El marxismo no es una doctrina

Es el marxismo una doctrina?

Las ciencias humanas, al interior del capitalismo, se volvieron el reino de las notorias y no notorias opiniones. No importa. Se opone, as, a las ciencias naturales, por ejemplo, en las cuales el criterio de universalidad, aunque no sea absoluto, es defendido.

Por qu est prohibida la idea de universalidad en el campo de las Ciencias Humanas? Porque este valor universal siempre en construccin y, por lo tanto, nunca estanco, fue encontrado: es el marxismo. Y por qu? Porque el marxismo es la ciencia humana bajo el punto de vista del trabajo y este es el factor universal que libera al humano de su yugo milenario oligrquico.

As de simple. Sin misterio y sin ministerio.

Y ya que se habla de ministerio, se acusa al marxismo, por regla general, de ser una doctrina.

El marxismo no es una doctrina, sino un mtodo, de acuerdo con el propio Marx. Es la ciencia universal del trabajo humano en busca de su liberacin terrquea, histrica, laica.

Hoy el reino de las opiniones es el lugar superficial de las doctrinas.

Mijal Bajtn para la Arqueologa del Futuro Lucas Musar para la Antropologa del Pasado que es Presente.





