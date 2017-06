Somalia

"Al-Shabaab" desafa a Trump

El ataque del ltimo jueves contra el campamento de Af-Urur, cerca de las serranas de Galgala, en la regin semiautnoma Puntlandia, a unos 100 kilmetros de la nortea ciudad y principal puerto somal de Bossaso, por parte de la milicia fundamentalista Harakat al-abāb a-muŷahidīn (Movimiento de Jvenes muyahidines) o simplemente al -Shabaab, el nico de los pocos grupos integristas que todava no ha jurado fidelidad al Daesh y que continua bajo la rbita de al-Qaeda, tiene bsicamente una lectura: desafiar abiertamente al presidente norteamericano Donald Trump y sus primeras disposiciones del respecto al terrorismo en Somalia.

Trump calific a Somalia como zona de hostilidades activas, lo que permite a los estrategas del Pentgono mayor autoridad para disponer ataques areos y ampliar el abanico de objetivo, reduciendo las restricciones de la fuerza area para prevenir bajas civiles.

Adems de permitir, por primera vez desde 1994, que tropas norteamericanas despliegue un contingente de 500 militares para entrenar y equipar a los hombres de la Misin de la Unin Africana en Somalia (AMISOM) unos 22 mil efectivos de Uganda, Burundi, Malawi, Nigeria y Kenia, que desde el 2007 combaten a la guerrilla integrista a quien las fuerzas de la AMISON obligaron a retirarse de la capital Mogadiscio y algunas otras ciudades del interior del pas a un altsimo nmero de bajas, en agosto de 2011.

A principio de abril una decena de soldados de la 101 divisin area de la base militar de Fort Campbell, en Kentucky, haban llegado a Somalia por pedido del nuevo presidente somal Mohamed Abdullahi Farmaj, quien asumi en febrero ltimo.

Durante aos las acciones de al-Shabaab estuvieron circunscriptas al centro y sur del pas, produciendo incluso ataques dentro de territorio keniata como los de 2013, contra el centro comercial Westgate en Nairobi en el que asesin a 67 personas o el de abril de 2015 en la universidad de Garissa (en norte de Kenia), donde ejecut a 148 estudiantes. Adems de haber atacado bases militares, pequeos pueblos y transportes civiles en el interior de Kenia.

A partir de 2015, al-Shabaab volvi a producir frecuentes y sangrientos atentados en Mogadiscio principalmente contra hoteles internacionales y edificios oficiales.

El ltimo gran ataque en la capital se produjo el 7 de abril pasado contra la columna de vehculos que escoltaban al entonces recin designado jefe del ejrcito el general, Mohamed Ahmed Jimale, que a pesar de resultar ileso, el ataque produjo 15 hombres de la guardia de Jimale muertos.

En enero pasado al-Shabaab asesin decenas de soldados kenianos en un ataque contra la base de Kulbiyow, en la frontera entre Kenia y Somalia, a ms de 1500 kilmetros del ataque del jueves, lo que habla expresamente de la capacidad tctica de despliegue de la organizacin wahabita ya que se produjo en el norte del pas, un frente desactivado desde hace aos, a casi mil kilmetros de la capital y a los 1500 de la frontera sur, donde se entiende al-Shabaab cuenta con reas de seguridad.

No menos de 150 muyahidines participaron de ataque que se produjo a horas de la maana, causando al ejrcito somal unos 60 muertos y cerca de cuarenta heridos. Segn algunos sobrevivientes, los terroristas ingresaron al campamento desde tres puntos diferentes, vistiendo uniforme muy similar al de los militares al grito de Allah akbar (Al es grande), disparado con fusiles ligeros contra los soldados de la guarnicin. Los testigos mencionan que algunos de los atacantes vestan chalecos explosivos, lo que produjo la desbanda entre la tropa local. Las bajas no solo son militares, sino tambin algunos civiles, incluso tres mujeres que cocinaban para la tropa del campamento Af-Urur, las que fueron decapitadas. Af Urur ha sido tomado reiteradas veces en aos anteriores por la guerrilla integrista pero desde 2009 que no se registraba un ataque semejante en el norte del pas.

Al-Shabaab mantuvo la base conquistada durante varias horas y recin se retiraron, cuando los refuerzos del ejrcito comenzaron a llegar a la zona, llevndose una gran cantidad de armas, municinese e insumos sanitarios, adems de una docena de vehculos militares.

Todos los frentes, un frente

La embestida de al-Shabaab, no sorprende ni por su violencia, ni por el despliegue, aunque si por donde se ha dado, ya que los terroristas no operan desde hace aos en las dos regiones pretendidamente autnomas, Puntlandia y Somaliland.

Ambas regiones, aunque no son reconocidas por ninguna organizacin internacional, se administran con independencia del poder central en Mogadiscio, y son la clara expresin de la disolucin del pas en guerra civil incesante desde 1991.

Al-Shabaab, un desprendimiento en 2007 de la Unin de Tribunales Islmicos (UTI), recluta milicianos incluso en los barrios cristianos ms pobres de Nairobi, a los que se les ofrece una paga mensual superior a la de cualquier trabajo medio, entrenamiento, armamento y una conversin rpida al Islam. Esta banda integrista, como en otros muchos pases, tambin se han convertido en una rpida salida del desempleo.

Tanto el Daesh, como al-Qaeda, han llamado a sus seguidores a realizar ataques y atentados durante Ramadn, el mes sagrado del islam, por lo que este ataque junto a la seguidilla de atentados producidos en estas ltimas semanas pueden ser atribuidos a este pedido, aunque en el caso de Somalia, no habra que descartar de ninguna manera, tal cual pasa tambin en Marawi (Filipinas), la posibilidad de haber recibido refuerzos provenientes de Irak y Siria, frentes que estn siendo duramente castigados por los diferentes ncleos militares que los combaten particularmente en Mosul (Irak) y Rakka (Siria).

El nuevo presidente somal, Mohamed Abdullahi Farmajo, tras el ataque del jueves confirm que fuerzas de la UMISOM, junto al ejercito de su pas, y se entiende que la aviacin norteamericana, atacaron este ltimo domingo la base de Tora-torow, un centro de entrenamiento terrorista en la regin meridional de Lower Shabelle. El ataque areo fue la conclusin de una operacin terrestre encarada por los somales y los hombres de la alianza africana.

Las acciones desafiantes del terrorismo fundamentalista que se registra en todos los pases donde acta puede ser un indicativo de su agotamiento, incluso la crisis entre Arabia Saudita y Qatar puede ser muestra de ese cansancio, pero no cabe duda que si bien en algunos lugares puedan estar replegndose y parecer agotados, las virulencias de sus ataques se prolongarn por mucho tiempo, generando ms vctimas y ms terror en Europa, frica y Asa, desafiando como lo hace al-Shabaab en Somalia sin ningn temor a Donald Trump.







