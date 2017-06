La Justicia rehabilit la mina Veladero sin inspeccionarla

La mina Veladero tuvo tres derrames de cianuro, pero el ministerio unific sanciones. Imagen: DyN

La Justicia sanjuanina rehabilit la mina Veladero, que estuvo paralizada ms de dos meses despus del derrame de lquidos cianurados ocurrido en marzo pasado. El juez interviniente levant la medida cautelar que pesaba sobre la explotacin minera en virtud de un pedido especfico que realiz la empresa, que estaba acompaado por el informe del ministerio de Minera, aunque aclar que no realiz una inspeccin ocular del lugar. Al mismo tiempo, el magistrado rechaz un amparo presentado por los operadores de la mina para que no intervenga el Defensor del Pueblo en la causa impulsada por los jachalenses para que se realicen estudios de sangre a los pobladores locales. En tanto, el abogado de los asamblestas de Jchal sostuvo que adems de ser una puesta en escena que no hace ms que confirmar la connivencia del gobierno provincial con la empresa, el ministerio de Minera de la provincia resolvi unificar las sanciones por el segundo y tercer derrame para evadir el cierre de la mina, como obliga el cdigo de minera. Uno de los referentes de la asamblea de Jchal dijo, ayer a ltima hora, que no se haban enterado del levantamiento hasta que este diario lo consult, porque estuvieron incomunicados durante casi todo el da y no pudieron comunicarse ni siquiera desde los telfonos fijos, algo similar a lo que les haba pasado durante el segundo derrame de la mina.

La resolucin del juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripcin Judicial de Jchal, permite que la mina de oro y plata, operada por la canadiense Barrick Gold y la empresa China Shandong Gold Group, vuelva a funcionar, aunque la investigacin para establecer las responsabilidades y las causas que determinaron el amparo tras el derrame contine.

La medida judicial se relaciona con la disposicin que emiti el mircoles el ministro de Minera de la provincia, Alberto Hensell, que dio por concluidos los trabajos de adecuacin que el gobierno le impuso a las empresas tras el derrame del 28 de marzo pasado, el tercero en menos de un ao y medio.

Para rehabilitar la minera, el gobierno exigi que la empresa realizara varios trabajos de readecuacin en el valle de lixiviacin, donde se separa el oro y la plata de la roca por medio de la aplicacin de agua con cianuro.

Las tareas, que demandaron algo ms de dos meses y segn estim el gobierno local costaron unos 500 millones de dlares, permitieron al ministro Henssel asegurar que para la autoridad de aplicacin es un tema superado. La minera cumpli con las medidas exigidas.

Como parte de las tareas realizadas, se cambiaron los cinco caos corrugados que se usaban para conducir la solucin cianurada por siete caos de alta presin e instalaron un equipo importado desde Chile para equilibrar las presiones en todo el sistema.

Adems, se ampli la zona segura del valle, instalando membrana impermeable en el callejn contiguo a la zona de lixiviacin y puso un sistema de alarmas para la deteccin temprana de futuros incidentes.

Segn Hensell se realiz una prueba hidrulica general y los resultados fueron muy satisfactorios para los especialistas contratados por el gobierno para hacer la evaluacin.

En tanto, Oritja aclar que no concurri a la inspeccin ocular por el mal tiempo reinante en la zona donde se emplaza la minera, en el Valle del Cura de la cordillera andina, a 4100 metros de altitud.

Sin embargo,uno de los abogado de los asamblestas, Marcelo Arancibia, dijo a PginaI12 que esto era esperable, ya lo vena anunciando tanto la empresa como el gobierno, y el juez que haba dicho que no se iba a oponer a que el ministerio de Minera aprobara las obras, sin convocar a un perito independiente. El juez tiene que explicar por qu hay que creerle si es la tercera medida cautelar que dicta y levanta. Las anteriores las levant aduciendo que la seguridad estaba garantizada, y remarc que queda claro que la mina ms segura del mundo con ISO 900, como la vende el gobierno y la empresa, es una mina low cost que usaba caos que no eran los adecuados y con zonas sin impermeabilizar.

Adems, el letrado denunci que el sumario administrativo por el segundo y tercer derrame no fue resuelto y van a unificar la sancin para evitar el cierre de la mina como establece el cdigo minero que dice que a la tercera infraccin grave se cierra la mina. De esta forma, la empresa quedara slo con dos infracciones. Les estn dando una vida ms.

