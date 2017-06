Sobre la situacin en los Grandes Lagos africanos y la posible amenaza de crisis humanitaria

Nueva alerta en Ruanda

En apenas dos meses -en agosto 2017- van a celebrarse nuevas elecciones en Ruanda y mucho nos tememos el peligro de una nueva crisis humanitaria, y de gran envergadura, si la comunidad internacional mira de nuevo para otro lado.

Creen ustedes que hay alguna relacin entre las masacres de Ruanda y el saqueo de las riquezas del este del Congo?

Conocen la relacin causal con los casi 9 millones de muertos silenciados en esta regin?

Piensan que nuestro pas est jugando algn papel en el esclarecimiento de estos hechos? Saban que es UMOYA y que junto a otras pequeas organizaciones hemos interpuesto una querella criminal en la Audiencia Nacional?

Voy a intentar explicar y actualizar lo que est pasando ahora, -23 aos despus del genocidio que ha puesto el mayor nmero de muertos desde la II Guerra Mundial- y tambin de lo que nos tememos puede pasar, no sin antes recorrer brevemente nuestra particular hemeroteca para poder entender qu est pasando en Ruanda y por qu.

1. En 2005, ALERTA RUANDA daba ttulo a un monogrfico elaborado por la Federacin de comits de solidaridad con el frica negra (UMOYA) en 2005, www.umoya.org con los que ocasionalmente colaboramos. 16 pginas que pueden leer (y descargar aqu), si quieren entender algunas piezas de este interesado rompecabezas http://www.umoya.org/images/stories/documentos/monograficos/alerta_ruanda.pdf

2. En 2008 desde La Terca Utopa, ya desmenuzbamos algunas claves de este genocidio: "Las verdades sobre lo que pasa en el Congo. Y la Comunidad Internacional, para dnde mira?", http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100384 nos preguntbamos y desgraciadamente hoy nos seguimos preguntando. https://luisangelaguilar.blogspot.com.es/2008/10/las-verdades-sobre-lo-que-pasa-en-el.html

3. En 2010, volvamos a denunciar en distintos medios http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100384 que "En Ruanda estaban pasando cosas muy serias, y en el Congo, ms". https://luisangelaguilar.blogspot.com.es/2010/02/en-ruanda-estan-pasando-cosas-muy.html. Nada ms y nada menos que la mayor cifra de muertos tras la II Guerra Mundial, y sin embargo un conflicto bien desconocido. A quin le interesa ocultarlo? Seguamos preguntando!



4. En 2012 retomamos de nuevo en La Terca Utopa que el Congo llevaba 8 millones de muertos, -civiles en su mayora- y en slo 18 aos y volvamos a preguntar, quizs como voz que clama en el desierto, Hasta cundo silenciaremos el genocidio ms grande de toda la humanidad? https://luisangelaguilar.blogspot.com.es/2012/11/8-millones-de-muertos-civiles-en-su.html, donde incluamos un Comunicado de Umoya que convendra releer hoy: Hasta cundo las riquezas naturales del Congo seguirn siendo motivo de maldicin para su pueblo?

Hechos macabros, cifras de horror.

En definitiva, lo que vemos es que, desde los aos 90, la regin africana de los Grandes Lagos sufre cclicamente catstrofes humanitarias de gran envergadura, debido a esa macabra batalla que se libra por controlar una de las zonas ms ricas del planeta en recursos minerales estratgicos. Recordemos slo algunos datos que avalan lo anterior:

* 300.000 ruandeses muertos de 1990 a 1994.

* 800.000 asesinados en 100 das en el genocidio de abril de 1994 en Ruanda.

* miles de muertos (ni se sabe la cifra) tras la toma del poder del FPR en Ruanda tras el citado genocidio.

* 300.000 refugiados ruandeses masacrados en el Congo entre 1996 y 1997.

* 6 millones de congoleos muertos -desde 1998 hasta 2003- a causa de la invasin del este del Congo por parte de Ruanda, Uganda y Burundi que se dedicaron a expoliar las inmensas riquezas del Congo (no slo del coltn que es el ms conocido).

Durante toda una dcada, continuaron las masacres ruandesas sobre los poblados congoleos, ya que a partir de 2003, Ruanda, Uganda y Burundi abandonan la invasin del Congo, pero Ruanda mantuvo su presencia militar en terreno congoleo de forma indirecta a travs de la creacin de grupos rebeldes que se hacan pasar por grupos congoleos, hasta 2013.

En este contexto tambin cabe destacar el uso por parte de los agresores de la violacin de mujeres y nias congoleas como arma de guerra, y como medio de corromper el tejido social tradicional congoleo en donde la mujer es un pilar fundamental en las familias.

Kagame responsable.

El denominador comn de todas estas crisis, desde los aos 90 hasta nuestros das, es la presencia como promotor en todas ellas del actual Presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el crculo ms cercano de su partido, el Frente Patritico Ruands (FPR). Por otra parte el Presidente de Ruanda recibe gran apoyo internacional porque su pas es la puerta de salida de las riquezas saqueadas del este de Congo: coltn, oro, diamantes, casiterira, wolframio, germanio, maderas nobles

El FPR dirigido por Kagame se ha destacado en estos aos por su crueldad con la poblacin civil tanto en terreno congoleo como con la propia poblacin ruandesa. En el este del Congo ha llevado una poltica de provocar huidas en masa en poblados para a continuacin ocuparlos con poblacin ruandesa. Es una estrategia de invasin cuyo objetivo es anexionarse los dos Kivus congoleos, por ser una de las zonas ms ricas del planeta en recursos minerales de gran valor (por eso ha masacrado poblaciones enteras, enterrado a gente viva en fosas comunes, quemado poblados,)

A nivel internacional todo esto es ocultado. Kagame goza de impunidad y proteccin mantenidos por parte de grandes grupos de poder vinculados a las materias primas estratgicas que saquea del Congo.

Y Espaa qu pinta en esto?

Pues resulta que precisamente nuestro pas, no por sus polticos ni gobiernos precisamente, tiene un protagonismo especial en este conflicto por lo que ahora contar.

En el ao 2005 un grupo de pequeas organizaciones espaolas y ruandesas presentamos una querella criminal en la Audiencia Nacional Espaola por haber asesinado el FPR a 9 cooperantes espaoles testigos de estos hechos. En el ao 2008 el juez Don Fernando Andreu Merelles emiti un auto de conclusiones por el que imputaba los crmenes de genocidio, contra la humanidad, terrorismo y otros muchos al general Kagame y a la cpula militar del FPR. Emiti rdenes de bsqueda y captura internacional contra 40 altos mandos del FPR, todos en ejercicio. Y sobre el general Kagame conclua que era el mximo responsable, pero estaba protegido por su inmunidad presidencial.

A nivel internacional, solamente el TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda) ha investigado una parte de estos crmenes, concretamente slo los cometidos en Ruanda en el breve periodo de abril a junio de 1994 (los 100 das del genocidio ruands en el que los asesinados fueron 800.000), y en ningn caso los cometidos por el FPR antes, durante o despus de este perodo. Por lo tanto, la Audiencia Nacional espaola es hoy el nico tribunal del mundo que tiene abierta una investigacin de amplio espectro sobre estos crmenes (de 1990 a 2002 excluyendo el perodo de los 100 das), y en concreto la nica que est investigando los crmenes del FPR.

Por qu es importante la causa de la Audiencia Nacional?

Porque nunca podr esperarse una vida libre de tensiones sociales en la regin si slo se reconoce la existencia de los muertos de una parte, los muertos tutsi, los muertos de los vencedores; mientras que la otra parte de las vctimas (los muertos hutu ruandeses y los congoleos) son ignoradas. Ntese que an hoy, en Ruanda, est perseguido por ley slo el comentar que ha habido genocidio de hutus.

Es tambin importante esta causa de la A.N. porque puede convertirse en una herramienta internacional de gran valor para hacer justicia en la regin; una herramienta que proporcione la base jurdica para enfrentarse al fuerte apoyo internacional que el Presidente Kagame recibe, y una herramienta que desvele que, tras la falsa imagen de presidente modelo en frica que algunos estn fabricando, hay oculta una dictadura terrible y prolfera de conflictos en la regin.

Y es importante esta causa porque si se demuestra quin es realmente el Presidente Kagame, se podr dar paso al fin del saqueo impune de las riquezas del este del Congo manchadas de sangre, y se dejara de usar a Kagame como puerta de salida de las mismas.

Una nueva crisis humanitaria?

La vida dentro de Ruanda est dominada por el pnico. La tensin social es tremenda. En estos momentos es importante prestar atencin a lo que est sucediendo en Ruanda porque hay elecciones presidenciales en agosto. La oposicin poltica al FPR se ha organizado tanto de dentro del pas como en la dispora y hasta ahora todos han sufrido represin. Algunos han sido asesinados y otros llevan aos encarcelados.

La tensin social dentro del pas es muy importante y ante las elecciones podra estallar una nueva crisis humanitaria que nos haga recordar lo sucedido en 1994. Esperemos que la comunidad internacional no mire esta vez para otro lado, haya observadores internacionales y se garantice la libre concurrencia de esos otros ruandeses que quieren acabar con esto por la va de la paz y no por la lucha armada, que hasta ahora ha sido la nica manera de querer acabar con estos ciclos de guerras, porque sa no es la salida.





Luis ngel Aguilar Montero es colaborador de Umoya, la Federacin de Comits de Solidaridad con frica Negra. www.umoya.org

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.