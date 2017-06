La influencia de los poderes econmicos sobre la prensa

De independientes a grandes dependientes

El Observador

Asistimos cada da al espectculo repudiable de la corrupcin de los grandes medios y de muchos periodistas; aunque sus nombres aparezcan en las conversaciones de los mafiosos... Tranquilos, que aqu no pasa nadaAlgunos colegas me han preguntado por mi costumbre de designar a los nuevos medios comoy utilizarcuando hablo de aquellos que pertenecen a los grandes grupos de comunicacin.Muchos de ellos, no s si por inercia de lo que conocieron alguna vez, se resisten a reconocer de forma expresa la dependencia de estos ltimos y creo que tambin lo hacen por respeto y afecto a los compaeros que trabajan en esos medios. Lo que los honra, en este oficio de cainitas.Por esto ltimo creo que no deberan penar; yo tambin respeto y siento afecto, entraable en algunos casos, por muchos de ellos que me han confiado, ms de una vez, la repugnancia que le han producido informaciones que han publicado los medios para los que trabajan. No hay en ello menoscabo a su dignidad; cada uno conoce sus necesidades y las toreamos como podemos.Eesto forma parte del sistema en el que nos ha tocado vivir y que muchos aspiramos a ver expirar algn da. Los trabajadores de muchas tiendas de ropa tampoco son responsables de que las prendas que venden sean el fruto del trabajo esclavo o de la explotacin infantil en algunos pases.Habiendo aclarado esto, entremos en materia.Si digo que los grandes medios privados estn en manos de entidades financieras u otras igualmente estratgicas y que los medios pblicos estn secuestrados por las respectivas administraciones no creo que est diciendo nada que asombre a nadie. Quienes durante aos ejercieron su influencia de tapadillo y extorsionaban a los medios con sus lneas de financiacin o con la publicidad de sus corporaciones hace ya un decenio que se han decidido por el control directo de ellos.La escuadra de medios del Grupo Prisa tiene como accionistas a Caixabank, al Banco Santander y financieras transnacionales como HSBC y Amber Capital. El grupo Vocento, que edita Abc y varios medios locales, est en las manos de los herederos fsicos e intelectuales de Emilio Botn.El dueo del Grupo God (La Vanguardia, RAC-1, 8-TV, y participaciones en la SER), Javier de God, es vicepresidente de La Caixa.Mientras que Unidad Editorial, duea de El Mundo, Expansin y Marca, es propiedad del grupo italiano RCS, que pertenece a los bancos italianos Mediobanca e Intesa Sanpaolo.Mientras que la familia Lara, accionista de referencia del Banco Sabadell, es propietaria de La Sexta, Antena-3, La Razn y accionista de El Peridico. Adems, Planeta Corporacin, de los mismos dueos, tiene intereses en ms de sesenta empresas dedicadas a mltiples negocios y a travs de la financiera Inversiones Hemisferio controla empresas como la farmacutica Plasmia Biotech o la inversora Treva Investment.Y as podramos seguir hasta cubrir la totalidad de los medios de los grandes grupos; como bien los define el investigador Pascual Serrano estamos hablando de los traficantes de informacin.Todos ellos se venden al mejor postor o defienden a sus accionistas hasta la inmoralidad o extorsionan a los polticos vulnerables hasta la inmundicia. Tenemos pruebas de toda esta basura a diario.Este mes pasado de mayo dos casos han certificado esta prevaricacin de la obligacin de informar a la ciudadana. Gracias a la existencia de nuevos medios independientes (los despreciados alternativos de aos atrs) nos pudimos enterar de los perversos tratamientos de dos noticias referidas a las actividades de dos corporaciones de las que mandan: Gas Natural FENOSA y el grupo Inditex.La noticia que afecta a la energtica que cont como consejero durante aos al ex presidente Felipe Gonzlez hoy reemplazado en esa poltrona por la exministra socialista Cristina Garmendia- es muy fcil de contar. Ha sido sancionada por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, con una multa de 500.000 euros por encontrarla responsable de la muerte de una anciana de 81 aos a la que haban cortado durante dos meses el suministro de electricidad por impago. La mujer, que viva sola, falleci asfixiada en el incendio que produjeron en su casa las velas que usaba para alumbrarse.Aunque fuera por puro morbo esta noticia poda haber encabezado la agenda de sucesos, sin embargo la historia no fue atractiva para ninguna de las cuatro cabeceras senior de la prensa espaola. El Mundo se anim a recogerla en un breve en la pgina 26; aunque sin explicar los motivos de la sancin. Apenas:y una breve explicacin escondida bajo la noticia de unos coches deportivos de lujo que el exrey Juan Carlos ha cedido a Patrimonio Nacional.Sin duda, FENOSA manda mucho y ellos obedecen mejor.Casi coincidente en el tiempo la agencia publica EFE nos despert una maana con este titular:. Sin embargo, algunas horas ms tarde, la misma agencia que pagamos los espaoles consider que era ms ajustado a su conveniencia cambiar ese titular por este:El caso es que los dos titulares dicen la verdad, la empresa del multimillonario Amancio Ortega haba llegado a un acuerdo con la Fiscala brasilea por la que se haba comprometido a erradicar de sus factoras brasileas condiciones laborales que se consideran equiparables a la esclavitud.Solo que ese acuerdo era anterior y que el grupo Inditex no cumpli con ese compromiso y como seala un medio tan poco progresista como O Globo , debe pagar esos 1,3 millones de euros por".Como Zara ha aceptado la sancin impuesta por el gobierno brasileo antes de ir a juicio se contempla que esa multa se puede pagar mediante el desarrollo de proyectos que el Estado tiene en su agenda de programas sociales.Sobraba esta aclaracin, los escribas de confianza ya tenan como disimular el varapalo al emporio textil gallego. As es que La Voz de Galicia se anim a publicar:De vomitarEra seguro que esto de la transparencia le iba a fastidiar el chiringuito a ms de uno y, dentro de la prensa, lo ha hecho con la opacidad que siempre ha rodeado la publicidad institucional. Un dinero que recuerda al de los fondos reservados, que tanto puede servir para silenciar bocas como para pagar investigaciones ilegales.El dinero de la publicidad de la administracin tiene el noble fin y deber de ser empleado para difundir la informacin de esas administraciones a sus administrados (nosotros), que tenemos derecho a exigirla y, adems, somos quienes la pagamos. Esto en pura inocencia, porque desde siempre hemos sabido -hay bastante casustica al respecto- que la publicidad institucional es el recurso de muchos de los que gobiernan para comprar el altavoz o el silencio de los medios y, por otro lado, sitiar por hambre a la prensa independiente.Deca que lo de la transparencia la poda fastidiar y la fastidi. Siempre que se dictan leyes justas y necesarias una parte de la ciudadana cree en el objetivo para el que se han creado y, adems, quiere ejercer el derecho que se le otorga.Miren por donde, la gente de el digital eldiario.es ha hecho saltar todas las alarmas al reclamar a los ministerios del Estado espaol que les informe de cmo distribuyen los fondos de la publicidad institucional.Eso, tras haber comprobado que todos presumen de facilitar esos datos en su web, pero solo en nmeros globales; sin precisar cunto se lleva cada medio y ver quienes son los agraciados y para quienes quedan las migajas y ni eso.Como los ministerios dijeron al unsono quecon una respuesta orquestada, ese digital recurri al Consejo de Transparencia; que le ha dado la razn. Ni con esa; ocho ministerios han recurrido esa decisin ante los tribunales en el afn de mantener el secreto de sus turbios repartos de dinero entre los amiguetes; aunque los blogs de estos fieles corruptos solo sean visitados por sus familiares.Recientemente el periodista y experto en comunicacin Carlos Hernndez reclamaba en un artculo que para terminar con esta penosa domesticacin de los medios espaolesy hablaba deTodo muy inquietante y repudiable, pero me temo que no avanzaremos demasiado mientras los directivos de las asociaciones profesionalistas sigan arrullando el sueo de una profesin adormecida con el sobado cuento de que tenemos uny de que la autorregulacin de los corruptos es la garanta del derecho de la ciudadana a estar informados.Fuente: http://www.revistaelobservador.com/opinion/35-me-quieren-oir/12471-de-independientes-a-grandes-dependientes

