Terrorismo y acumulacin de capital

En el norte, guiado por le G-7, presentado como el occidente defensor de la filosofa, la poltica y los derechos, los titulares de todos los peridicos hablan de atentados, sealan hiptesis y concluyen en lo mismo: terrorismo. Un estruendo, el brillo de un cuchillo o una rfaga lo cambia todo. En los imaginarios da vuelta la idea de hombres jvenes con mochilas de explosivos que harn explotar en cualquier lugar y momento entre la multitud, en calles, plazas, metros, iglesias, estadios o parques. La imagen se completa con otros hombres jvenes robustos acorazados con visores nocturnos, fusiles de asalto, capuchas y cascos, preparados para matar despus que ocurran las explosiones.

Son las imgenes que reproducen el monopolio inexpugnable del homogneo, ideologizado e interconectado sistema de manipulacin meditica que controla la distribucin del horror. Es la asimetra de la guerra guiada de un lado por financistas globales, que imponen el ejercicios del poder, desde adentro y afuera de las estructuras de cada estado y del otro por grupos clandestinos fragmentados en comandos individuales o pequeas formaciones al acecho, de los que se sabe peco, y a los que despus de la explosin se les construye una historia, un origen, un entorno, unas motivaciones. Los dos tienen en comn la prctica de hechos terroristas. Los primeros motivados por la acumulacin ilimitada de capital y el control poltico y los segundos en parte por lo mismo, pero adems con justificacin en la indolencia de los poderes que someten, excluyen, discriminan y aborrecen a otros o por odios e impotencias contra el colonialismo y el despojo de los humillados.

Los medios no explican la tragedia, tampoco informan, su papel es estrictamente formativo en otro tipo de conciencia, sin tica, sin responsabilidad por la verdad, su inters es vender una noticia, extender el espectculo del morbo y conquistar mentes acrticas que consuman lo producido. Anuncian sin reparo que todo lo que produzca alguna zozobra es terrorismo, all meten acciones de resistencia, sabotaje, protesta social, disturbios, reacciones cvicas, movimientos de liberacin nacional o lucha contra el colonialismo, todos protegidas por los sistemas universal y regional de derechos humanos, pero tambin con garantas dentro del DIH. El terrorismo es la mejor excusa que los estados usan para hacer terrorismo y esconder la barbarie de sus mquinas de guerra.

Occidente ensea a partir del 9/11, que no hay derechos para los terroristas y que toda persona, estado o nacin, que no acate las reglas del capital y del consenso del G-7 puede ser terrorista. Para mejorar la puesta en escena se cre el ndice de Amenaza Global (Intercenterdatabase) que caracteriza a 56 grupos terroristas. Por asociacin simple se ensea a travs de medios y gobernantes que todo lo que provoque desorden a su orden global del capital y del poder, va al mismo saco de la extensa, ilimitada y difusa categora de terrorismo y con mas exactitud al islamismo o yihadismo. Al Qaeda, Al Shabaad, Talibn, Frente Nusra, Hezbola, SDF, Huthis, TTP, AQAP, Almoravides, Ansar Dime (defensores de la fe), Boko Haram, Frente de Liberacion Africana, Movimiento de Unicidad de frica Occidental, Hamas, son puestos en similares condiciones y parentescos con el Estado Islmico definido como el mas peligroso y por silogismo presentados como la interpretacin violenta del islam o la expresin del islam no modernizado. Es el posicionamiento de la tesis de que para occidente su enemigo es el oriente; para Estados Unidos el mundo latino, y para todo estado ilegitimo su pueblo.

A toda costa tratan de ser negadas las causas que pueden provocar hechos de terror, que son mltiples, por despojo, odio, impotencia, un plan expreso, inclusive por error. Ignorar, borrar, negar, que hay un antes y un despus es el propsito y en eso los medios no dejan espacio para titubear, cierran el ciclo y enfocan sus lentes y sus lenguas solo en las consecuencias, se conduce a mirar lo ocurrido y hablar del despus, sin historia, sin pasado, dejan claro que solo existe un despus de los hechos y convocan con sevicia y por repeticin a que cada quien (regla nazi) entre a hacer parte por cuenta propia del plan de persecucin y exterminio de los responsables y el objetivo comn se logra cuando cada uno en individual se sienta parte directa a la hora de aplicar una justicia inexistente.



Timboctu, una buena imagen del horror sin barreras



El film Timboctu de 2014, presenta un sencillo pero enriquecedor panorama de lo que ocurre poltica y humanamente en cualquier lugar, cuando de lo que se trata es de imponer la asimetra de guerra basada en hechos de terror. Timboctu puede ser cualquier lugar del planeta, seleccionado previamente por los planificadores del experimento brutal contra seres humanos reales, empobrecidos y humillados. Timboctu pone de manifiesto un alegato contra la arbitrariedad, los falseados tribunales de guerra que imputan, juzgan, condenan y castigan con penas de barbarie. La pequea ciudad real, hecha de barro en el ao 1100 y declarada patrimonio de la humanidad en 1986 por la Unesco, tiene la biblioteca de Andalussi que contiene mas de 300 manuscritos y documentos del islam y guarda la memoria de haber sido capital espiritual e intelectual, centro de propagacin del islam y fundadora de la universidad de Sankore (data del ao 1300 y fue reedificada en 1581) que tuvo mas de 25000 estudiantes en teologa, ley islmica y literatura. La regin cerca al rio Nger en Mali, quiere decir que es un lugar muy lejos, a la entrada del Sahara, a donde confluyen migrantes de frica occidental, los nmades bereberes y los rabes del norte, que coincide en el proverbio de que el oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del pas del hombre blanco.

La narracin estticamente impecable, muestra como de repente se ven invadidos por soldados que se reclaman libertadores cuando en verdad son los guardianes del horror que practican en nombre de la justicia. Prohben la risa, el baile, la msica, fumar y el ftbol, aunque ellos fuman y hablan de ftbol y de Zidane, que une a unas victimas -reclutadas para ser ahora victimarias- a mercenarios y criminales de oficio adiestrados como perros de presa, sin conciencia, ni sentido de humanidad. En medio del horror resiste la dignidad y en especial son las mujeres las que cantan lo prohibido, se resisten a atender las desquiciadas rdenes de los armados que en su inseguridad no logran sostener siquiera la mirada y los jvenes se ren, cantan y desobedecen jugando al ftbol sin baln.

Nada justifica el terror de los terroristas, ni el horror que crece a diario con interminables filas de desterrados que huyen caminando a donde sea, o naufragan mar adentro, o saltan los muros de infamia, en busca de salvar sus vidas vaciadas de esperanzas. Los terroristas acosan por mandato de leyes genocidas y usan sus armas inteligentes y bombas de racimo que disparan desde aviones fantasma, infestan de drones asesinos y virus, que en tierra refuerzan los cada vez mas sofisticados fusiles ak-47, M-16, ametralladoras M240, PK, KBZ95, todo es puesto a prueba por encima de las leyes de la guerra y de la paz y trasmitido en directo. Los terroristas, de estado o de grupos, producen, venden y usan armas para sostener la vigencia del terrorismo porque el sistema necesita referentes universales y principios que justifiquen el horror. Los pobres entre tanto huyen de los lugares donde la riqueza abunda y es conquistada a base de terror. Son poblaciones, comunidades, grupos histricos sometidos y discriminados que para las dbiles cortes de justicia son apenas montones de expedientes. El sistema de poder tiene tomados los conceptos, las practicas sociales y las comunicaciones y ha invertido su valor, son otra arma letal de la guerra asimtrica que promueven los despojadores. De ambos lados del terror la nueva dinmica augura mas terrorismo y sofisticado horror. En las causas habr que buscar las respuestas y encontrar a los responsables de lo que ocurre.

P:D. I. El Expresidente Martinelli de Panam, benefactor de parte de la delincuencia colombiana (directora del DAS, otros) corresponsable de similares delitos, fue puesto preso y encadenado presentado a juicio en Miami, por haber espiado a mas de 200 personas. Los espiados por el rgimen Uribe, entre opositores, magistrados, periodistas, congresistas, superan esa cifra, pero adems hubo asesinados sistemticamente Habr replica de lo mismo para el rgimen Uribe, cuando....? II. Las Farc hacan parte de la lista de 56 grupos terroristas, ya no estarn mas ah, ahora su proyecto rebelde es desarmado y el estado queda sin excusa para mantener la maquina de guerra y los hechos de terror.

