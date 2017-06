Tanto vendes tanto vales, el Libro Blanco de la CEOE sobre educacin

La puesta en escena de la presentacin del Libro Blanco de los Empresarios Espaoles La educacin importa es el fiel reflejo de la estrecha relacin y fiel servidumbre del poder poltico (Ministro de Educacin) al poder empresarial (Presidente de la CEOE). Y sus contenidos no son ms que la reclamacin explcita, de algo que ya es real desde hace tiempo en Espaa: la subordinacin del sistema educativo a los intereses empresariales. Este Libro Blanco no es ninguna novedad, ms bien es un discurso repetido desde el Foro Mundial de la Educacin celebrado en Dakar en el ao 2000, incorporado en Europa a partir de la agenda de Lisboa (ET 2010 y ET 2020) y apoyado por organismos gubernamentales (OCDE, BM, OEI, CEPAL), sobre la importancia de la educacin como elemento central para la transformacin hacia una sociedad ms competitiva y con una mayor produccin econmica.

Expertos, predicadores o mercaderes, que actan como representantes de los valores de la globalizacin y de la poltica mundial en educacin, asumen, desde la racionalidad tcnica, que la nica opcin en un sistema capitalista financiero es la deriva de la educacin a los objetivos de las empresas y a la gestin tecnocrtica de los sistemas educativos. Elaboran discursos que, aunque tienen una poderosa influencia en la institucionalizacin de estructuras y prcticas globales, ni todos los organismos lo plantean de manera idntica, ni todos los pases los asumen de la misma forma y esperamos que cada vez tengan ms resistencias.

Aumentar el nivel educativo de los estudiantes no producir mejores empleos, ni mejores salarios, ni ser por s mismo beneficioso para la economa y la sociedad en su conjunto, sin que existan modificaciones sustanciales en el sistema productivo. En Espaa contamos con una tasa de sobre-cualificacin formativa, respecto a la estructura de un mercado laboral que tambin hace que haya mucha demanda de empleos poco cualificados y menos empleos para las personas formadas, como nos indica en su ltimo informe Save The Children.

La educacin no est ni debe estar al servicio de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto y de las necesidades de la poblacin y del planeta. La cpula empresarial trata de que confundamos sus deseos con las necesidades de la ciudadana, y sus beneficios con el objetivo de la vida del ser humano. Podramos imaginar lo que hubiera sucedido con la formacin de nuestros jvenes, si en el momento de la burbuja inmobiliaria, los planes de estudio hubieran priorizado perfiles profesionales orientados a la construccin, la arquitectura, el interiorismo, o el saneamiento.

Las ideas bsicas que plantea la CEOE y que forman parte de esta agenda global son:

1) Estandarizacin de la educacin con la reduccin de contenidos a competencias bsicas y especficas para el mundo laboral. El currculo y los conocimientos sern siempre una estrategia de empleo, crecimiento e inversin (mercantilista). Reducidos, por tanto, a saberes instrumentales y aplicados que dejan atrs el acervo cultural y conducen a lo que se est denominando la nueva cultura del capitalismo, que se caracterizan por el corto-placismo y la lgica de la demanda, construyendo un dficit de sentido que deja en la incertidumbre a la educacin.

2) Reduccin de la complejidad educativa a aquello que se puede medir con pruebas externas e internacionales, con el aadido del neocolonialismo cultural que suponen las evaluaciones internacionales. En poltica educativa el lenguaje ha sido colonizado por el discurso econmico y por una racionalidad tecnocrtica que se ha construido en torno al poder de los datos y las grandes comparaciones, que se han convertido en una autntica religin. La tecnologizacin del discurso forma parte de la ingeniera del cambio social unido a las reformas educativas en las ltimas dcadas.

3) Incorporacin de mecanismos de gestin empresarial en la organizacin y funcionamiento de los centros educativos, que redundan en una financiacin eficiente y en la privatizacin del sistema educativo. Los procesos de gestin educativa (descentralizacin, autonoma, evaluacin e informacin) transfirieron mayor poder a la demanda, para dar mayor capacidad a los actores locales, las familias y la definicin de la oferta educativa. Pero la experiencia ha demostrado que es necesario distinguir entre demanda y necesidad. La demanda est desigualmente distribuida y los requerimientos de un grupo social rpidamente se transforman en necesidad.

La apuesta empresarial de la CEOE por ampliar y reforzar la financiacin pblica de la enseanza privada, a travs de los conciertos educativos que suponen un ingente negocio educativo, el cheque escolar en el primer ciclo de educacin infantil y la desgravacin fiscal en las etapas obligatorias, es consecuencia de que la educacin ya no se considera un ascensor social, y la lgica competitiva del mercado combina con los deseos de ambientes familiares y religiosos que pugnan por el individualismo y la eleccin de centros.

Estas polticas educativas de privatizacin, segmentacin social e inequidad del derecho a la educacin hacen que Espaa ocupe un puesto muy bajo en el ndice de inclusin social segn PISA 2015 (la antepenltima posicin de los pases de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE), ndice que refleja la escasa pluralidad y diversidad de nuestras escuelas y el rpido incremento de la segregacin desde el ao 2009.

El resto de medidas que proponen aseguran que son, por supuesto, evidencias y no apuestas ideolgicas de la CEOE, algo que, segn ellos, hay que desechar en un pacto educativo. Pero est claro que todas ellas reflejan la ideologa de este sector empresarial que exige: el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formacin para el ejercicio de una profesin, la ampliacin de la educacin para el emprendimiento en el currculo escolar, que haya ms ingenieros y menos filsofas, la promocin de la excelencia y de los colegios de lite para unos pocos, la seleccin de centro educativo por el cliente y la re-centralizacin del sistema educativo, puesto que segn la patronal hay que controlar tanta autonoma de las Comunidades.

La tesis central que se viene a concluir es que no slo se est en un proceso privatizador a escala mundial abriendo la educacin a los mercados y rompiendo la concepcin de la educacin como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se est adecuando la misma educacin a los principios y prcticas del mercado. Lo sorprendente es que esta dinmica neoliberal se ha configurado como sentido comn tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los lmites de la discusin. Ya no se discute si la educacin ha de servir para reproducir el sistema o para emancipar, sino que se plantea cmo hacer ms eficaz y eficiente el sistema educativo al servicio de la empresa y del mercado, cmo volver a lo bsico (el lema de las tres ies de la poltica educativa, que proclamaba el empresario y poltico italiano neoconservador Silvio Berlusconi: Inglese, Internet, Impresa); ya no se plantea como servicio pblico al servicio de la ciudadana, sino como producto que las personas consumidoras han de elegir en un nuevo mercado de la formacin

No somos mquinas para sus fbricas, ni mano de obra para complacer sus deseos de seguir aumentando sus ganancias, ni el sistema educativo est para generarles ms beneficios. Es hora ya de que empecemos a invertir el discurso y a volver a las prioridades sociales y humanas que deben construir el sistema educativo.



Carmen Rodrguez, Enrique J. Dez, Rodrigo, J. Garca y Julio Rogero son miembros del Foro de Sevilla

