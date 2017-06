Un intelectual revolucionario

Fernando Martnez Heredia, muerto esta semana en La Habana, fue el intelectual ms importante de la revolucin cubana. Su trayectoria, su obra, su actuacin en Cuba y en toda Amrica Latina, han hecho de l y de sus pensamientos, una presencia insustituible en la lucha de ideas.

Fernando dirigi la revista Pensamiento Crtico, la ms importante del continente en los aos 60, que haca llegar a Cuba y a muchsimos pases de Amrica Latina lo ms nuevo y relevante que produca la nueva izquierda mundial. Se mezclaban textos del Che, discursos de Fidel, con artculos de Ernest Mandel, de Althusser, de lderes de la izquierda latinoamericana, junto a la redicin de textos clsicos del marxismo.

Ms adelante, Fernando fue un activo participante del Centro de Estudios de Amrica (CEA), que reagrup lo mejor y lo ms importante de la intelectualidad cubana, publicando textos determinantes para entender la realidad en Cuba y de todo el continente.

En el momento de su muerte, trato de rescatar su trayectoria personal, su formacin poltica, para que se tenga una idea de cmo se formaba la intelectualidad cubana en los comienzos de la revolucin. Siempre uno llegaba a La Habana y buscaba a Fernando para enterarse de cmo andaba la isla, a qu se dedicaba l, cules eran sus grandes preocupaciones. Y puedo decir que siempre, a lo largo de tantas dcadas transcurridas desde el comienzo de la revolucin, hemos coincidido siempre en nuestras visiones polticas y preocupaciones tericas.

En uno de esos viajes le hice una larga entrevista para la revista Crtica y Emancipacin (ao 9, nmero 5) que yo fund y dirig en sus primeros aos, cuando diriga Clacso. As l se refera a sus orgenes: Nac en el pueblo de Yaguajay, en la antigua provincia de Las Villas. Mi padre peda limosna en la calle cuando era nio y no fue nunca a una escuela. Mi madre hizo slo el primer ao de primaria y de ah pas a ser una nia obrera en la industria del tabaco. Eramos seis hermanos pero slo cuatro llegamos a adultos. Yo nac en 1939. Estudi siempre en escuelas pblicas. Comenc a leer cosas politizadas en Bohemia, la revista semanal cubana ms famosa, de extraordinaria calidad. Tiraba ms de 300 mil ejemplares. Enviaba 700 ejemplares a Buenos Aires por avin.

En Santa Clara particip en las protestas estudiantiles. Por primera vez o hablar de Fidel. Asaltaron al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y ello me caus un impacto decisivo. Yo tena entonces 14 aos y mi mam me haba llevado a ver unos familiares a un poblado. Al salir vimos el cuartel con todos los soldados en guardia. Preguntamos a alguien, que nos dijo que haban peleado en Santiago de Cuba y que el ejrcito estaba movilizado. Al da siguiente el dictador habl al pas, lo escuch y pens que haba dicho muchas mentiras, y que los asaltantes al Moncada eran unos hroes revolucionarios. Para hacer algo comenc a anotar en una libreta los pocos nombres de los muertos que iban apareciendo, para evitar que cayeran en el olvido.

Cmo viviste el primero de enero del 1959, le pregunt: Yo estaba en Santa Clara, se estaba combatiendo ah desde el 28 de diciembre. Es la famosa batalla que dirigi el Che. Recuerdo al Che con un brazo fracturado, con una seguridad absoluta en s mismo, caminando por una va principal, la calle Independencia, ancha y recta. El ejrcito trataba de avanzar como a 700 metros, vena con dos tanques; sus disparos eran lejanos, pero en lnea recta el fusil es efectivo a esa distancia y ms. El Che se detuvo delante de una vidriera destrozada del Ten Acentos, y lleg bajo el fuego hasta la esquina siguiente, donde haba cinco o seis rebeldes. Yo estaba a unos 50 metros, con bastante miedo, pegado a la acera. Ahora pienso que actuaba as para darles confianza a los que vean, porque los caones de tanques en una ciudad hacen un ruido espantoso.

As Fernando tuvo las primeras noticias y los primeros contactos con Fidel y con el Che, as empez a integrarse a la revolucin en su pas. La primera lectura de marxismo que le dieron fue el Manual de Economa Poltica, de la Academia de Ciencias de la Unin Sovitica. Y reaccion rpido: Si esto es el marxismo, yo no sigo, esto es insoportable . Felizmente para el marxismo cubano pocos meses despus le dieron El Estado y la Revolucin, de Lenin, cuya lectura le encant. Pero su maestra principal del marxismo era la revolucin . Yo absorba todo lo que Fidel deca .

En la entrevista Fernando relata cmo naci la idea de la revista Pensamiento Crtico, cmo surgi su primer nmero a finales de 1966, sobre las luchas armadas en Amrica Latina. A partir de ah Fernando Martnez Heredia se proyect como un lder de vanguardia del pensamiento crtico cubano y latinoamericano. En los ltimos aos se dedic a un balance de la historia cubana del siglo XX, retomando temas como la cuestin nacional, su articulacin con la lucha por el socialismo, as como un balance del pensamiento y de la vida de Fidel, su ltima obra.

