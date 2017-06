La reforma laboral de los parsitos

Un tiro por la espalda a la clase trabajadora

Crtica da Economia

En este preciso momento, los patronos nacionales e imperialistas estn ultimando las reglas para la ejecucin de un repugnante crimen social contra la clase trabajadora en Brasil.A travs de la llamada "reforma laboral", ya en etapa final de legalizacin por el parlamento nacional, estn cambiando profundamente las reglas constitucionales que establecen los derechos laborales bsicos en el pas.Estas modificaciones no alteran simplemente los trminos de uno o ms contratos de trabajo entre uno u otro capitalista de las ms diferentes esferas econmicas con uno o dos trabajadores aislados.Con esa reforma liberal y totalitaria los capitalistas y dems parsitos propietarios del capital preparan las condiciones de libre reduccin de los salarios y, al mismo tiempo, la reestructuracin sanguinaria de las condiciones de trabajo de toda la clase productiva hacinada en el ejrcito industrial de reserva en el pas. Buscan, adems, reducir libremente el costo unitario del trabajo en las lneas de produccin e igualarlas a las condiciones salariales y de trabajo mucho ms degradadas de los trabajadores indios, filipinos, mexicanos, haitianos, vietnamitas, chinos, egipcios, griegos y otro ingente ejrcito de parias de la periferia del sistema imperialista mundial.El objetivo es transformar a la clase productiva de Brasil, pasando de ser simples esclavos asalariados para convertirse en parias controlados a travs de unos pocos derechos sin importancia. El objetivo es afianzar todava ms la integracin de la economa nacional en las miserables cadenas productivas globales del capital. Esto no es nada abstracto: no slo produce una profunda reduccin de los salarios, sino que adems aumenta la ya insoportable miseria nacional y alcanza ms eficientemente el cuerpo de cada trabajador en las lneas de produccin y en todos los puestos de trabajo: el comercio, los servicios y dems esferas de la economa.La "reforma laboral" es una bala certera, concreta, dirigida a la vida de cada trabajador productivo, como ya resulta evidente en todas las economas que estn en una avanzada etapa de integracin en las cadenas productivas globales de capital. En este sentido, l a "reforma laboral" brasilea prepara la agresin fsica y mental sobre las condiciones vitales de los trabajadores: sobre sus msculos, sus rganos vitales, pulmones, hgado, riones, corazn, venas y arterias, alcanzando ms profundamente su cerebro, su mente y su alma. Antes de matar fsicamente a los trabajadores, los capitalistas los enloquecen.Los trminos de la "reforma laboral" en Brasil eliminan cualquier derecho de defensa de la clase trabajadora frente al genocidio social planificado por los "empresarios" y dems parsitos del sistema. Por eso es fundamental que todos los trabajadores conozcan en sus mnimos detalles el contenido de esta "reforma", divulgados recientemente por el Departamento Intersindical de Estadstica y Estudios Socio-Econmicos (DIEESE) mediante la Nota Tcnica n 179 . Este informe, del valiente DIEESE y sus esforzados tcnicos, de largo y tradicional trabajo de apoyo a los sindicatos de trabajadores en Brasil, constituye, para nosotros, el ms detallado y esclarecedor anlisis de la forma jurdica de este nuevo atentado a la vida de la clase proletaria en Brasil.Todos los trabajadores y luchadores deben leer pacientemente cada uno de los apartado de ese informe, titulado, y, una vez ledo, actuar para evitar la ejecucin del crimen. No slo evitado. Que la bala que est siendo disparada contra el corazn de los trabajadores sea redirigida hacia el corazn de quien la invent.Fuente: http://criticadaeconomia.com.br/a-reforma-trabalhista-dos-parasitas-uma-bala-disparada-contra-os-trabalhadores/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin como fuente de la traduccin.