simplifiquen sus intercambios.

Alentar la banca y las opciones de pago ticas en cualquier parte de Europa y, progresivamente, en todo el planeta.

Reelaborar el significado de creacin del dinero, solventando el cronico problema de falta de inversiones en economias de pequena escala, creando conciencia sobre la forma en que se crea el dinero y sobre cmo sta puede cambiarse.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Bank-of-the-Commons-el-banco-sin