La legitimacin del orgullo fascista y la coleccin de fracasos institucionales

Desde la Coordinadora Anti Represin Regin de Murcia asistimos con estupor al lamentable espectculo que ofrece la Delegacin del Gobierno al dar el visto bueno a la concentracin del grupo neonazi, precisamente el mismo da en el que se celebra el da del Orgullo LGTBI y precisamente coincidiendo la concentracin de los intolerantes con parte del recorrido de los que celebran la diversidad.

No podemos ni calificar de torpeza este intercambio burocrtico de papeles para solicitar permisos que, bajo el paraguas y falso pretexto de la libertad de expresin, deberan denegarse, pues ninguna Constitucin ampara el derecho de un grupo de personas a utilizar la calle y los espacios pblicos para la difusin de mensajes racistas, xenfobos, aporfobos y homfobos. Desde el punto de vista institucional, entendemos como un fracaso rotundo que la calle se convierta en un escenario donde legitimar la discriminacin racial y la violencia hacia lo diferente. Entendemos que este trmite burocrtico para autorizar la concentracin de los de la #PrioridadNazional es una derrota democrtica que tira por tierra, entre otras muchas cosas, la consecucin de derechos y libertades en materia afectivo-sexual y entendemos que la Delegacin del Gobierno da el visto bueno a esta provocacin que fcilmente podra acabar con visitas al hospital o a los juzgados.

Los delitos de odio estn ya alcanzando unas cotas alarmantes en nuestra regin. En mayo de 2015, esta Coordinadora presentaba un manifiesto (El auge neonazi en Murcia. Pararlo es cosa de todas y todos) firmado por ms de 57 colectivos, asociaciones, partidos y sindicatos. En febrero de 2016, alertbamos sobre la existencia de bandas neonazis e instaba a los distintos organismos y agentes a tomar medidas. Para ello, presentbamos en el Ayuntamiento una mocin (Actuaciones para erradicar las agresiones y los delitos de odio en el municipio a travs del grupo poltico Cambiemos Murcia) que fue aprobada por unanimidad para establecer y activar unos protocolos ante el preocupante incremento de la violencia y los delitos de odio. En mayo de 2017, hace tan slo unas semanas, vea la luz otra mocin que tambin fue aprobada por todos los partidos y prohiba al grupo de ideologa neonazi Lo Nuestro hacer uso de la calle para repartir en forma de paquetes de lentejas y arroz sus encubiertos mensajes de odio al extranjero.

Desde esta Coordinadora nos preguntamos para qu sirven las mociones si luego presenciamos semejante trastorno institucional. Nos preguntamos cul es la validez o en qu se traduce la aprobacin de estas mociones. Nos preguntamos por las contradicciones que se dan en los distintos cauces administrativos.

Ayer nos llegaba tambin la informacin de que se estaba contemplando la posibilidad de cambiar la ubicacin de la concentracin de los neonazis para que no interrumpiera el trascurso del desfile del Orgullo LGTBI y poder evitar as posibles altercados. Entendemos que el 17 de junio es una fecha jugosa para la lgica partidista que, con sus respectivas carrozas, buscan el rdito electoral pues lo LGTBI est en boga y esta comunidad y sus colectivos tambin engordan las urnas con los nunca despreciables votos; entendemos que no quieren enfrentamientos que les estropeen la foto. Lo entendemos y nos parece deleznable esta actitud. Nos acordamos de aquella gran figura poltica, la nclita seora Ana Botella y sus lcidos manifestdromos ideados para no molestar. Creemos que la cuestin no es desplazar a los neonazis para que no fastidien el desfile (el desfile de tantas cosas). La cuestin aqu es que son los colectivos y las organizaciones los que estn haciendo el verdadero trabajo y tremendo esfuerzo de frenar el auge del fascismo en nuestra regin. Que no se alarme nadie ni se extrae nadie de que los grupos antifascistas hayan convocado su propia concentracin a las 18h frente a La Glorieta bajo el lema: Murcia Responde. S, alguien tiene que responder. Esperemos no tener que volver a escuchar desde ningn micrfono ni desde ningn despacho que el auge neonazi es cosa de cros y un enfrentamiento entre bandas; esperemos no tener que escuchar el flcido argumento que tergiversa y manipula el trmino violencia con el fin de eximir responsabilidades y desviar el foco: las autoridades competentes estn haciendo odos sordos.

En la tramitacin de las notificaciones para estos permisos en la Delegacin del Gobierno, se lee: [] solicitado el preceptivo Informe al Exmo. Ayuntamiento ste no lo emite, por lo que el mismo se entiende FAVORABLE []. No sabe la Delegacin del Gobierno que el excelentsimo ayuntamiento tiene aprobadas por unanimidad dos mociones contra Lo Nuestro y sus acciones? Qu adjetivo podramos utilizar para esa persona encargada del papeleo entre estas dos instituciones que gestionan nuestra vida pblica? Ser torpe, intil o fascista? Las preguntas son retricas.





Lucy Sombra (Coordinadora Anti Represin Regin de Murcia).



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.