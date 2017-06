La CIDH visitar hoy a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero de Jujuy

Una presencia incmoda para Morales

Pgina/12

Es uno de los momentos esperados por Milagro Sala. Est ansiosa. Sabe que el viernes va a ir a visitarla una delegacin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su presidente, el peruano Francisco Eguiguren, tambin relator para los casos argentinos. La CIDH evala el trmite de una cautelar por su detencin arbitraria desde enero del ao pasado. Ayer confirm viaje y permanencia de un slo da en Jujuy con dos comisionados y el coordinador del Grupo de Proteccin, tambin un breve encuentro con la prensa y lo que al comienzo era slo una visita protocolar con el gobernador Gerardo Morales con el correr de las horas pas a ser un encuentro de 45 minutos. El gobierno de Jujuy no se haba mostrado muy cmodo con la noticia. Morales ni siquiera la mencion en la conferencia de prensa que dio al regreso de su viaje por Italia. Sus voceros no salieron a promocionarla como en otras ocasiones. Y cuando ayer lo hicieron ante la consulta de un periodista le bajaron el tono. Dijeron que la CIDH va a visitar a Milagro Sala en medio de un trmite en el que existen dos cautelares cuando en realidad slo existe una. Y que slo lo hacen para evaluar las condiciones de detencin en la crcel, cuando en realidad van por todo el paquete de la detencin arbitraria.

Al igual que ocurri con el Grupo de Naciones Unidas, Milagro entiende que esta visita es una posibilidad de ser escuchada por personalidades destacadas en materia de derechos humanos sobre lo que ella puede sentir, personas que pueden mostrar independencia del poder poltico argentino, por todo esto para ella es muy importante, dice su abogada Elizabeth Gmez Alcorta. Que la Comisin venga exclusivamente a visitar a Milagro nos indica la importancia que tiene esta peticin para el organismo. No quiero ser exagerada pero creo que posiblemente es la nica visita que han hecho en estos 34 aos de democracia a una persona privada de libertad. Esto muestra la excepcionalidad de la visita y la importancia y nosotros la entendemos como absolutamente significativa en medio de la resolucin pendiente de la Corte que hace dos meses y diez das est en condiciones de resolver los planteos y no resuelve.

Gmez Alcorta es una de las personas que pidi personalmente a Eguiguren durante su paso por Argentina en mayo que por favor visite a Milagro. Vayan y vean, le dijo en compaa de una delegacin del Comit por la Libertad de Milagro, reunidos con el presidente del organismo de la OEA antes del inicio de las sesiones extraordinarias en Buenos Aires. La confirmacin de esa visita se esper durante toda la semana de sesiones. Se supo que Eguiguren quera ir. Que el gobierno lo objet. Y que finalmente Eguiguren anunci la decisin en conferencia de prensa el ltimo da de sesiones. Como se ha dicho en el comunicado que recin hemos entregado -dijo, podemos s confirmar oficialmente que la Comisin visitar a la seora Milagro Sala en Jujuy. Tambin dijo que en su condicin de relator para la Argentina y presidente, debo indicarles que la CIDH ha recibido hace tiempo una solicitud de medida cautelar en favor de la seora Milagro Sala. Explic que el organismo ha ido dando seguimiento al tema y que en diciembre pasado en Panam emitimos un comunicado donde analizbamos el asunto y estbamos instando al Estado a atender el pronunciamiento hecho por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas privadas de libertad, en referencia a la resolucin del GT de la ONU que exigi al gobierno argentino su libertad inmediata.

Ahora llegar a Jujuy en compaa de la segunda vicepresidenta, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitio y de Jorge Meza, a cargo del Grupo de Proteccin a cargo de tramitar cautelares. La agenda consiste en una visita a Milagro Sala en la Unidad Nmero 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocido como el Penal del Alto Comedero y posteriormente un saludo protocolar al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, deca la primera informacin que vari con las horas.

Pese a que este diario dio a conocer la informacin el domingo pasado a travs de una nota de Horacio Verbitsky, Morales obvi olmpicamente la noticia en la conferencia de prensa que dio el lunes a su regreso de Italia, un viaje de una semana durante la cual ardi la interna poltica del PJ y Frente Renovador de la provincia, con ex funcionarios atronados por pedidos de detencin. Recin ayer, cuando el periodista Jos Luis Politi, del Submarino, le pregunt al fiscal de Estado Mariano Miranda se supo algo ms. Miranda habl de la visita pero dijo que hay dos cautelares y que la CIDH no va a analizar la cautelar por la detencin arbitraria sino por otra cuestin desprendida de sus condiciones de detencin. La visita, dijo, est directamente vinculada con esa medida cautelar en donde solicitan se verifique el estado de detencin. Y agreg: Vienen en el marco de uno de los pedidos de medidas cautelares.

En el marco de cul pedido? -pregunt Politi, ya perdido.

Este el estado y condiciones de detencin respondi Miranda.

Ah, la prisin preventiva.

No, no, no repuso el fiscal.

No??

No. No vienen por la prisin preventiva, vienen por la medida cautelar, para establecer el estado y las condiciones de detencin. En cuanto a la prisin preventiva est pendiente de resolucin de la Corte Suprema.

Nada es as. Gmez Alcorta lo dice con una sola palabra: Minti. Hay una nica medida cautelar presentada a favor de Milagro explica. Y la medida cautelar se present en enero del ao pasado y lo nico que reclama es la libertad. La present Andhes, Amnista internacional y el Cels por la detencin arbitraria. Ese trmite tuvo cuatro o cinco idas y vueltas entre el Estado y los peticionantes. Eso quiere decir que durante todo este ao y medio la CIDH ha estado muy activa con esta peticin en concreto. Lo que dice Miranda es falso. Y tiene que ver con la campaa de cambiar los hechos de la realidad. Hubo una presentacin de un grupo de diputados tambin pero por el mismo objeto, estn acumuladas y tramitan en el mismo expediente. Pero no son dos, es una.

Por qu mentir en esto?

Puede pensarse que les conviene mostrar que la CIDH viene en la teora de que Milagro est mal. Y mostrar que no vienen por lo ilegal de su detencin. Pero la CIDH viene por eso. Y eso claramente es muy fuerte para el gobierno de Jujuy.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/43959-una-presencia-incomoda-para-morales