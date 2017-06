Plan Popular de Emergencia: anlisis parcial de su contenido

Reduccin de jornada laboral genera nuevos puestos de trabajo

En el da a da, Janaina Silva, habitante de la ciudad de So Paulo, no tiene tiempo libre para sus hijos, de 14 y 2 aos. Ella trabaja en un food truck en la regin Oeste de So Paulo y cuenta que duerme entre 3y 4 horas al da.

Durante la semana, Janaina no tiene tiempo libre: se levanta a las 4de la manna para ir al trabajo y empieza a trabajar a las 7 horas. Sale del trabajo a las 15 horasy de ah sigue para la facultad.

Llega a casa a las 23 horas,los das que tiene suerte. En los fines de semana, tambin trabaja. "Esta es mi rutina, algunos das no veo a mis hijos. Cuando vuelvo a casa, estn durmiendocasi no me queda tiempo para estar con ellos", relat.





Las perspectivas laborales que abre esta reforma, no son nada halageas



Los caminos indicados por el Senado Federal muestran que, en relacin a la carga horaria laboral, el futuro puede ser aun ms duro para trabajadoras y trabajadores brasileos: la reforma laboral, propuesta por el gobierno federal, prevque los acuerdos entre sindicatos y empleadores pasen a tener fuerza de ley para negociar jornadas de hasta 220 horas mensuales o 2.640 horas por ao. O sea, 344 horas ms de trabajo anualmente.

A contramano del Congreso Nacional, el Frente Brasil Popular (FBP)- formadopor ms de 80 organizaciones brasileas -, propone la reduccin de la jornada laboral mxima a 40 horas semanales en el Plan Popular de Emergencia [en castellano], documento elaborado para presentar soluciones y salidas a la crisis poltica, social y econmica del pas. La medida, segn los movimientos populares, centrales sindicales y partidos que componen el Frente, pretende "aumentar la oferta de empleos ymejorarla calidad de vida y trabajo".

Evaluacin

El economista Andr Cardoso, del Departamento Intersindical de Estadstica y Estudios Socioeconmicos (DIEESE), seala que esta es una reivindicacin histrica del movimiento sindical. Durante la elaboracin de la Constitucin Nacional en 1988, los sindicatos pautaron la disminucin para las 44 horas semanales. Antes la carga horaria mxima era de 48 horas para el mismo intervalo de tiempo.

Cardoso afirma que la medida distribuira el aumento de productividad que hubo con las recientes tecnologas. "Desde 1988, tuvimos un aumento en la productividad del trabajo debido a las innovaciones tecnolgicas y esta reduccin es una manera de distribuir estagananciaque se quedaron con los trabajadores y patronales", analiz.

El DIEESErealiz diversas notas y estudios tcnicos sobre el tema. La conclusin es que la reduccin de la jornada laboral de 44a 40 horas semanales y la limitacin de horas extras representaran 2,8 millones de nuevos empleos en el pas. Segn datos del Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE), el nmero de desempleados en Brasil excedi, en el ltimo trimestre, 14 millones de personas.

De acuerdo con Cardoso, el argumento contrario a la alteracin, de que aumentara el llamado "coste Brasil" es una falacia. l calcula que el cambioen la carga horaria laboral de 44 a 40 horas, lo que equivale a una disminucin de 9% del total, tendra un impacto de apenas 2% en el coste de produccin del empleador. Es un valor muy pequeo, que tiene capacidad de ser fcilmente absorbido", analiz.

Otro argumento que el especialista refuta es de que la alteracin tendra un impacto negativo en la competitividad de la industria brasilea en el escenario mundial. Eso porque Brasil aparece como el segundo pas, solo por detrs de Suecia, donde el coste de hora de trabajo en la industria - que relaciona los sueldos a los gastos y encargos con seguridad social y otros impuestos -, es bajo, si se compara a otros pases, en dlares. Los datos son de la Oficina de Estadsticas Laborales de Estados Unidos (BLS, en la sigla en ingls), divulgados en 2013.

Los sueldos de los brasileos tambin estn bajolos niveles internacionales: era de US$ 11,65, bajolos US$ 15,91 del pas vecino Argentina y menor que el registrado en pases desarrollados como Estados Unidos (US$ 35,53), Francia (US$ 42,12) y Alemania (US$ 47,38).

Para Cardoso, la reduccin en la jornada laboral es benfica para la economa, pero l tambin resalta su funcin social. El cambio, adems de ampliar la oferta del empleo, posibilitara que millares de personas, como Janaina, tuvieran ms tiempo libre para dedicarse a la familia, al ocio y a otras actividades personales, adems de disminuir diversos problemas de salud como estrs, depresin y lesiones por movimientos repetitivos.

"Esos son los argumentos desde el punto de vista econmico, pero tambin entendemos la importancia de la reduccin de la jornada laboral para el tiempo libre del trabajador, para la vida familiar, para el ocio y descanso. Conquistar esa reivindicacin histrica puede generar un crculo virtuoso para la propia economa, argument el economista.