La cooperativa Arag Cinema de Valencia presenta la pelcula Clase valiente. El poder de las palabras

La derecha lleva 50 aos mandando en el mundo Algo habr hecho en materia de comunicacin

Pueden las palabras cambiar el mundo? Con esta pregunta se presenta la pelcula Clase valiente. El poder de las palabras en Twitter. Estrenada el dos de junio, el documental de 75 minutos dirigido por Vctor Alonso Berbel incluye la explicacin de una veintena de analistas, comunicadores y periodistas sobre cmo la realidad muta en funcin de los trminos usados para definirla. Ante el espectador exponen sus ideas los periodistas Owen Jones e Iaki Gabilondo; el doctor en Ciencia Cognitiva y Lingstica, George Lakoff; el politlogo y diputado igo Errejn; los consultores Luis Arroyo y Antoni Gutirrez Rub; la catedrtica de Lengua Espaola en la Universitat de Barcelona, Estrella Montolo; y el autor de Storytelling. La mquina de fabricar historias y formatear las mentes, Christian Salmon, entre otros. Producida por Compacto y por Fractal 7, el filme ha sido reconocido y premiado en los festivales Docs de Barcelona y Abycine de Albacete. El 14 de junio fue presentado en la Cooperativa Arag Cinema de Valencia.

El documental sostiene la tesis de que el lenguaje construye la realidad, que asimismo puede transformarse mediante las palabras. Esto ocurre mediante un proceso lento y en buena medida inconsciente. Los autores defienden otra idea central: resulta imposible, mediante la eleccin de las palabras, no hacer poltica. El punto de partida es la entrevista, primera del filme, con el profesor de la Universidad de Berkeley (California), George Lakoff, autor de No pienses en un elefante (2007) y Poltica moral: cmo piensan progresistas y conservadores (2016). El primero de los libros, que se titula como el smbolo del Partido Republicano estadounidense, aborda los progresos de esta formacin desde la era Reagan. Segn Lakoff, el ser humano piensa en trminos de marcos de referencia o frames, y con metforas. En ese contexto, la derecha norteamericana ha difundido marcos mentales como defensa fuerte, mercados libres, impuestos bajos, menos gobierno y valores familiares.

Jan Matheu, guionista del documental junto a Vctor Alonso Berbel y Borja Barrera, comparte una de las grandes inquietudes de Lakoff: Cmo es posible que la ideologa de derechas, que tericamente beneficia a una minora, se haya convertido en mayoritaria? Mediante el modo en que enmarcamos y las palabras que utilizamos, se apela a la moral de las personas y a lo que estas creen es correcto; esto les hace decidir el voto y sobre los asuntos cotidianos, explica Matheu. Pueden citarse mltiples ejemplos de palabras que remiten a diferentes marcos cognitivos, y cuyo uso no resulta inocente. Uno de tantos, la distincin entre gastar (dinero que no revierte en nada a cambio) e invertir (capital que generar algo nuevo) en las discusiones sobre el llamado Estado del Bienestar. Otro ejemplo mencionado por el productor y guionista es el del trmino patria, que en Espaa ha arraigado en la derecha ms nacionalista, pero al que Podemos ha dado otro uso. Un patriota vendra a ser, en este lenguaje alternativo, un defensor de los servicios sociales de calidad y las pensiones dignas.

En la pelcula la profesora Estrella Montolo explica la estrategia empleada por la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para enfrentarse a la exportavoz del PP en el consistorio, Esperanza Aguirre, durante la campaa electoral de mayo de 2015. Se trataba de desactivar la hostilidad de la lideresa que dos aos despus dimiti por el caso Lezo, quien se caracterizaba por un estilo muy spero y bronco. A Carmena le result muy efectivo un discurso de esta guisa: Cmo vamos a pelearnos t y yo si somos dos personas mayores? Cmo vamos a decir mentiras? Podemos simplemente hablar y decir la verdad. Introduce otra clave el periodista Owen Jones, quien se dio a conocer especialmente por Chavs: la demonizacin de la clase obrera (2011) y en 2015 public El establishment: la casta al desnudo. El escritor britnico expone en el documental la Teora de la Ventana Overton (por el politlogo estadounidense Joseph P. Overton), que establece el marco del sentido comn, lo razonable y polticamente realizable en cada momento. Fuera de esa ventana queda lo absurdo, radical y polticamente imposible.

Pero la ventana se puede ir moviendo, y es lo que ha hecho la derecha, apunta Jan Matheu, quien se remite a la mocin de censura planteada por Podemos al gobierno de Rajoy los das 13 y 14 de junio. Pese a los ms de 60 casos de corrupcin del PP, se ha dicho que la mocin es un circo y slo responde al provecho personal de quienes la presentaron, explica el guionista. Pero en cualquier otro pas se hubiera considerado normal y nadie la habra discutido.

Matheu estudi comunicacin audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y el documental Clase Valiente se corresponde con el trabajo de final de Grado que comenz con Vctor Alonso Berbel y Borja Barrera. Actualmente trabaja en el guin de otra pelcula, Plantacin, que cuenta el funcionamiento de un ingenio azucarero en la Repblica Dominicana. El autor concluye que las condiciones de esclavitud y extrema pobreza de la mano de obra respondan a una planificacin deliberada. Tras la proyeccin de Clase Valiente, Jan Matheu responde a preguntas sobre la relevancia de las palabras y los relatos en la poltica actual. En qu lugar quedan los hechos, la realidad y la verdad si se otorga todo el poder a los discursos? Los hechos nos han de llevar a que nos realicemos las preguntas bsicas: quines somos como colectivo, cules son nuestros problemas y cmo podemos resolverlos, sostiene el productor y guionista, que parte de Lakoff para su explicacin. Adems el lenguaje es la poltica, no ha de entenderse como la tapadera o propaganda que pueda hacerse despus.

Existe hoy una inflacin de relaciones pblicas, jefaturas de gabinete, departamentos institucionales de comunicacin, argumentarios, asesoras y consultores dedicados a la publicidad poltica? La respuesta puede ser afirmativa, si uno piensa que estas herramientas han de estar en manos exclusivamente de los tcnicos; pero cuestin diferente es si los conocimientos sirven a la ciudadana para protegerse de la manipulacin; me parece esencial que se sepa el modo en que se tejen los discursos. Adems, el guionista de Ciudad Valiente subraya que as como la izquierda no se plantea si se tiene o no que profesionalizar la comunicacin, la derecha lleva 50 aos hacindolo, y resulta imbatible alrededor del mundo; algo en materia de comunicacin habrn hecho.

Jan Matheu explica que para jugar a la poltica convencional, si una organizacin pretende competir, o asume las reglas establecidas o la nica alternativa reside en la conquista directa del poder; Y si no, lo tiene crudo. El final de la argumentacin resulta demoledor: Mientras pensamos cmo hemos de comunicar, siendo sinceros e intentando no engaar ni manipular, hemos sufrido dos reformas laborales y la Ley Mordaza. Qu diferencias separan a la comunicacin poltica actual de las estrategias de Joseph Goebbels, la propaganda difundida durante la guerra de 1936, la cartelera antifascista o el paz, pan y tierra de Lenin? Creo que hay una cierta tradicin marxista destaca Matheu- que parte de una premisa que hoy cuesta validar: si decimos la verdad, la gente la escuchar y les convenceremos; pero incluso hay veces en que decir las cosas crudamente, puede desactivar las ganas de entenderlas; ha ocurrido con la crisis de los refugiados o la guerra de Iraq Tambin hay investigaciones detalladas y medios alternativos, pero por alguna razn no se activa la respuesta.

La activista y miembro del Consejo Ciudadano Autonmico de Podemos en el Pas Valenciano, Ana Forns, destaca la importancia de que los movimientos sociales construyan una narrativa propia y transformadora; sin embargo, tambin corres el riesgo de quedarte en el gueto, perdido en luchas internas y cuestiones meramente organizativas. Por ello, el reto consiste en trascender los mbitos de la estricta militancia, y hacerlo sin que pierdan fuerza los discursos antagnicos. Adems el problema con el lenguaje lo viven en ocasiones los mismos activistas: entramos en espacios distintos a los de la militancia habitual y a lo mejor no entendemos los cdigos. Otras veces los lmites no resultan tan claros: Podemos caer en el reformismo o en legitimar aquello que se impugna, por ejemplo cuando se habla de respeto a los derechos humanos en los CIE y no de su abolicin. En el da a da se afrontan contradicciones. En alguna ocasin los activistas nos pronunciamos con una especie de superioridad moral, y mucha gente puede no conocer qu ocurre dentro de un CIE o que en el estado espaol se tortura, explica Ana Forns.

Cuando el gobierno de Rajoy se refiere al envejecimiento activo plantea realmente que los mayores trabajen; la reforma laboral favorece la denominada movilidad exterior de los jvenes; y un abaratamiento del despido permitira una mayor flexibilidad y freno a las rigideces del mercado laboral, seala el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, Hctor Illueca, como ejemplos de manipulacin lingstica. Si en la comunicacin poltica actual han de tomarse los marcos de Lakoff como punto de inicio, qu espacio queda entonces para la comunicacin emancipadora? Han de oponerse marcos alternativos que mantengan un pie por delante y otro en el sentido comn de la gente; pero sin que ello suponga la renuncia a nuestra ideologa ni modo de entender el mundo. Illueca constata que todos los partidos polticos hacen valer discursos impositivos, para que las personas los compren. Sin embargo, aade, la poltica emancipatoria ha de hacerse con pedagoga de masas. El activista advierte de algunos riesgos: en la cuestin de los lenguajes y el discurso, resulta capital no perder de vista la nocin de Verdad. Para no incurrir en la neolengua orwelliana.

