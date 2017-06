El ex presidente Lula en un momento de la entrevista

(Fuente: www.facebook.com/Lula)



: www.facebook.com/Lula)

El expresidente Luiz Incio Lula da Silva, quien debe recibir su primera sentencia en las prximas semanas en la Operacin Lava Jato, pidi ayer la anticipacin de las elecciones, a las cuales es favorito, y calific como "esclavitud" el proyecto del gobierno de Michel Temer que tramita en el Congreso para reformar las leyes laborales y jubilatorias.", subray el ex mandatario.En ese marco, Temer espera juntar fuerzas legislativas para dar combate a la denuncia penal que le prepara el fiscal general, Rodrigo Janot, por corrupcin y obstruccin de la justicia, algo que debe ser aceptado o rechazado por una votacin del Congreso.El ex presidente Lula (2003-2010) es el favorito en las encuestas para 2018, pero posee cinco causas por corrupcin que el sostiene que forman parrte de una persecucin ideolgica del equipo de la Operacin Lava Jato, en especial el fiscal Deltan Dallagnol y el juez Sergio Moro.En ese marco, en dilogo con una radio del estado de Maranhao , gobernado por el Partido Comunista del Brasil (PCdoB), el presidente se refiri a la reforma laboral, que aguarda aprobacin del Senado y es reclamada por el sector financiero y las patronales industriales. Desde que Temer asumi, 1,5 millones de trabajadores fueron despedidos."La reforma laboral est en el camino de destruir todos los derechos laborales conquistados desde la dcada de 1940, dejando a un trabajador en una istuaacin de casi esclavitud", dijo Lula, quien apunt especficamente al artculo que elimina la negociaicn salarial entre empresas y sindicatos de un sector determinado y deja el asunto en manos de empresa y empleador. "Tambin quieren eliminar la justicia laboral, cuando sabemos que en la gran parte del pas la nica defensa de un trabajador est en la justicia laboral", sostuvo.Lula tambin fustig la reofrma jubilatoria bajo el argumento de que en los ltimos aos, a caballo de la crisis econmica, aumento el dficit previsional: "El dficit aparece cuando hay ms desempleo y se deja de aportar a la caja jubilatoria. Cuando no se activa la economa, obviamente se genera ms dficit, depende de que vuelva a funcionar la economa".El ex jefe del Partido de los Trabajadores figura primero en las encuestas pero sus problemas con la justicia pueden inhabilitarlo para 2018. En ese marco, dijo que la opcin es que se apruebe una enmienda constitucional para anticipar elecciones o "que se d curso a un impeachment de Michel Temer" en el Congreso.Temer y el mercado financiero ganaron un aliado en pro de la aprobacin de las reformas: el Partido de la Social Democracia Brasilea (PSDB) decidi permanecer en la alianza gubernamental para aprobar las leyes de flexibilizacin.A partir de julio, el juez Moro debe decidir si un apartamento de la empresa OAS que la fiscala le atribuy a Lula tiene relacin con tres contratos fraudulentos en Petrobras. "No me asusta si puedo ser preso o no porque para que alguien sea detenido debe cometer un delito, pero los que cometieron un delito son los fiscales que presentaron una denuncia con convicciones pero sin pruebas. Los desafo a que prueben algo contra mi", advirti Lula el ex mandatario.Lula dijo que hay miembros del Poder Judicial que se dejan llevar por los medios y reclam una nueva forma de eleccin de jueces en los tribunales superiores, luego del escndalo nacional generado por la absolucin de Temer por parte de la corte electoral, que desestim por 4 a 3 incluir las delaciones de Odebrecht como contribuyentes ilegales de la campaa de 2014 en la frmula Dilma Rousseff-Michel Temer.Temer, quien viajar la prxima semana a Rusia y Noruega en visita oficial, es blanco de una nueva avanzada judicial. El fiscal general, Rodrigo Janot, prepara una denuncia penal contra el gobernante, que traicion a Rousseff el ao pasado para destituirla del cargo y se pas a la oposicin.Temer tiene por delante el panorama judicial referente a la investigacin que le abri el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) por corrupcin, obstruccin de la justicia y asociacin ilcita. Janot debe definir si hace la denuncia contra Temer por el supuesto aval al pago de sobornos registrado en una conversacin que mantuvo con el dueo del frigorfico JBS, Joesley Batista, un delator que lo grab conversando sobre coimas y compra de fiscales y jueces. Batista, el magnate famoso por grabar a Temer supuestamente avalando sobornos, regres hoy de China para ampliar su delacin premiada ante la polica.Esta crisis iniciada en mayo para Temer tiene sus tiempos judiciales: a partir de la denuncia del fiscal general, el caso debe ser enviado al STF, que a su vez la enviar a la Cmara de Diputados. La cmara baja debe votar (necesita dos tercios) si acepta o rechaza la denuncia, ya que se trata de definir si el presidente ser procesado. El trmite parlamentario puede estar listo para fines de agosto y principios de septiembre, y depende del presidente de Diputados y primero en la lnea de sucesin presidencial, Rodrigo Maia.En el gobierno esperan resistencia ya que el Congreso podra salvar nuevamente a Temer de esta acusacin: "Lo que est haciendo el fiscal general es una persecucin", dijo Alceu Moreira, el futuro instructor del caso en la comisin de justicia de la Cmara de Diputados. Moreira promete defender a Temer en la votacin para determinar si acepta o no la denuncia. Pertenece al mismo sector, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasilea (PMDB). El proceso de votacin es similar al de un juicio poltico, pero si es aceptada la denuncia del fiscal el caso ser no juzgado por el Senado sino por la corte, con el mandatario apartado por 180 das, hasta tener un veredicto.Segn la TV Globo, Janot, que est reuniendo pruebas en la investigacin sobre Temer y la grabacin que le hizo Batista, incluir el caso de Rodrigo Rocha Loures, ex asesor presidencial filmado llevando 500.000 reales dada por JBS supuestamente con Temer tambin como destinatario.