El desafo de Cuba para Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunci que el prximo viernes 16 de junio dar a conocer en el estado de la Florida las lneas y medidas de la poltica de su administracin hacia Cuba. Mucho se ha especulado al respecto desde ambos bordes del estrecho que separa a ambos pases. Algunos pronsticos y anlisis parecen sostenerse en un hecho por demostrar, el que sustenta que existe en la Isla incertidumbre ante lo que se anuncie y que es un reto para la Revolucin Cubana. Considero que en realidad el desafo es para el controvertido recin estrenado presidente norteamericano.Sean las que sean las lneas polticas que anuncie el viernes, se hace necesario valorar un grupo de elementos objetivos que conforman los antecedentes del desafo Cuba para Trump.En la era del presidente Obama, el hombre de negocios Donald Trump, magnate inmobiliario y principal accionista de numerosos hoteles en varias ciudades del mundo, envi a La Habana a funcionarios para explorar la posibilidad de establecer negociaciones en la rama hotelera y del turismo. Algunos de estos hombres de su absoluta confianza, ocupan en la actual administracin cargos influyentes dentro del enramado del proceso de elaboracin de polticas en EEUU.En su campaa presidencial aun cuando es sabido que una cosa son las promesas y otra las realidades- Trump sum una importante cantidad de votos de la clase media y trabajadora de su pas defendiendo la poltica proteccionista a la economa norteamericana, el incremento de puestos de trabajo al atraer al territorio de la Unin fbricas y plantas ubicadas en el exterior, facilidades para el comercio, la exportacin e incremento de los impuestos a productos importados.Tambin capt la atencin de millones de norteamericanos con su posicin en contra de la forma en que se hace la poltica en Estados Unidos, sus crticas a los polticos tradicionales, a los compromisos que a espalda de los electores se establecen, al establishment que rige el proceder en ese pas. Algunos politlogos consideran que Trump fue la carta que jug la oligarqua financiera para acceder directamente al poder, cansada de hacerlo a travs de los polticos tradicionales.De forma paralela tomemos en cuenta que, hasta el da de hoy importantes empresas norteamericanas, tales como aerolneas, tursticas, de comunicaciones y alimentacin entre otras, mantienen un sostenido y en incremento flujo de negocios con Cuba. Ir la poltica Trump hacia Cuba en contra del desarrollo y de las posibilidades de negocios de empresas de EEUU?La poltica migratoria propuesta y hasta el momento instrumentada- muro en la frontera con Mxico incluido- a pesar de implantarse en un pas producto de la inmigracin y de las mltiples protestas que la misma ha conllevado, est en consonancia con la ltima medida tomada por la administracin Obama con relacin a este tema con Cuba que fue derogar la injusta poltica de pies secos, pies mojados con la cual durante aos incentivaron la trata de personas en el estrecho de la Florida y una emigracin ilegal de talante poltico al favorecer a los inmigrantes cubanos. Con la derogacin de dicha poltica se normaliza en cierta medida los vnculos migratorios con Cuba, equiparndola con otros pases de Amrica Latina.A mi entender, la derogacin de la poltica de pies secos, pies mojados fue un acuerdo entre el presidente saliente y el entrante, a ambos los beneficio y al no hacer ninguna alusin hasta el presente de este tema, Trump mantiene el apoyo de los influyentes congresistas de la Florida.Mucho se ha manejado la posibilidad de un viraje sobre la concesin de visas a cubanos y mayor limitacin a los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Todo es posible, pero con la presin dentro del Senado de 55 congresistas que apoyan la Ley de Libertad para Viajar a Cuba presentada en mayo de este ao, la carta enviada al secretario de estado por 14 senadores hace apenas unos das solicitando mantener los avances en las relaciones con Cuba, ms otras acciones de grupos lobistas en Washington, no debe haber retrocesos que a quien primero impactaran negativamente sera a sectores econmicos norteamericanos y a las libertades de sus ciudadanos.Como se ha podido ver, es muy estrecho el margen de cambio de la poltica de la anterior administracin hacia Cuba que le queda- en un mundo racional- al actual presidente de Estados Unidos.Es por ello que considero que la nueva poltica hacia Cuba que dictar la administracin Trump, se concentrar en la retrica poltica, fundamentalmente en lo concerniente a su concepto de derechos humanos, recrudeciendo el discurso y aadiendo elementos prcticos que lo respalde, exigiendo al gobierno revolucionario cubano mejoras en este tema, y una larga lista de etc.Asimismo, podemos esperar que la nueva poltica Trump hacia Cuba desautorice la ejecucin del comercio con empresas militares cubanas, un eufemismo freudiano existente solo en la cabeza de los halcones de Washington que estn acostumbrados a la existencia de su complejo militar industrial, pues en la economa socialista cubana las grandes empresas y corporaciones son estatales y rinden cuenta ante sus dueos, los once millones de cubanos, a travs de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus Consejos de Estado y Ministros.As pues, solo debemos aadir a estos elementos de anlisis algo que la poltica estadounidense debi haber aprendido hace muchos aos y que solo ha dado muestras de comprender parcialmente: la firmeza de la poltica de Cuba hacia los Estados Unidos, fundamentada en el respeto, la soberana, la ms absoluta independencia, el humanismo y la solidaridad y sobre todo en la dignidad de un pueblo que ha aprendido a vencer y no ceder bajo ninguna amenaza ni presin, que no conoce la palabra miedo y que nunca ha hecho concesiones.No hay dudas, Cuba representa un gran desafo para Donald Trump, puede negarse a l mismo, ir en contra de lo que ha defendido durante toda su vida y constituy la base de su campaa electoral, puede ceder ante las presiones de los polticos de Washington, o mejor ante el establishment, lo mismo que critic con severidad hace apenas unos meses y echar atrs algunas medidas tomadas por Obama, o por otra parte puede demostrar ser un presidente pragmtico, favorecer el incremento del comercio con Cuba y entregarle a sus conciudadanos el derecho de viajar libremente a donde lo consideren oportuno. Este presidente norteamericano no tiene que demostrar a nadie que es firme, que es un halcn, porque sus posiciones incluso con aliados son tan severas que a nadie le puede quedar dudas, pero siempre defendiendo los intereses econmicos de la oligarqua que l representa.Esto nos lleva a comprender el error de algunos cubanlogos que piensan que Trump ceder ante las presiones de la extrema derecha del sur de la Florida, no tiene necesidad poltica de hacerlo y ese planteamiento no es ms que la justificacin de los politiqueros de origen cubano para mantener su status quo. Sean cuales sean las medidas que tome, las razones habr que buscarlas en otros mbitos, no en el sur de la Florida. Esperemos.

