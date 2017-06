Te lo explica la radiloga portavoz de FADSP

Por qu rechazar la "caridad" de Amancio Ortega?

Nueva Tribuna

La polmica est servida provocando controversia en un debate que toca la fibra sensible de la sociedad: la salud. Desde que el empresario Amancio Ortega anunciara esta semana que ha donado 320 millones de euros a la sanidad pblica para la compra de 290 equipos mdicos, distintas organizaciones han puesto el grito en el cielo rechazando lo que consideran un gesto de caridad del dueo de Inditex. Explicar la posicin que defiende este sector de profesionales de la medicina no es sencillo y va ms all de consideraciones simplistas: por qu rechazar su dinero?, se preguntan otros colectivos de pacientes y sanitarios.

PRIMER ENSAYO EN GALICIA

A nadie se le escapa que, con este tipo de donaciones, Amancio Ortega gana prestigio e inversin en publicidad porque puede incluso -apuntan algunas fuentes- colocar su logo en los aparatos que dona. El empresario ya hizo un primer ensayo en Galicia cuando en 2015 don al SERGAS (Servizo Galego de Sade) 17 millones de euros. Como en esta ocasin, la donacin era finalista, es decir iba destinada a la compra exclusiva de aparatos de alta tecnologa. Luisa Lores, radiloga en el hospital de Pontevedra y portavoz de la Federacin de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pblica (FADSP) explica, en conversacin con este peridico, su oposicin a este tipo de prcticas.

La falta de equipos no es el problema del sistema pblico de salud, que est bastante bien dotado, el problema es que no tiene personal, seala Luisa Lores. Segn esta profesional, ya hubo problemas en la donacin que Ortega hizo a la sanidad gallega, problemas relacionados con la falta de transparencia en la gestin de estos recursos. Y es que, la donacin se produjo despus de que Alberto Nez Feijo aprobara en 2015 una partida de 88 millones de euros para los siguientes 8 aos (11 millones al ao) para renovar el parque tecnolgico privatizndolo, un monto importante teniendo en cuenta que un TAC de alta generacin ronda los 300 o 400.000 euros. El contrato se adjudic a dos empresas que le dijeron a la Xunta exactamente qu aparatos tenan que comprar sin haber consultado a los profesionales del SERGAS. Posteriormente, el dinero donado por el dueo de Inditex se destin supuestamente a comprar los mismos equipos: Se compraron los mismos mamgrafos, no otros, los mismos, y los mismos equipos de radioterapia, se pagaron dos veces, ah hubo un problema de transparencia que nadie explic, denuncia la portavoz de FADSP.

El marketing que hizo Amancio Ortega con eso fue enorme, consigui prestigio, la RSC, con el apoyo unnime de la Asociacin Espaola Contra el Cncer, cuya vicepresidenta es Ins Entrecanales, la duea de Acciona. l gana 1.100 millones de euros al ao, solo en dividendos, si pagara como un mdico, pagara los 320 millones cada ao en impuestos. Amancio Ortega tiene un fondo de capital riesgo con la Xunta a travs del cual est influyendo en toda la investigacin de la universidad. Ahora tiene a profesionales de la universidad trabajando para Inditex, tiene a profesionales de la sanidad trabajando para sus patentes, y ahora se quiere meter en la sanidad. Qu hace Amancio Ortega en la sanidad gallega o que hace Carlos Slim en la sanidad catalana? Quieren mejorar su prestigio y dirigir la sanidad hacia diagnstico y tratamiento, nada de promocin, nada de atencin primaria, nada de hacer una medicina real, critica.

AUMENTO IMPARABLE DE TAC

Y es que segn Luisa Lores, la tendencia va por aumentar el nmero de pruebas sin valorar los efectos perniciosos que las mismas puedan tener para la salud. No es cuestin nicamente de hacer mamografas, es cuestin de palpar esa mama, de ver los antecedentes, de ver a la mujer, hacerle la citologa, en definitiva, hacer medicina, ellos solo quieren hacer pruebas porque es lo que da dinero, seala.

Los equipos de alta gama que se compraron en Galicia son de altsima resolucin, aprecian lesiones invisibles al ojo humano y pueden diagnosticar hasta el 42% ms de lesiones en la mama. Pero el problema que tenemos ahora es que hay un tremendo sobrediagnstico, hasta el 20% se estima en las mamografas actuales. Es decir, se ven lesiones pequeas que luego nunca sern cncer y se acaba operando a la mujer. Con esos aparatos de alta gama que dicen que incrementan en un 42% se va a significar muchsimo ms el sobrediagnstico. Y adems conlleva ms radiacin.

EL PELIGRO DE MERCANTILIZAR LA SANIDAD

Para Luisa Lores, las implicaciones que tiene mercantilizar la sanidad son enormes. Actualmente, se considera que se hacen entre un 30 y un 50% ms TAC de los necesarios y si se ponen ms equipos aumentarn estas pruebas. Un TAC a las mamas radia lo mismo que 5 mamografas. El I+D+i del sistema sanitario se lo estn quedando. Deciden ellos, no nosotros, los profesionales, a quienes nadie pregunta, afirma.

El aumento de este tipo de pruebas en el mundo occidental empieza a ser alarmante a juicio de muchos profesionales. En la sanidad privada en EEUU los TAC se han convertido en una prueba muy habitual. Entre la dcada de los aos 80-90 se hicieron 3 millones de TAC a toda la poblacin y ahora se hacen 70 millones, 4 millones solo a nios. Eso se hace y la poblacin no est ms sana, el cncer aumenta, entonces, no estamos haciendo bien las cosas, pero a nadie le importan los resultados en salud, solo interesa que se hagan miles y miles de TAC, solo se cuenta la actividad como cualquier fbrica de tornillos.

Aunque esta profesional reconoce la alarma social que est provocando el aumento de casos de cncer en la sociedad, tambin defiende la necesidad de inyectar recursos en la prevencin. El cncer est disparndose por lo que respiramos, por lo que comemos, por los hbitos de vida. Segn la OMS, el 50% de los cnceres disminuira con mejorar la calidad de vida. Nadie estudia la atencin primaria, eso no lo importa a nadie. Y a los mdicos nos usan como peones, metiendo datos y haciendo TAC, lamenta.

A eso se une -a su juicio- la innecesaria inversin para adquirir nuevos aparatos. Segn esta radiloga, solo con cambiar el software de muchos de ellos se puede reducir la radiacin a menos de la mitad: En lugar de eso se ponen equipos nuevos que necesitan infraestructura, gasto y personal, quin va a pagarlo el ao que viene?, porque el problema del sistema no es que no tenga equipos, es que no tiene personal, dice y pone un ejemplo del hospital de Pontevedra: Nosotros tenemos una resonancia parada el sbado y el domingo mientras que las privadas funcionan de maana, tarde y noche de lunes a domingo, y nosotros derivamos a la privada, si hubiera personal y se pusieran a funcionar los quirfanos al 100 x 100 como les estamos pidiendo no es una cuestin de equipos, es cuestin de personal, insiste.

