A ellos el mrito se les supone y el colegueo se les perdona, mientras que a nosotras el mrito se nos cuestiona y el colegueo es siempre una sospecha con sexo de fondo







(La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, interviene en el Congreso durante la mocin de censura contra Mariano Rajoy.

Nadie es machista. Pregunten a su alrededor. Yo? Yo creo en la igualdad. Yo? No, yo tengo dos hijas y una nieta. Yo? Mis mejores amigas son mujeres. Yo? Soy de izquierdas, joder. La cosa, como siempre, se complica cuando uno tiene que actuar como piensa. O como dice que piensa. Sonre un poco, mujer. Ests muy seria. Ay, qu borde, hija, cambia esa expresin. Qu voz de pito, qu desagradable. Le falta garra. Le sobran gestos, qu histrinica. Est claro que est ah por su novio. Menudas ojeras, ya poda haberse puesto un poco de corrector. Daba igual lo que Irene Montero dijera este martes en la tribuna del Congreso.Antes de subir al estrado ya sabamos lo que tocaba. Tocaba el coro de fondo cuestionando a una mujer por serlo. Tocaba sacar la ristra de tpicos, de estereotipos, de guios machistas que las mujeres arrastramos como una losa a la espalda. Tocaba, de forma ms o menos sutil, ensalzar lo masculino, denostar lo femenino. Ya saben, ellos son enrgicos, nosotras unas histricas; la voz grave o ronca es seriedad y respeto, la aguda es ay, qu insoportable. No puedo defender la poltica de Margaret Thatcher, pero defiendo su derecho a ser primera ministra, a tomar decisiones, a ser severa, ambiciosa, a vestir como quiera, a hablar como quiera, a usar el tono que considere, a imponerse, a equivocarse.Defiendo el derecho de cada mujer Thatcher, Montero, Prez, Rodrguez, Nez a ser juzgada por sus actos, por su carrera, por sus palabras. A coger su baja por maternidad, a incorporarse a los quince das de haber parido o a entregarse a una vida sin hijos. Cuando una mujer es cuestionada solo por el hecho de serlo, sea ella quien sea, perdemos todas. Es ms, defiendo el derecho de las mujeres a esa mezcla de meritocracia y colegueo del que disfrutan los hombres sin ser cuestionados por ello. Porque, seamos honestos, es que todos los hombres que a da de hoy ocupan un escao, un puesto en un consejo de administracin, un cargo de responsabilidad en una empresa, estn ah solo porque lo merecen?La diferencia entre ellos y nosotras solo es una: que a ellos el mrito se les supone y el colegueo se les perdona, mientras que a nosotras el mrito se nos cuestiona y el colegueo es siempre una sospecha con sexo de fondo. Nadie es machista. Pregunten. Yo? Ella fue la que quiso coger la excedencia. Cuando llego a casa, echo una mano. No se me da bien limpiar el bao. Yo? Esas adolescentes que lloran en el concierto son gilipollas, t mira qu histeria. En el ftbol lo que pasa es que hay emocin, cmo llor con el Mundial. Deja de comportarte como una nenaza. Ese to hizo lo que hay que hacer, exigir lo que le corresponde. Esta ta es un poco zorra, de verdad crees que estara ah si no?No piensen solo en si comparten o no mis palabras. Piensen en si son coherentes con lo que ustedes dicen. S, lo de no ser machistas.