Se profundiza la dependencia latinoamericana de EE.UU.

Ocho de los nueve cables submarinos que unen Amrica del Sur con Europa pasan por EEUU. Algo muy grave porque, adems, la ciudad brasilea Fortaleza est ms cerca de la pennsula Ibrica que de Miami. El noveno es un cable obsoleto y saturado, de modo que el 99% del trfico de Internet desde Sudamrica es controlado desde Washington.El dato fue proporcionado por la compaa espaola Eulalink cuando present el proyecto de cable submarino que comenzar a operar en 2018, uniendo Brasil con Sines (Portugal) y Madrid, sin pasar por Estados Unidos. El cable tendr una gran capacidad, nada menos que 72 Tbps (terabits por segundo), siete veces ms que la informacin que Amrica Latina trasmite actualmente al resto del mundo.Se trata de un pequeo e insuficiente paso, toda vez que la regin presenta un panorama absurdo: un correo electrnico entre Santiago de Chile y Buenos Aires (dos ciudades separadas por 1.400 kilmetros), recorre ms de 15.000 kilmetros, primero por el ocano Pacfico para llegar a la costa de California, luego atraviesa EEUU hasta Miami y finalmente se hunde en el Atlntico hasta llegar a la capital argentina. En paralelo, la Subsecretara de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) y la compaa Huawei de China, firmaron un acuerdo de pre-factibilidad tcnica para el desarrollo de una conexin directa entre Asia y Chile a travs de un cable de fibra ptica que unir China con el pas andino a travs del Ocano Pacfico.Son pequeos avances en direccin a la independencia en materia de comunicaciones. Hace apenas cinco aos la UNASUR haba decidido construir un anillo de fibra ptica para permitir la interconexin directa de los pases de la regin. El objetivo era superar la eterna dependencia econmica, poltica y cultural. Un pas como Brasil, que pretende ser una potencia global emergente, vive una grave dependencia en las comunicaciones: el 46% de su trfico internacional de Internet viene de fuera del pas, y de esa cantidad el 90% hace una "parada" (pitstop) en Estados Unidos.En cuanto a la regin en su conjunto, el 80% del trfico internacional de datos de Amrica Latina pasa por Estados Unidos, el doble que Asia y cuatro veces el porcentaje de Europa. Esto hace que las comunicaciones sean ms caras.El entonces ministro de Industria y Energa de Uruguay, Roberto Kreimerman, seal luego de la cumbre de UNASUR en Asuncin, en 2011, que hay varias razones por las cuales se tom una decisin de construir el anillo sudamericano: "Los costos actuales son muy elevados ya que en el conjunto de la regin lo que se paga a los propietarios de los cables submarinos y las conexiones con los pases desarrollados suponen entre el 30 y el 50% del precio final".La otra razn de peso hace referencia a la soberana nacional, algo que qued en evidencia cuando las agencias estadounidenses controlaban las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff, lo que provoc una crisis diplomtica entre ambos pases.El proyecto inicial de UNASUR pasaba por un relevamiento y mapeo de todas las redes existentes en cada uno de los pases. Luego se establecieron tres etapas: la conexin de los puntos fsicos ubicados en las fronteras, como Argentina, Paraguay, Venezuela Bolivia y Uruguay, y en la siguiente etapa las empresas estatales de comunicaciones, como Telebras de Brasil y Arsat de Argentina, y tambin las privadas, realizaran el tendido de sus redes. Estaba previsto que el anillo de fibra ptica tuviera una extensin de 10.000 kilmetros y fuera gestionado por las empresas estatales de cada pas para que las comunicaciones sean ms seguras y baratas. La conexin directa aumentara la velocidad de conexin entre un 20 y un 30% y sus costos seran menores.El proyecto implicaba la instalacin de varios cables submarinos. Uno de ellos entre Brasil y Estados Unidos, que permite tambin la conexin con Colombia y Venezuela. Un segundo cable se propona unir el continente directamente con Europa pasando por Cabo Verde, y un tercero unir Fortaleza (norte de Brasil) con Angola (frica) con una derivacin hacia Argentina y Uruguay. La empresa encargada de la construccin de buena parte del anillo ptico era la estatal Eletrobrs y la financiacin estaba a cargo del banco de desarrollo BNDES.Todo esto ha quedado paralizado con la crisis poltica y los cambios de gobiernos que afectan a los principales pases de la regin, en particular a Brasil, el pas que propuso y dise los nuevos tendidos de cables de Internet.Ahora los pasos que se siguen no son ya de carcter regional sino bilateral, como el caso de Brasil con Espaa y de Chile con China. El gobierno de Michelle Bachelet destac la importancia que el proyectado puente de comunicacin directa entre Asia y Latinoamrica tendr de cara al desarrollo futuro de las telecomunicaciones en la zona. En 2015 la UNASUR y la Corporacin Andina de Fomento llegaron a un acuerdo para construir una "Red de Conectividad Suramericana para la Integracin" con una inversin de un milln y medio de dlares. El entonces secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, record que la velocidad de internet en Amrica del Sur es ocho veces ms lenta que la de otros pases del mundo, lo que supone una traba para el desarrollo.Samper tambin asegur que la red de conectividad ampliar la seguridad y defensa de la regin en el rea ciberntica. "No es un asunto sobre seguridad fsica, que afecte a las personas a travs de un enfrentamiento armado, ni de cunto se equipan militarmente los pases para defenderse unos de otros; sino de otro tipo de defensa colectiva, como la ciberdefensa", dijo Samper.Sin embargo, en los dos ltimos aos no hubo ningn avance consistente en esa direccin. Habr que esperar que la regin supere la crisis poltica y el viraje conservador, para que se retomen los proyectos que prometan ingresar en una era de independencia en las telecomunicaciones.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201706141069971920-internet-america-latina-eeuu/