Plan Popular de Emergencia: anlisis parcial de su contenido

Aviones, yates y helicpteros privados estn exentos de impuestos a la propiedad

Brasil de Fato

Cada comienzo de ao, invariablemente, Jos Vieira da Silva, de 54 aos, recibe en su casa, en el barrio de Limo, en So Paulo, la factura del Impuesto sobre la Propiedad de Vehculos Automotores (IPVA). Propietario de un Chevrolet Onix que lo comparte con su esposa Jos celebra que el valor baje a medida que envejece el automvil. Aun as, este ao debi desembolsar el equivalente a US$ 336 para el tributo.

Por otro lado, dueos de helicpteros, pequeos jets particulares, yates y lanchas se encuentran exentos en Brasil de esta tasa anual. En 2013, el Sindicato Nacional de Auditores Fiscales del Servicio de Recaudacin de Rentas de Brasil (SINDIFISCO) calcul que, si los aviones particulares y helicpteros pagasen IPVA en el pas, los gobiernos de los estados podran recaudar un monto superior a US$ 825millones.



La cifra asciende con la actualizacin, por ejemplo, de la flota de helicpteros. El SINDIFISCO haba utilizado el nmero de 903 helicpteros cuando hoy la flota del pas ya sobrepasa los 2,1mil, llegando a ser la mayor de helicpteros urbanos del mundo, segn la Agencia Nacional de Aviacin Civil (ANAC).

Joo Sics, profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la situacin es un ejemplo de la desigualdad tributaria en Brasil. Es una gran injusticia porque un automvil tiene un valor, en trminos de propiedad, bajo en relacin a estos que estn exentos. Un jet pequeo puede costar alrededor de US$ 10 millones, mientras que un automvil de segunda mano, unos US$ 4,6 mil, observ.

Impuesto

El tema se lleg a debatir en el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2007. En su momento, la Corte, conducida por el ministro Gilmar Mendes, entendi que el IPVA sucedi a la antigua Tasa Rodoviria [de carreteras] nica (TRU), que histricamente excluye embarcaciones y aeronaves. Los barcos y aeronaves son registrados por el Tribunal Marino, por la Capitana de Puertos o por el Ministerio de Aeronutica, y no porlos municipios, como los automviles.

Sics resalta que el IPVA es un impuesto a lapropiedad, y no una tasa de uso, como lo son los peajes, estacionamientos o tasas de puertos. "Es un impuesto sobrela propiedad. O sea, este impuesto incide sobre vehculos populares, pero no incide en estos vehculos que tambin son automotores, dijo.



La extensin del IPVA abarcos, helicpteros y aviones es uno de los problemas para los cuales elPlan Popular de Emergencia [Clic aqu, para para descargarel documento completo, en espaol], creado por elFrente Brasil Popular(FBP) formado por ms de 80 organizaciones , presenta soluciones.

El ao pasado, el diputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) present un proyecto de ley al Congreso Nacional para la creacin de un impuesto similar al IPVA para propietarios de embarcaciones y aeronaves.

"Estas [propuestas de enmienda constitucional] se encuentran detenidas porque diputados,senadores y sus financiadores, son dueos de helicpteros, jets pequeos, lanchas y jet ski", afirm el profesor.

Incluso sin contar con mar, el Distrito Federal es la cuarta entidad de la federacin con la mayor flota de embarcaciones de lujo del pas. En primer lugar en el ranking nacional est So Paulo, seguido por Rio de Janeiro y Paran.

Grandes fortunas

Adems de extender el IPVA, el Plan Popular de Emergencia propone la adopcin del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). Con una alcuota anual variable entre 0,5% y 1%.El impuesto incidira sobre quienes detentan un patrimonio lquido superior a ocho mil veces el lmite de exencin previsto en el Impuesto a la Renta de Personas Fsicas del periodo recaudatorio.

Sics explica que, de todos los impuestos aprobados en la Constitucin de 1988, el IGF es el nico que an no fue reglamentado. El ministro del STF Alexandre de Moraes, indicado por el presidente golpista Michel Temer (PMDB), extingui, sin analizar el mrito, el pedido de reglamentacin del IGF.

Una Accin Directa de Inconstitucionalidad por Omisin (ADO) fue propuesta por el Gobernador de Maranho, Flvio Dino del Partido Comunista de Brasil. Moraes aleg que los gobernadores solo pueden presentaracciones directas de inconstitucionalidad si demuestran que la materia en discusin afecta a sus estados.

Pases europeos con buenos ndices de igualdad social, como Francia, Suiza, Noruega y Luxemburgo, ya adoptaron el tributo. En Espaa e Islandia, el IGF surgi como una medida para combatir los efectos de la crisis econmica de 2008. En Amrica Latina, Uruguay y Argentina tambin son adeptos de impuestos sobre las grandes fortunas.

"Es un impuesto con alcuota baja, como la propuesta sugerida por el Frente Brasil Popular, y no es verdad que eso hara que los propietarios de fortunas las saquendel pas. El caso de Francia muestra exactamente lo contrario, como est habiendo concentracin de riqueza en el mundo,cada ao que pasa el nmero de contribuyentes aumenta y la recaudacin tambin", dijo.