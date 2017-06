Canad

Organizan una manifestacin festiva contra las deportaciones, por la apertura de las fronteras y por una ciudad solidaria

El domingo 18 de junio, personas migrantes y refugiadas, con sus aliados y aliadas, tomarn las calles del barrio Cte-des-neiges, en Montreal. En esta marcha festiva, musical y familiar, demandarn el fin de las deportaciones, de las detenciones y de la doble pena, la regularizacin inmediata de todas las personas que se encuentran sin estatus legal, as como que Montreal se vuelva una verdadera ciudad santuario.

En el curso de los ltimos meses, la retrica anti-inmigrante se ha mostrado de manera cada vez ms descarada, particularmente a travs de la sorprendente normalizacin de la extrema derecha y de los ataques racistas contra migrantes, as como de la fortificacin explcita de las fronteras.

En el mes de febrero, el Consejo de la Ciudad de Montreal adopt una mocin segn la cual Montreal se converta en una "ciudad santuario", lo que dio la falsa impresin que Montreal no iba ms a cooperar con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad (ASFC), y que los y las montrealenses sin papeles migratorios podan tener acceso a los servicios pblicos sin tener miedo de ser expulsadas o expulsados, lo que no es cierto.

"Estos gestos tienen un impacto ms bien simblico y no ayudan a luchar contra la violencia de las fronteras. Estos gestos hacen ms mal que bien, pues crean falsas expectativas" dice Graham Latham, miembro de Solidaridad Sin Fronteras y uno de los organizadores de la marcha anual.

En este contexto, las luchas de las personas migrantes, y de sus aliados y aliadas, son ms importantes que nunca. Y estas luchas son tambin ms dinmicas que nunca. Los medios dedicaron recientemente muchas de sus portadas a personas como Marcia*, una montrealense sin estatus y ciega que lucha desde hace mucho tiempo para tener acceso a servicios mnimos de salud. Los miembros de la comunidad guineana de Montreal, que luchan contra su deportacin, el Colectivo de Educacin sin fronteras, que reclama el acceso a una educacin gratuita para los nios y nias sin estatus, y el Colectivo de Mujeres sin Estatus, que contina su campaa con el objetivo de obtener un estatus migratorio para ellas y para sus familias, son otros ejemplos de luchas que han ganado visibilidad ltimamente.

"Tenemos que combatir las deportaciones porque ellas destruyen todo lo que hemos construido aqu", explica Barry Mohamed Diould, del Comit Guineano por un estatus para todas y todos. "Vivimos aqu desde hace aos. Trabajamos y formamos parte de la comunidad. Aqu nos sentimos en casa".

Muchas centenas de personas continan atravesando la frontera entre Canad y Estados Unidos, desafiando la lgica violenta de esta frontera. Como nos lo recuerda la trgica muerte de la solicitante de asilo Mavis Otuteye, las personas alrededor del planeta son capaces de tomar riesgos enormes en busca de seguridad, de paz y de oportunidades.

Demandamos la apertura de las fronteras porque las leyes punitivas y el control de las fronteras slo agravan los peligros a los que las y los migrantes se enfrentan, agrega Graham Latham.

Centenas de miles de personas viven sin documentos migratorios tanto en Montreal como a travs de Canad, forzadas a sufrir la precaridad y la explotacin en sus empleos, sin acceso a servicios de salud, a educacin, o a otros servicios esenciales, y bajo la constante amenaza de una deportacin. Marcia, quien ha vivido y trabajado en Montreal por 35 aos sin estatus, es un ejemplo de los impactos cotidianos de la frontera: Como una persona sin estatus, desde que era joven hasta mi adultez, le he dado mucho a Canad. He trabajado muy duro, era una mano de obra muy barata. Y como no tena estatus, no tena acceso a atencin de salud y mi salario slo me alcanzaba para sobrevivir, no pude obtener ayuda para mi diabetes. Por esta razn, perd la visin.

La movilizacin Un estatus para todas y todos es organizada anualmente desde el ao 2004 por Solidaridad Sin Fronteras, una red de justicia migrante basada en Montreal. Solidaridad sin Fronteras milita por la apertura de las fronteras y por la libre circulacin de personas en busca de justicia y dignidad.

