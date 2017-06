El director Vctor Gaviria presenta la pelcula La Mujer del Animal en la cooperativa Arag Cinema de Valencia

De la exclusin tan brutal, nacen todos los males de Colombia

Una mujer es raptada por un individuo a quien llaman El Animal en el barrio Popular de Medelln una barriada de invasin-, all por el ao 1975. La mantiene secuestrada durante siete aos, sin que nadie le ofrezca ayuda. La gente del barrio ha asumido con normalidad una situacin extrema de maltrato. Con estos ingredientes argumentales y basada en hechos reales, el director colombiano Vctor Gaviria (Liborina, Antioqua, 1955) ha realizado la pelcula de 120 minutos La Mujer del Animal, estrenada el pasado nueve de marzo en Colombia y el 16 de junio en el estado espaol. En el primer cuatrimestre de 2017 se produjeron 204 casos de homicidios a mujeres en Colombia, cuyos principales autores fueron las parejas o exparejas de la vctima, segn el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Durante el mismo periodo el instituto pblico registr 21.979 episodios de violencia machista (de ellos, 16.222 intrafamiliares), y 5.808 casos de mujeres mayores de 18 aos que pasaron los exmenes mdicos legales para determinar un presunto delito sexual.

La ltima pelcula de Vctor Gaviria ha recibido premios y reconocimientos en los festivales de La Habana, Cali, Mlaga y la Mostra de Cinema Llatinoameric de Catalunya. El cineasta explica en parte la violencia narrada en la pelcula por la historia del pas: El Estado ha estado siempre ausente de muchas ciudades, municipios y veredas de Colombia; esto ha hecho que haya mujeres muy vulnerables. Director de cuatro filmes, Gaviria ha escogido para rodar La vida del animal actores no profesionales, seleccionados con mucho detenimiento. El actor natural tiene una presencia muy fuerte ante la cmara, encuentro a algunos que son muy talentosos, destaca antes del preestreno en la Cooperativa Arag Cinema de Valencia, en un acto organizado por CEAR-Pas Valenci, CEDSALA, el colectivo Sur-Cacarica, Entreiguales Valencia e Intersindical Valenciana. El mismo afn de realismo le ha llevado a grabar la pelcula en el barrio Nueva Jerusaln, entre el municipio de Bello y la capital Medelln, que evoca la barriada Popular de los aos 70.

La Vida del Animal llega a las pantallas tras doce aos de ausencia del realizador. Pero durante el largo parntesis, trabaj en filmes que despus no pudieron realizarse por problemas con los productores, segn afirma. En algunas ocasiones fall la financiacin y en otras no se produjo el entendimiento necesario, como en La hora de los traidores, proyecto de pelcula iniciado en 2007 y finalmente frustrado sobre un bandolero, Sangrenegra, que recorra el pas durante los aos 60 del siglo pasado. Director, guionista, autor de cortometrajes y documentales, poeta (ha publicado seis libros de poesa) Hay algn hilo conductor en todos los trabajos? Como poeta escribo de asuntos ms personales, pero mi cine es social. Sin embargo, no hay una separacin tajante en su obra: Mi intencin es hacer pelculas como poemas, en el cine me gui por intuiciones poticas. Y esta voluntad se pone de manifiesto en pelculas de tanta rudeza y violencia como La vida del animal.

En la el filme Sumas y restas (2005), el realizador trat de contar los aos del Medelln lacerado por la mafia del narcotrfico. Ocurri durante los aos 80 del siglo XX. La mafia se presenta en parte como una utopa poltica y social, pero despus se revela como una gran empresa delicuencial, explica Gaviria. En La vendedora de rosas (1998) cuenta la historia de unos nios de la calle, asimismo actores no profesionales. Todas sus pelculas se basan en la construccin de argumentos muy sencillos, a partir de los cuales introduce las costumbres y vida cotidiana de la gente. Por qu no una pelcula sobre el conflicto armado, prolongado durante ms de 50 aos y con 8,4 millones de vctimas segn los registros oficiales? En la dcada de parn llegu a escribir el guin de una pelcula sobre unos secuestrados por la guerrilla.

Director que se mancha de barro, Vctor Gaviria no rehye la conversacin poltica. Cmo evala los Acuerdos firmados en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC? Fue un gran acierto, hago parte de esa mitad de la poblacin que apoy el S a los Acuerdos de Paz; me parece que se ha criticado a Santos por ello de manera injusta. Pero, sobre todo, porque ahora podrn verse los problemas que el conflicto ocult durante tanto tiempo. Por ejemplo, el narcotrfico como aliado del ejrcito y el paramilitarismo contra la insurreccin. Se consideraba, explica el cineasta, como verdadero enemigo a los guerrilleros comunistas que practicaban la violencia contra el Estado, pero ahora se ver cul era el verdadero enemigo del pas, y que todo aquello era una cortina de humo, como mnimo tan letal como la guerrilla. Gaviria se refiere en concreto a la corrupcin poltica, el paramilitarismo, las bandas criminales, el narcotrfico, la minera ilegal A todo el que se opona al Estado se le revesta de guerrilla. Actualmente, tras el abandono de tierras ocupadas por la insurgencia, penetrarn paramilitares, Bacrim y transnacionales, pero el Estado ha de estar all, para proteger estos territorios.

La conversacin retorna al cine, que en el caso de Vctor Gaviria se caracteriza por el estilo realista y el compromiso social. Las explicaciones sobre los males de Colombia se trasladan a su filmografa. Considera como principal problema del pas la exclusin de ms de la mitad de la poblacin, gente que vive sin proyecto de vida, sin un oficio o en la absoluta pobreza, critica el realizador. De ah, de la exclusin tan brutal, nacen todos los males de Colombia; y tenemos que ser un pas para todo el mundo. Tal vez por ello aprecie especialmente las pelculas de Passolini y su bsqueda en las culturas populares (Mamma Roma, Accatone, Pajaritos y pajarracos) o todo el cine neorrealista italiano, por ejemplo Roma ciudad abierta (1945), de Roberto Rossellini, tambin autor de Camarada (1946) y Alemania Ao Cero (1947); y otro estandarte del neorrealismo, Ladrn de bicicletas (1948), de Vittorio de Sica. Valora aquellas pelculas sin transicin, en las que oficiales nazis pueden estar en una habitacin conversando con italianos y con unas prostitutas, mientras justo al lado se est torturando a comunistas. Slo el cine realista puede mostrar esas convivencia de escenarios entre vida cotidiana, civilizacin y barbarie.

El autor de La Vida del Animal forma parte de una generacin de realizadores colombianos, comprometidos, que proyectaron su obra en los aos 80 y sobre todo en los 90. Vctor Gaviria resalta a directores como Francisco Norden, autor del largometraje Cndores no entierran todos los das (1984). O a Sergio Cabrera, quien ha producido pelculas como La estrategia del caracol (1992), Golpe de Estadio (1998) o Tcnicas de duelo: una cuestin de honor (1999). Directores ms jvenes y con nuevos lenguajes han seguido la estela comprometida de los veteranos. En la nmina figuran Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente, 2015); Rubn Mendoza (Tierra en la lengua, 2014), Csar Augusto Acevedo (La tierra y la sombra, 2015), scar Ruiz Navia (El vuelco del cangrejo, 2009) y Juan Sebastin Mesa (Los nadie, 2016).

A los 62 aos, el director colombiano echa la vista atrs: Siempre me he mantenido en el cine realista. Pone algunos reparos al trmino militancia. En Colombia vamos a entrar en una etapa en la que estar algo cuestionada, al igual que los dogmatismos. Vctor Gaviria piensa que quienes apoyaban de modo irrestricto la accin armada y a la guerrilla como forma de hacer poltica, no pueden insistir ms en ese tema; aunque obviamente la guerrilla exprese el malestar y rencor de quienes queremos un pas ms justo. El cineasta aade que ha llegado el momento, para hablar de asuntos como la tierra o la reforma agraria, de trabajar con partidos polticos y entre todos, impedir que las elites colombianas y las trasnacionales hagan con el pas lo que ellos quieran.

