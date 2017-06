Ese chuleras bufn de alcantarilla

eldiario.es

El otro da estuvo en Penscola Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Se celebraba all el congreso provincial de su partido. Y como estaba en su salsa, vitoreado por el entusiasmo desbordado de sus fans con el escapulario azul al cuello, se quiso hacer el gracioso. La gracia consisti en fingirse irrespetuosamente tartamudo a la hora de pronunciar el apellido de Ximo Puig. Que si Puig. Que si Puy. Que si Puich

Hablaba en estas pginas Adolf Beltran del estilo perdonavidas y la mala sombra de ese individuo. Acertado dibujo de un tipo al que slo le falta el uniforme falangista para salir a la calle dando puetazos a quien le plante cara o no levante el brazo y extienda la palma de la mano mientras suena en su mvil el Cara al sol.

Habla el chulo portavoz del PP con la boca torcida, como si se reservara el veneno de su saliva para el segundo turno de insultos, como si para ese segundo turno de insultos guardara en stand by sus cojones de macho ibrico al estilo Humphrey Bogart, pero sin ese acuoso melodrama que Bogart destilaba como nadie -tal vez Marlon Brando o Edward G. Robinson- al interpretar sus personajes.

Esta democracia no es una democracia seria. Eso ya lo sabemos. Si lo fuera, si esta democracia fuera algo serio y no un refrito anfibio de franquismo remasterizado, ni Rajoy el de los seiscientos ladrones ni su bufn de alcantarilla tendran sitio en esa democracia.

No es la primera vez que ese pelanas se burla con su irona malapata de quien piensa diferente. Se siente a gusto as, en medio de esta crisis moral que, como deca Antonio Machado, es el terreno abonado para el triunfo del cinismo. Memorable el desprecio hacia las vctimas que el fascismo dej en las cunetas y a los pies de las tapias de los cementerios. Recuerden aquello que dijo sobre esas vctimas y las familias que intentan recuperar sus cuerpos y la dignidad de unas ideas arrumbadas por la dictadura franquista y la propia transicin. Recuerden aquello que dijo, s, recurdenlo para saber de qu fulano escribo en estas lneas: algunos slo se han acordado de su padre cuando haba subvenciones para encontrarlo.

Le pregunto al falangista: cuntas vctimas cercanas tiene usted enterradas en las cunetas? Seguro que ninguna y que si tiene algunas de cuando la guerra no estarn abandonadas en la srdida invisibilidad de las cunetas sino que durante muchos aos estuvieron bien a la vista sus nombres en las fachadas de las iglesias. Desprecia el del PP con un cinismo que aterra la honorabilidad de esas vctimas invisibles y yo desprecio con la misma energa la honorabilidad con que el franquismo -o sea, el sello acuado con sangre republicana por los suyos- premi insultantemente a sus asesinos. Tambin recordaba el colega Adolf Beltran lo que ese desalmado dijo a propsito de la exhumacin en el Valle de los Cados: Esto de estar todos los das con los muertos para arriba y para abajo supongo que ser el entretenimiento de algunos.

El entretenimiento, s. La alegra que a mucha gente nos da pensar en la barbarie de su querida dictadura. Los bailes que organizamos para celebrar que Espaa es el segundo pas del planeta con ms desaparecidos despus de Camboya. El entretenimiento es el suyo, el de ese Rafael Hernando portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, dedicndose a hacer gracietas sobre los dems que no son los suyos, sobre los vivos y los muertos que no son los suyos.

No sabe, ese ignorante con cargo al erario pblico, que para ser gracioso hay que tener alma de cmico o de poeta inmenso de la palabra. Si no se tiene eso -y ese despojo moral no tiene ni una cosa ni otra- lo que sale de su boca torcida y torticera no es una gracia sino un escupitajo que en vez de saliva lo que contiene es mierda de desage.

Ni alma de cmico ni poeta inmenso de la palabra. Ya lo dije antes y con eso concluyo el perfil de ese indocumentado: qu se puede esperar de un tipo con hechuras falangistas que tiene -adems- alma de cntaro y la cabeza hueca de un botijo. Pues eso.

Artculo publicado originalmente en eldiario.es