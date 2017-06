La izquierda de la CIA

La pupila insomne

La Agencia llevaba tiempo dndole a una idea:Despus de hablar con (el escritor hngaro ex comunista que funga como asesor de la Oficina Britnica de Asuntos Exteriores, del Departamento de Estado de los Estados Unidos e, inclusive, trabajaba para la CIA, Arthur)* Koestler, esta idea comenz a tomar forma.La destruccin del mito comunista, deca, slo se podra conseguir movilizando, en una campaa de persuasin, a aquellas figuras de la izquierda que no eran comunistas. Las personas de las que hablaba Koestler ya tenan su propio nombreen el Departamento de Estado y en los crculos de los servicios de inteligencia. En lo que Arthur Schlesinger haba calificado de revolucin silenciosa,

Por supuesto, para la CIA, la estrategia de promover a la izquierda no comunista habra de ser el fundamento terico de las operaciones de la Agencia contra el comunismo durante las siguientes dos dcadas**

*Nota de LPI

**Michael Warner, Origin of the Congress for Cultural Fredom, Studies in Intelligence, vol 38/5, verano de 1995.

Tomado de la CIA y la Guerra Fra Cultural.Frances Stonor Saunders. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2003, pp 96-97.



Fuente: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/06/15/la-izquierda-de-la-cia-por-frances-stonor-saunders/